Viên uống Marilyn Plus giúp cải thiện nội tiết tố nữ hiệu quả

Sức khỏe 22/01/2022 10:17

Suy giảm nội tiết tố nữ là vấn đề thường gặp của các chị em ngoài 30 cũng như những chị em có cơ địa rối loạn nội tiết tố sớm. Viên uống Marilyn Plus ra đời - như một “vị cứu tinh” giúp tăng cường nội tiết tố nữ và cải thiện các triệu chứng: rụng tóc, giảm ham muốn, khó ngủ, bốc hỏa, da nhanh lão hóa…

Tình trạng suy giảm nội tiết tố nữ ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe, nhan sắc cũng như tâm lý của các chị em như rụng tóc, giảm ham muốn, khó ngủ, bốc hỏa, da nhanh lão hóa... Marilyn Plus được nhiều chị em phụ nữ tin dùng và phản hồi tích cực về hiệu quả mà sản phẩm mang lại. Vậy Marilyn Plus có thực sự giúp cải thiện nội tiết tố hiệu quả như nhiều lời đồn đoán hay không?

Công dụng của Viên uống Marilyn Plus

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Marilyn Plus giữ gìn tuổi xuân cân bằng nội tiết

Sản phẩm Marilyn Plus với sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống cho chị em phụ nữ nhờ công dụng cân bằng nội tiết tố, vừa giúp chị em khỏe từ bên trong và đẹp từ bên ngoài.

Những dấu hiệu của suy giảm nội tiết tố như: bốc hỏa, cáu gắt, khó chịu sẽ được cải thiện đáng kể, giúp mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày hạnh phúc và bình yên. Bên cạnh đó, nhờ cân bằng nội tiết thì làn da của chị em sẽ được căng bóng và tươi trẻ hơn, các vết nám hay sạm da sẽ không còn là “nỗi ám ảnh”.

Ngoài ra, cân bằng nội tiết sẽ giúp chị em phụ nữ ngủ ngon giấc hơn, xua tan những lo âu, căng thẳng, nâng cao sinh lý, giải tỏa tình trạng khô hạn cho “chuyện yêu” được thăng hoa. Từ đó sẽ duy trì được vẻ đẹp thanh xuân cũng như tăng cường sức khỏe.

Các thành phần có trong Marilyn Plus được nghiên cứu và chọn lọc kỹ càng

Viên uống Marilyn Plus giúp cải thiện nội tiết tố nữ hiệu quả - Ảnh 2

Được biết, Viên uống Marilyn Plus chính là sự kết hợp giữa các thành cao cấp nhập khẩu từ nước ngoài. Các thành phần này đã được nghiên cứu và chọn lọc công phu như:

- Genivida (được nhập khẩu từ Đức): Giúp cải thiện nhanh các triệu chứng rối loạn nội tiết tố nữ gây ra: khô âm đạo, giảm ham muốn, căng thẳng, bốc hỏa, da khô, rụng tóc và phòng ngừa loãng xương cho phụ nữ (được kiểm chứng bởi hiệp hội mãn kinh Redhotmamas).

- Omega-3: Là axit béo có vai trò vô cùng cần thiết cho sức khỏe đặc biệt là trên tim mạch, trí não, thị giác và là thành phần luôn đồng hành cùng làn da, sắc vóc của phái đẹp.

- Fish Collagen: Được xem là nguồn collagen tinh túy nhất với kích thước phân tử vô cùng nhỏ, từ đó phát huy công dụng nuôi dưỡng làn da căng bóng và tươi trẻ vô cùng hiệu quả.

- Chiết xuất Sâm Ấn Độ: Dược liệu có nhiều lợi ích đối với sức khỏe như nâng cao sức đề kháng, phòng chống ung thư, giảm mệt mỏi, căng thẳng đặc biệt là với phụ nữ suy giảm nội tiết tố hay phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh.

- Vitamin E tự nhiên: Có khả năng chống oxy hóa mạnh thường được sử dụng trong làm đẹp vì giúp ngăn ngừa sự lão hóa của làn da, giúp da tươi sáng, hồng hào và khỏe mạnh.

- Biotin: Là hoạt chất với nhiều công dụng đối với cơ thể của con người như giúp da, lông, tóc, móng chắc khỏe, giúp chuyển hóa nhiều chất dinh dưỡng trong cơ thể.

Các chứng nhận và giải thưởng uy tín của viên uống Marilyn Plus

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Marilyn Plus được nhận giải thưởng huy chương vàng vì sức khỏe của cộng động

Một trong những điểm khiến khách hàng thực sự an tâm về chất lượng của Marilyn Plus đó chính là sản phẩm được sản xuất bởi công ty dược phẩm Dân Khang - một trong những công ty dược phẩm uy tín tại Việt Nam. Sản phẩm cũng có đầy đủ thông tin về thành phần, độ an toàn được Bộ Y Tế cấp phép và lưu hành tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Viên uống Marilyn Plus cũng vinh dự khi nhận được giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng cũng như được xác nhận công bố hợp quy định an toàn thực phẩm cho người sử dụng.

Thông tin chung về sản phẩm

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty Cổ phần Dân Khang

Địa chỉ: 242/16 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Hotline: 19007061

Website sản phẩm: marilynplus.vn

Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

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