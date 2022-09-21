Vận thế 7 ngày cuối tháng 9 này: 3 con giáp trúng lớn giàu ‘ngất ngưởng’, ‘bước chân trái gặp Thần Tài, bước chân phải gặp Quý Nhân’, cơ hội ‘nằm duỗi mà ăn’, sung túc mọi bề

Vận thế 7 ngày cuối tháng 9 này, định mệnh cho 3 con giáp vận trình hanh thông sắp tới, của cải ngày càng nhiều thêm, mọi bề suôn sẻ.

Tuổi Tuất Những người tuổi Tuất luôn biết phát huy hết khả năng làm việc và khao khát theo đuổi tiền bạc mạnh mẽ. Họ không những có kỹ năng thúc đẩy quan hệ xã giao mà còn khéo léo vận dụng các quan hệ đó để đem về tiền bạc cho mình. Vận thế 7 ngày cuối tháng 9 này, những người tuổi Tuất làm giàu rất nhanh, các mối quan hệ được thúc đẩy tốt hơn. Thêm nữa, nhờ có quý nhân xuất hiện nên tuổi Tuất đánh bại được hung tinh. Con giáp được dự báo đầu tư cũng sinh lời hoặc mở rộng kinh doanh, trở thành đại gia trong khoảng thời gian ‘vàng ngọc’. Con giáp này cũng không ngừng cải thiện chất lượng cuộc sống không ai bằng.

Con giáp Tuất ngày càng có cơ hội trúng số. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Người tuổi Mão nửa 7 ngày cuối tháng 9 này có Kim Tiền đồng vị chủ về việc trong động cầu tài. Tài vận được thúc đẩy giúp cải thiện về cung nhân duyên giúp mọi chuyện thuận lợi, mã đáo thành công. Đây là thời điểm đại cát đại lợi, quý nhân nhập cục. Người tuổi Mão được dự báo sẽ có nhiều khởi sắc. Tài tinh nâng đỡ nên các nguồn thu nhập của Mão tăng tiến. Cả công việc chính và phụ đều mang đến nguồn thu đáng kể cho con giáp này.

Mão sẽ may mắn, suôn sẻ hơn. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu 7 ngày cuối tháng 9 này được xem là thời gian quá tốt đối với người tuổi Sửu. Con giáp này thuận tiện mọi bề, nhất là về tài chính. Sửu có sự mạnh mẽ cùng sự khéo léo trong giao tiếp, biết xây dựng các mối quan hệ xã hội nên công việc cũng được giải quyết ổn thỏa, dù gặp trắc trở cũng sẽ sớm hoàn thành. 7 ngày cuối tháng 9 này, sự nghiệp của con giáp này sẽ phát triển thuận lợi. Thậm chí có người còn gặp được cơ hội thăng quan tiến chức, bùng nổ tài lộc, tiền của ngày một nhiều. Với những người làm kinh doanh buôn bán sẽ được khách hàng và đối tác tin tưởng, tiền đổ về túi nhanh chóng. Con giáp này có nhiều đơn đặt hàng, công việc vất vả hơn nhưng thu nhập cũng xứng đáng. Tranh thủ lợi thế này, Thân có thể tung ra thị trường những mặt hàng mới. Người làm công ăn lương cũng gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Con giáp ngày càng có nhiều cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Đồng nghiệp và lãnh đạo sẽ phải ngạc nhiên và công nhận năng lực của bạn. *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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