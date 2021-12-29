10 ngày nữa "3 con giáp" tình duyên phơi phới, vận đỏ như son, mọi điều như ý

Người tuổi Tý là con giáp may mắn trong mọi phương diện từ cuộc sống đến công việc đều có những bước chuyển đáng kể, nhờ vậy mà bạn có thêm niềm tin vào năm mới.

Trong 10 ngày tới có cát tinh Chính Ấn nâng đỡ, dù bạn có phạm phải sai lầm gì cũng sẽ có người chỉ bảo và hướng dẫn tận tình, giải quyết thay cho chứ không hề trách phạt. Cũng nhờ vậy, bạn thấy tinh thần hăng hái hơn và học được thêm nhiều kinh nghiệm đáng quý. Thủy sinh Mộc giúp không khí gia đình luôn đầm ấm và hòa hợp. Dịp Tết dương giúp mọi người quây quần bên nhau sau thời gian bận rộn trước đó. Gia đình chính là điểm tựa giúp bạn có thêm động lực.

Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Hợi

Đường công danh của người tuổi Hợi có nhiều biến chuyển tích cực ngay trong tháng 1 này. Công việc hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến, miễn là bạn chấp nhận khó khăn và kiên trì, thành quả thu về sẽ thực sự xứng đáng. Thời điểm vận khí tốt lành như thế này, bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống.



Người làm kinh tế có thể đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư, bởi khả năng cao bạn sẽ được hỗ trợ vốn hoặc nhân lực. Có một số cơ hội mới mở ra đòi hỏi bản mệnh phải quyết định trong thời gian ngắn, đừng bỏ lỡ. Vận đào hoa phơi phới cũng lợi cho người độc thân muốn tìm kiếm nửa kia cho mình. Hãy chủ động tham gia các bữa tiệc, hoạt động tập thể, bạn sẽ thấy người mà mình vẫn luôn tìm kiếm.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Mùi

Tháng này, người tuổi Mùi nuôi nhiều tham vọng, càng về cuối năm âm lịch, bạn lại càng không ngừng tranh đua để đạt được vị trí tốt nhất và có được mức lương xứng đáng với năng lực, công sức bỏ ra. Chính điều này khiến bạn không thể tránh được việc đụng độ với đối thủ.

Trong 10 ngày tới đạt được nhiều lợi thế lớn lao trong công việc không chỉ nhờ may mắn mà chủ yếu là nhờ năng lực của bản thân, bạn có thể tranh thủ tiến hành những việc quan trọng, những dự định mà bạn chưa dám làm.