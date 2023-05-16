WHO: Chất tạo ngọt nhân tạo không có tác dụng kiểm soát cân nặng lâu dài

Chất tạo ngọt không đường đề cập đến acesulfame K, aspartame, advantime, cyclamake, neotame, saccharin, sucralose, stevia và các dẫn xuất của cỏ ngọt stevia.

Trong hướng dẫn mới về chất tạo ngọt không đường (NSS) do WHO ban hành ngày 15/5 (giờ địa phương) khuyến cáo không sử dụng chất tạo ngọt không đường để kiểm soát cân nặng hoặc giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm.

WHO cũng đưa ra các khuyến nghị dựa trên kết luận của một đánh giá có hệ thống về bằng chứng cho thấy chất tạo ngọt không đường không có tác dụng lâu dài trong việc giảm mỡ cơ thể ở người lớn hoặc trẻ em.

"Việc thay thế đường tự do (đường tự nhiên có trong trái cây và mật ong) bằng chất tạo ngọt không đường không giúp kiểm soát cân nặng về lâu dài. Nên xem xét các cách khác để giảm lượng đường tự do nạp vào cơ thể, chẳng hạn như tiêu thụ thực phẩm có đường tự nhiên hoặc thực phẩm không đường”, Francesco Branca, Giám đốc Ban Dinh dưỡng vì Sức khỏe và Phát triển tại WHO cho biết.

"Các phát hiện cho thấy rằng việc tiêu thụ chất tạo ngọt không đường trong thời gian dài có thể có những tác dụng không mong muốn tiềm ẩn, chẳng hạn như tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2, bệnh tim mạch và tử vong ở người lớn".

"Các phát hiện cho thấy rằng việc tiêu thụ chất tạo ngọt không đường trong thời gian dài có thể có những tác dụng không mong muốn tiềm ẩn", theo WHO - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, WHO cho biết khuyến nghị được coi là tạm thời, nói rằng mối quan hệ giữa chất tạo ngọt không đường được quan sát thấy trong bằng chứng và kết quả bệnh tật bị xáo trộn do mô hình sử dụng chất tạo ngọt không đường phức tạp và mô hình cơ bản của những người tham gia nghiên cứu.

Khuyến nghị này áp dụng cho tất cả mọi người trừ những người đã mắc bệnh tiểu đường.

Khuyến nghị không áp dụng cho các sản phẩm vệ sinh và chăm sóc cá nhân có chứa chất tạo ngọt không đường, chẳng hạn như kem đánh răng, kem bôi da và thuốc, hoặc đường có hàm lượng calo thấp và rượu đường (polyol), là đường hoặc dẫn xuất đường có chứa calo và do đó không được xem xét chất tạo ngọt không đường.

WHO cho biết khuyến nghị được coi là tạm thời - Ảnh minh họa: Internet

Branca cho biết: "Chất tạo ngọt không đường không phải là một yếu tố thiết yếu trong chế độ ăn uống và không có giá trị dinh dưỡng. Để cải thiện sức khỏe, chúng ta cần bắt đầu từ khi còn nhỏ và giảm độ ngọt tổng thể của thực phẩm".

Nita Perrohi, giáo sư y khoa tại Đại học Cambridge, Vương quốc Anh, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Tờ The Guardian: “Do tính chất dự kiến ​​của khuyến nghị này, trường hợp này phải được hiểu trong bối cảnh và mỗi quốc gia phải đưa ra các quyết định chính sách phù hợp về chất tạo ngọt không đường.”