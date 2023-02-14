10 ngày đầu tiên tháng 2 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài gửi gắm tài lộc, tiền vào như nước, tình tràn đầy tim

Tâm linh - Tử vi 14/02/2023 22:00

Đây là 3 con giáp được lòng Thần Tài nên trong 10 ngày đầu tiên tháng 2 âm lịch tới đây sẽ có tài lộc sung túc, may mắn hết lần này đến lần khác, liên tục đón nhận niềm vui bất ngờ ập đến.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ rất tốt bụng và thích giúp đỡ mọi người nên bước sang 10 ngày đầu tiên tháng 2 âm lịch, con giáp này có vận khí hanh thông. Không chỉ công việc suôn sẻ mà tài lộc cũng sung túc, cuộc sống hàng ngày cũng gặp nhiều may mắn.

Đây cũng là thời gian, những con giáp tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ, giúp "đánh bay" khó khăn trong cuộc sống. Nhờ đó, họ có cơ hội để nỗ lực vươn lên, khẳng định mình, cuộc sống nhờ đó cũng sẽ càng ngày càng sung túc, giàu có hơn.

10 ngày đầu tiên tháng 2 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài gửi gắm tài lộc, tiền vào như nước, tình tràn đầy tim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhờ tính cách hòa đồng, dễ tạo dựng các mối quan hệ tốt, người cầm tinh con giáp tuổi Mùi luôn biết đưa mình đến gần với thành công nhờ có các biện pháp hiệu quả, thấu đáo. Họ cũng đối xử với mọi người xung quanh chu đáo, thân thiện.

Dự đoán 10 ngày đầu tiên tháng 2 âm lịch, quý nhân của con giáp tuổi Mùi sẽ mang đến phú quý cho họ. Nhờ quý nhân giúp đỡ, người tuổi Mùi không chỉ làm ăn phát đạt mà vận may trong gia đình cũng bùng nổ, tài lộc ập đến, tiền tiết kiệm sẽ nhân đôi nhờ trí tuệ và sự khôn ngoan của họ. Thời gian này, sự nghiệp của họ cũng có sự khởi sắc, đạt được thành công nhất định, có cơ hội thăng tiến liên tục. Nếu là phụ nữ tuổi Mùi thì càng vượng phu ích tử.

10 ngày đầu tiên tháng 2 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài gửi gắm tài lộc, tiền vào như nước, tình tràn đầy tim - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh con giáp tuổi Hợi là người có phúc khí và vận may ổn định trong suốt cuộc đời. Bước sang 10 ngày đầu tiên tháng 2 âm lịch, người tuổi Hợi được dự đoán có công việc làm ăn suôn sẻ, tiền vào như nước. Con giáp này cũng sẽ vui vẻ hơn bao giờ hết vì có lộc từ trên trời rơi xuống.

Vừa có vận may, vừa có trí tuệ, họ sẽ nhanh chóng nắm bắt cơ hội để nhân gấp bội tài sản của mình. Nhưng không vì thế mà họ lười biếng, càng kiếm được họ càng chăm chỉ, nỗ lực. Như vậy thì bảo sao mà không phát tài.

10 ngày đầu tiên tháng 2 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài gửi gắm tài lộc, tiền vào như nước, tình tràn đầy tim - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang cuối tháng Giêng, 3 con giáp đến thời phát tài, phúc tinh chiếu mệnh, tiền vàng ngập két

Bước sang cuối tháng Giêng, 3 con giáp đến thời phát tài, phúc tinh chiếu mệnh, tiền vàng ngập két

Tử vi có nói, bước sang cuối tháng Giêng, 3 con giáp này sẽ gặt hái nhiều may mắn hơn người, cực kỳ giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tháng 2 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 42 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 45 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 51 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 52 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026