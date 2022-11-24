10 ngày đầu tiên của tháng 11 âm lịch, Thần Tài ban phước, Quý Nhân trợ lực, 3 con giáp tài vận đủ đầy, trúng số dễ như chơi, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 11:50

Tử vi 10 ngày đầu tiên của tháng 11 âm lịch, có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phước, sự nghiệp thăng hoa vượt bậc, tài lộc hanh thông gặp nhiều may mắn.

Tuổi Thìn

Tử vi 10 ngày đầu tiên của tháng 11 âm lịch cho biết, con đường hậu vận của người tuổi Thìn diễn ra tương đối thuận lợi, sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió. Vận trình của họ rất tốt, tháng này tuổi Thìn nhờ vào sự che chở của các sao tốt lành mà năng lực không ngừng thăng tiến, ở nơi làm việc có vận trình tốt khi nhờ vào khả năng làm việc tốt lẫn chăm chỉ họ sắp sửa được đề xuất cho lên chức ở công ty. 

Việc làm ăn kinh doanh bên ngoài đang gặp khó khăn cũng có sự chuyển biến đáng kể khi quý nhân xuất hiện chỉ đường dẫn lối cho Thìn vượt qua nghịch cảnh một cách nhanh chóng. Cụ thể, các dự án kinh doanh làm ăn thuận lợi giúp bản mệnh kiếm về số tiền khủng trong tương lai, cuộc sống dần trở nên tốt hơn. 

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Tử vi 10 ngày đầu tiên của tháng 11 âm lịch cho biết, con đường hậu vận của người tuổi Thìn diễn ra tương đối thuận lợi, sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió. Vận trình của họ rất tốt, tháng này tuổi Thìn nhờ vào sự che chở của các sao tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10 ngày đầu tiên của tháng 11 âm lịch những người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều quý nhân, có quý nhân giúp đỡ họ càng dễ dàng thăng tiến. Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, tài lộc tăng mạnh, cuối năm có khoản tiền kếch xù khó ai sánh bằng. 

Tuy nhiên, do có sao xấu Tuế Phá xuất hiện nên nếu không cẩn thận trong chi tiêu và đầu tư, đặc biệt là nhận lời làm ăn với người thân thì họ nên cần xem xét kỹ lưỡng để tránh cảnh thất thoát tiền bạc trong năm nay. Trong công việc, người làm công ăn lương gây ấn tượng với cấp trên, được tạo điều kiện để thăng tiến trong công việc, chỉ cần Tuất biết cách nắm bắt cơ hội đến với mình khả năng thành công trong tháng 11 âm lịch là rất lớn. 

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Tuy nhiên, do có sao xấu Tuế Phá xuất hiện nên nếu không cẩn thận trong chi tiêu và đầu tư, đặc biệt là nhận lời làm ăn với người thân thì họ nên cần xem xét kỹ lưỡng để tránh cảnh thất thoát tiền bạc trong năm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong tháng 11 âm lịch này công việc và tài lộc người tuổi Dậu đều có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn, thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Người làm công ăn lương có dấu hiệu tăng lương, người kinh doanh buôn bán có những ngày trong tháng thu về lợi nhuận rất cao, bù lại những ngày thất thu trước đó.

Tử vi 10 ngày tới cho biết khoảng thời gian tới tiếp tục mang lại cho người tuổi Dậu những điều tốt lành. Sức khỏe của họ sẽ được cải thiện hơn trước đó khá nhiều, ngoài ra những lo lắng, phiền muộn của cuộc sống cũng "không có cửa", giúp người tuổi Dậu tận hưởng một tháng mới nhiều an lành, bình yên.

Đường tình duyên của họ cũng gặp nhiều thuận lợi không xảy ra nhiều xích mích cãi vả.

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Tử vi 10 ngày tới cho biết khoảng thời gian tới tiếp tục mang lại cho người tuổi Dậu những điều tốt lành. Sức khỏe của họ sẽ được cải thiện hơn trước đó khá nhiều, ngoài ra những lo lắng, phiền muộn của cuộc sống cũng "không có cửa" - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 24/11 gọi tên 3 con giáp sau: Quý Nhân nâng đỡ, khai mở vận mệnh, tài lộc vượng phát, tiền nhiều vô kể, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 24/11 gọi tên 3 con giáp sau: Quý Nhân nâng đỡ, khai mở vận mệnh, tài lộc vượng phát, tiền nhiều vô kể, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h hôm nay (24/11) có đến 3 con giáp may mắn luôn có quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc hanh thông.

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