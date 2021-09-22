11 ngày tới, 3 con giáp tràn đầy năng lượng, SỰ NGHIỆP thăng tiến vượt bậc, của nả thiên hạ chảy tràn về túi

Tâm linh - Tử vi 22/09/2021 13:19

3 con giáp gặp nhiều vận may trong thời gian tới, làm gì cũng may mắn, suôn sẻ.

Tuổi Tý

Con giáp thường được biết đến với tài năng hơn người lại có tham vọng. Không những thế, họ còn sở hữu chỉ số IQ, EQ cao và biết đối nhân xử thế. Người tuổi này giỏi giao tiếp nên được lòng người. Khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân phù trợ. Qua các mối quan hệ, người tuổi Tý cũng có thêm nhiều cơ hội tiến thân. Trong 11 ngày tới, người tuổi Tý được sao may mắn chiếu mệnh, vận thế lên như diều gặp gió, thời cơ đến không cản nổi. Thời điểm này, mọi khó khăn, trở ngại họ gặp phải trong công việc trước kia đều được giải quyết. Con giáp này được quý nhân phù trợ, có cơ may thăng quan tiến chức, trong nhà cũng có chuyện vui. Không những thế, trong tương lai, nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh sẽ đến với người tuổi Tý. Chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội, con giáp kiếm về bộn tiền, có được cuộc sống sung túc.

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 Tý được sao may mắn chiếu mệnh, vận thế lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi, người tuổi Mùi thông minh, có năng lực, hài hước và dí dỏm. Trong cuộc sống, họ luôn hoạt bát, năng động và tự tin. Tuy nhiên, nhược điểm của bạn là khá nóng nảy và có phần bốc đồng. Việc không suy nghĩ, tính toán kỹ trước khi hành động khiến họ có thể mắc sai lầm. Đúng 11 ngày tới, người tuổi này gặp nhiều may mắn, phước lành trong công việc. Được Thần Tài phù hộ, tài vận của con giáp này dồi dào hơn thấy rõ. Sự nghiệp của bạn cũng phát triển thuận lợi. Họ được lãnh đạo trọng dụng, lương thưởng tăng lên, tiền bạc rủng rỉnh. Người tuổi Mùi làm kinh doanh cũng được Thần Tài ban lộc, buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng cao, kiếm tiền dễ dàng. Tuy nhiên, trong thời gian này, sức khỏe của họ không được tốt. Do lao lực quá độ, con giáp này dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp, hô hấp, tiêu hóa...

Tuổi Hợi

Người sinh năm Hợi là những người tài năng, cần cù và chăm chỉ. Họ cũng là người kiên trì trong công việc. Đã làm việc gì, họ thường nỗ lực làm đến cùng chứ không vì khó khăn mà nản lòng, bỏ cuộc. Tuy nhiên, một nhược điểm của con giáp này là họ khá bảo thủ và không thích lắng nghe những ý kiến, góp ý của những người xung quanh. Trong 11 ngày tới, người tuổi Hợi được sao tốt chiếu mệnh nên sự nghiệp có nhiều điểm sáng. Đây là thời điểm tốt để con giáp này làm ăn phát tài, tích lũy nhiều của cải. Con giáp làm công ăn lương sẽ nhận thêm được nhiều công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Nhờ làm việc chăm chỉ, ti mỉ và tận tâm trong công việc, người tuổi này từng bước chạm tay đến thành công, thu tiền bạc về đầy túi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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