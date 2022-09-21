10 ngày tới, TOP 3 con giáp gả vào nhà nào thì nhà đó vượng phát, chồng mê chồng chiều, sung sướng tới già, giàu sang phú quý, hạnh phúc trọn vẹn

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 22:40

10 ngày tới, những con giáp được xem như quý nhân, thần tài với vận may không sao kể xiết, cả nhà sung túc, được nhờ.

Tuổi Mão

Tuổi Mão thường rất thông minh, chỉ cần một ánh mắt thôi đã đủ để họ đọc được suy nghĩ của đối phương. Họ trời sinh đã là báu vật của gia đình, được bố mẹ chiều chuộng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, có gì tốt nhất đều dành hết cho họ.

May mắn hơn nữa là nữ tuổi Mão một khi gặp được tình yêu đích thực của đời mình và kết hôn, cuộc sống tình cảm giữa 2 người sẽ càng tốt đẹp hơn. Vợ chồng đôi khi cũng xảy ra mâu thuẫn đấy nhưng mọi thứ sẽ nhanh chóng được giải quyết, không ai nhớ lâu thù dai. Đã vậy, nữ tuổi Mão còn rất có chính kiến. Ngay cả khi đối diện với vấn đề muôn thuở là mẹ chồng nàng dâu, họ cũng có cách thức riêng giúp gia đình luôn hòa thuận, hạnh phúc.

10 ngày tới, TOP 3 con giáp gả vào nhà nào thì nhà đó vượng phát, chồng mê chồng chiều, sung sướng tới già, giàu sang phú quý, hạnh phúc trọn vẹn - Ảnh 1
Con giáp Mão vượng phu ích tử không ai bằng. Ảnh minh họa: Internet

10 ngày tới, con giáp này được chỉ rõ có số vượng phu ích tử, bản thân họ phúc vận cũng dồi dào. Nữ tuổi Mão còn có điểm cộng là rất chăm chỉ, có tầm nhìn xa, biết chăm lo cho gia đình và là người khôn ngoan, nhẫn nại. Họ luôn hòa đồng, ngọt ngào nên rất được lòng người khác giới. Họ cũng thuộc tuýp con gái có bản lĩnh vững vàng, kể cả việc cạnh tranh cũng không làm họ nản lòng. Bởi thế nên, nữ tuổi Mão còn rất phù hợp với chốn hào môn, dễ trở thành nữ đại gia tự thân.

Tuổi Tý

Xét về mặt tính cách những người tuổi Tý luôn đem lại nguồn năng lượng tươi mới ở những không gian họ xuất hiện. Con giáp này luôn sôi nổi, nhiều năng lượng, nhiệt tình.

Khi về làm dâu, Tý dường như tìm trở thành tri kỷ, tâm giao, người có thể cùng họ chia sẻ giấc mơ, hoài bão, cùng nhau hướng đến một cuộc sống tốt đẹp phía trước.

10 ngày tới, TOP 3 con giáp gả vào nhà nào thì nhà đó vượng phát, chồng mê chồng chiều, sung sướng tới già, giàu sang phú quý, hạnh phúc trọn vẹn - Ảnh 2
Con giáp Tý hanh thông vô cùng. Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, do tính tình của tuổi Tý nhanh nhẹn, họ biết thu vén gia đình, còn người ý đến những việc nhỏ nhặt, thường hay nghĩ lớn làm lớn, không quan tâm nhiều đến tiền bạc. Con đường công danh luôn phơi phới, đường con cái cũng thuận lợi đủ nếp tẻ, con cháu giỏi giang thông minh hiếu thuận.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách đặc biệt lạc quan, đối nhân xử thế rất rộng lượng. Họ luôn xuất hiện với phong thái rất tự tin và điều này có tác động tích cực đến các thành viên còn lại trong gia đình.

Trong cuộc sống gia đình, họ luôn nỗ lực hết mình và quan tâm đến người khác. Người tuổi Tuất tin rằng việc nóng nảy, mang những áp lực trong công việc về trút lên gia đình hay sai khiến người này người kia làm việc là điều không hay chút nào. Họ rất có trách nhiệm với gia đình và cũng là người góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo tử vi, 10 ngày tới, người tuổi Tuất chính là thần hộ mệnh của gia đình, đem lại phúc khí cho cả nhà, chắp cánh cho con cháu ngày càng phát triển sự nghiệp. Họ về hậu vận sẽ được hưởng tuổi già an nhàn, hạnh phúc đến phút cuối.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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