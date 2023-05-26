10 ngày cuối cùng tháng 4 Âm: 3 con giáp tiền bạc thi nhau kéo tới nhà, tiêu xài thả ga, đại phú, đại quý

Tuổi Mão thường chăm chỉ, có tầm nhìn nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Mão không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Trên con đường tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Mão đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

10 ngày cuối cùng của tháng 4 Âm lịch, tuổi Mão có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Tuổi Thìn

Theo đặc tính tự nhiên, thìn là con vật yêu thích cuộc sống tự do, hoang dã. Vì thế dân gian chiêm nghiệm người tuổi thìn sẽ mang tính cách năng động, nhiệt tình, thích nơi đông người và đam mê khám phá điều mới mẻ.

Theo đặc tính tự nhiên, thìn là con vật yêu thích cuộc sống tự do, hoang dã - Ảnh minh họa: Internet

10 ngày cuối cùng của tháng 4 Âm lịch, người tuổi thìn phải nếm trải không ít thất bại nhưng điểm mạnh của họ là không dễ dàng từ bỏ mục tiêu và lý tưởng. Họ dũng cảm đương đầu với thử thách để đạt được thành công.

Nhờ sự nhiệt huyết, giàu năng lượng tích cực và tinh thần vươn lên không mệt mỏi nên ở giai đoạn trung vận, cuộc đời họ xuất hiện những bước ngoặt, có tính chất thay đổi cục diện theo hướng tích cực, thuận lợi và suôn sẻ.

Đặc biệt khi bước sang tuổi trung niên, sự nghiệp và cuộc sống của người tuổi ngựa sẽ lên như diều gặp gió, ước mong giàu sang phú quý nắm chắc trong lòng bàn tay.

Tuổi Ngọ

10 ngày cuối cùng của tháng 4 Âm lịch, người tuổi Ngọ luôn nói rằng, họ không bao giờ mong đợi bất kỳ sự may mắn nào từ trên trời rơi trúng đầu mình.

Ngọ luôn nói rằng, họ không bao giờ mong đợi bất kỳ sự may mắn nào từ trên trời rơi trúng đầu mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, thực tế, con giáp này không bị ông trời bỏ rơi hay thần may mắn quên lãng. Họ là người tốt bụng, cẩn thận trong mọi việc, không làm lơ là nhiệm vụ, có thể tập trung làm tốt việc của mình nên vận may cũng sẽ luôn ở bên họ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.