WHO: Chất tạo ngọt nhân tạo không có tác dụng kiểm soát cân nặng lâu dài

Trong hướng dẫn mới về chất tạo ngọt không đường (NSS) do WHO ban hành ngày 15/5 (giờ địa phương) khuyến cáo không sử dụng chất tạo ngọt không đường để kiểm soát cân nặng hoặc giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm.

"Việc thay thế đường tự do (đường tự nhiên có trong trái cây và mật ong) bằng chất tạo ngọt không đường không giúp kiểm soát cân nặng về lâu dài. Nên xem xét các cách khác để giảm lượng đường tự do nạp vào cơ thể, chẳng hạn như tiêu thụ thực phẩm có đường tự nhiên hoặc thực phẩm không đường”, Francesco Branca, Giám đốc Ban Dinh dưỡng vì Sức khỏe và Phát triển tại WHO cho biết.

WHO ban hành khuyến cáo không sử dụng chất tạo ngọt không đường để kiểm soát cân nặng hoặc giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm - Ảnh minh họa: Internet

WHO cũng đưa ra các khuyến nghị dựa trên kết luận của một đánh giá có hệ thống về bằng chứng cho thấy chất tạo ngọt không đường không có tác dụng lâu dài trong việc giảm mỡ cơ thể ở người lớn hoặc trẻ em.