10 ngày đầu tiên của tháng 10/2022: top 3 con giáp vận đỏ lên ngôi, ngồi không hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 21:35

10 ngày đầu tiên của tháng 10/2022 cho đến hết năm nay là thời điểm cho 3 con giáp sau đây vươn mình mạnh mẽ trong cuộc sống.

Tuổi Tý

10 ngày đầu tiên của tháng 10/2022 những chú Chuột được Tỷ Kiên che chở nên tinh thần thoải mái, đầu óc thông thoáng, tiến hành kế hoạch một cách suôn sẻ. Hiệu quả công việc vì thế cũng nâng cao rất nhiều, thành tích thể hiện rất rõ ràng, được cấp trên ghi nhận.

Người tuổi Tý đang nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ quý nhân Tam Hợp trong ngày thứ 7 này. Đường tình duyên vô cùng suôn sẻ, bạn được chỉ lối dẫn đường, tìm thấy được những điều tưởng chừng đã mất đi. Tình cảm vợ chồng được hâm nóng, thậm chí còn nồng nàn thắm thiết hơn trước.
Người độc thân có thể chuẩn bị bước chân vào 1 mối quan hệ mới. Bạn đừng ngần ngại thể hiện tình cảm của mình, đừng nghĩ ai yêu nhiều hơn thì người đó thua cuộc. Trong tình yêu vốn không có chỗ cho sự so bì ai yêu ai nhiều hơn, hãy cứ làm theo những gì trái tim mách bảo.

10 ngày đầu tiên của tháng 10/2022: top 3 con giáp vận đỏ lên ngôi, ngồi không hưởng lộc - Ảnh 1
Người tuổi Tý đang nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ quý nhân Tam Hợp trong ngày thứ 7 này. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Người tuổi Mão bẩm sinh có số mệnh tốt đẹp, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên cuộc sống của con giáp này vô cùng hanh thông. Hơn nữa, tuổi Mão lại có trách nhiệm cao trong công việc nên sớm có được thành công.

10 ngày đầu tiên của tháng 10/2022, do nắm bắt đước các cơ hội tốt do quý nhân đem lại nên con giáp này liên tiếp gặt hái được thành công trong việc kinh doanh, thu về không ít lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Việc kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn. Đặc biệt, tuổi Mão không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, hùn hạp làm ăn… 

10 ngày đầu tiên của tháng 10/2022: top 3 con giáp vận đỏ lên ngôi, ngồi không hưởng lộc - Ảnh 2
Hơn nữa, tuổi Mão lại có trách nhiệm cao trong công việc nên sớm có được thành công. Ảnh minh họa

tuổi Hợi

10 ngày đầu tiên của tháng 10/2022, tuổi Hợi như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt, đại sự dễ thành. Công việc làm ăn được mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng, bạn cũng được tạo không gian để thoải mái thể hiện năng lực của bản thân. Chính vì thế, hãy tự tin đưa ra và áp dụng những ý tưởng độc đáo, mới lạ của mình trong công việc nhé.

Theo tử vi, 10 ngày đầu tiên của tháng 10/2022 người tuổi Hợi sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghệm!

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