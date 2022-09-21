Từ 1/9 âm sắp tới, 3 con giáp cải thiện mọi vấn đề tài chính, công việc ngày càng thăng hoa, làm giàu không khó.
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Tuổi Tuất
Từ 1/9 âm lịch này, vận may về tiền bạc sẽ đến với người tuổi Tuất. Nhờ vậy mà con giáp này sẽ trở nên phát tài. Do có cát tinh xuất hiện nên công việc của Tuất có nhiều thuận lợi, các kế hoạch làm ăn mang đến nhiều lợi nhuận. Những dự án dù không đặt nhiều kỳ vọng cũng khá suôn sẻ.
Tranh thủ lúc Thần Tài đang đứng về phía mình, Tuất có thể mở rộng quy mô. Có câu xởi lởi trời cho. Con giáp này sống phóng khoáng, tiền bạc dư dả hết lại có nên chẳng mấy khi phải đắn đo chuyện tiền nong.
Với số tiền có được, Tuất có thể thoải mái làm những việc mình yêu thích. Nếu đi đúng hướng trong công việc, Tuất còn có thể thăng hoa hơn nữa.
Tuổi Ngọ
Theo tử vi 12 con giáp, từ 1/9 âm lịch này, Ngọ nhận được cơn mưa lời khen lẫn tiền tỷ đổ về tiêu không hết. Trong nhà, hũ vàng hũ bạc chất đầy nhà giúp bạn có cuộc sống giàu sang, thoải mái hơn. Những công sức của bạn được đền đáp xứng đáng. Bạn luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội thăng tiến nên được nhiều người yêu mến, nể phục.
Những người tuổi Ngọ kiếm tiền đỉnh nên vận trình được cải thiện khá nhiều, không sợ tiểu nhân cướp công như trước đây. Bạn có phúc lớn nên gặp nạn lớn đến mấy cũng không gặp khó khăn. Tiểu nhân không có cách nào hạ bệ được bạn trong thời điểm này.
Từ 1/9 âm lịch này, bạn trở thành con giáp giàu có, đại gia ngầm khiến ai cũng nể phục sát đất. Những thành quả bạn đạt được cũng vô cùng lớn nên được cấp trên công nhận.
Tuổi Mùi
Trong số những con giáp phát tài không thể không nhắc đến người tuổi Mùi. Người cầm tinh con giáp này sẽ gặp được may mắn cả về sự nghiệp lẫn hôn nhân. Đây cũng là một trong những bước quan trọng trong sự nghiệp của bản mệnh.
Tuổi Mùi còn độc thân có tài lộc tốt nhất lại có đào hoa chiếu vào thân. Họ cũng có quý tinh trong các mối quan hệ cá nhân. Từ 1/9 âm lịch này cơ hội tốt vươn lên vị trí mà bản thân mong đợi bấy lâu nay. Mùi đón vận quý nhân khá vượng vào cuối tuần nên vận trình có nhiều khởi sắc. Thời điểm này công việc của Mùi không có gì phải lo lắng, làm đâu thắng đó.
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm