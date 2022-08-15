10 ngày tới gói gọn trong 2 chữ ‘MAY MẮN’, 3 con giáp làm đâu thắng đó, bỏ cục bạc bắt cục vàng, làm ăn phát đạt, thu nhiều quả ngọt, thành công mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 22:48

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn trong 10 ngày tới nhé!

10 ngày tới gói gọn trong 2 chữ ‘MAY MẮN’, 3 con giáp làm đâu thắng đó, bỏ cục bạc bắt cục vàng, làm ăn phát đạt, thu nhiều quả ngọt, thành công mỹ mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

10 ngày tới, người tuổi Tuất có quý nhân phù trợ. Vận khí của họ nhờ đó mà vượng hơn rất nhiều.

Con giáp tuổi này được dự báo sẽ chuyển đổi công việc hoặc thuyên chuyển công tác. Người tuổi này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, hàng hóa bán chạy hơn trước rất nhiều.

Không những thế, họ còn tìm kiếm được nguồn hàng mới và gặp gỡ thêm được những đối tác đáng tin cậy. Con giáp tuổi Tuất làm ăn phát đạt, dương khí ngày càng vượng, thu hái nhiều thành quả.

Tuổi Sửu

Trong 10 tới, người tuổi Sửu có vận quý nhân vượng. Người tuổi này dần giải quyết những khó khăn trong công việc. Người tuổi này làm công ăn lương dễ được cấp trên trọng dụng, cất nhắc. Không những thế, họ còn tìm được công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập.

Người tuổi này buôn bán cũng một vốn bốn lời. Họ có thêm cơ hội mở thêm chi nhánh, mở rộng việc kinh doanh.

Con giáp tuổi Sửu đừng choáng hợp với những khó khăn trước mắt. Con giáp này cần nghiêm túc, tận tâm tận lực với công việc. Họ sẽ tìm thấy mục tiêu và hướng đi cho sự nghiệp của mình trong tương lai.

Tuổi Hợi

10 ngày tới, con giáp tuổi Hợi ra ngõ gặp quý nhân. Họ được giúp đỡ trong sự nghiệp. Con giáp này làm việc chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nên dần thăng tiến. Nếu trước đó, họ gặp không ít khó khăn, va vấp thì đến giờ, con giáp này đã đạt được thành tựu nhất định.

Người làm kinh doanh trước đây thua lỗ nhiều thì đến giờ cũng đã hòa vốn, có lãi. Trong khi đó, người tuổi Hợi cũng nhận thêm được công việc, dự án giúp tăng thêm thu nhập.

Con giáp tuổi Hợi nên nhớ rằng trên con đường sự nghiệp sẽ có không ít rào cản. Người thành công là người không ngừng vươn lên, chứng tỏ bản thân mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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