Trong tình hình các ca nhiễm Omiccron tăng 'đỉnh điểm', bạn cần theo dõi 'sát sao' những triệu chứng nghi nhiễm COVID đặc biệt này

Các nhà nghiên cứu vẫn đang xác định chính xác mức độ lây nhiễm của omicron so với những biến thể tiền nhiệm của nó, nhưng tại thời điểm này, rõ ràng omicron thực sự có khả năng lây nhiễm cao hơn, có nghĩa là tất cả chúng ta cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung mạnh mẽ hơn.

Nguồn ảnh : iStock

Đừng bỏ qua chú ý về cơn đau họng đó vì nó là một triệu chứng phổ biến của Omicron. Ủy viên Bộ Y tế Công cộng Chicago, Tiến sĩ Allison Arwady cho biết "Đặc biệt là ở những người mà chúng tôi đang thấy những bệnh nhiễm trùng đột phá nhẹ hơn này, chúng tôi chắc chắn thấy đau họng là một yếu tố dự báo trong nhóm đó."

2. Buồn nôn và ói mửa

Nguồn ảnh : iStock

Tim Spector, Giáo sư Dịch tễ học Di truyền tại Đại học King's College London cho biết buồn nôn đã được báo cáo là một triệu chứng của bệnh Omicron ngay cả ở những người đã được tiêm chủng và tiêm liều tăng cường. "Khá nhiều người trong số họ bị buồn nôn, nhiệt độ tăng nhẹ, đau họng và đau đầu", Tiến sĩ Spector lưu ý.

Shruti Gohil, phó giám đốc y tế về dịch tễ học và phòng chống nhiễm trùng tại Đại học California Irvine Health, cho biết: "Bạn nên đi xét nghiệm COVID-19 nếu phát triển bất kỳ triệu chứng nào trong số 11 triệu chứng COVID đã biết. Nhưng có nhiều nguyên nhân gây ra buồn nôn và ói mửa, vì vậy bạn nên nói chuyện với bác sĩ để xem liệu bạn có cần làm xét nghiệm khác hay không."

3. Ho

Nguồn ảnh : iStock

Nếu bạn có các triệu chứng giống như cảm lạnh liên tục xuất hiện, đó có thể là dấu hiệu của nhiễm biến thể Omicron.

Đối với nhiều người, đặc biệt là những người đã tiêm phòng và khỏe mạnh, Omicron dường như có các triệu chứng tương đối nhẹ, bao gồm cả hô hấp trên hoặc cảm lạnh như các triệu chứng như nghẹt mũi, hắt hơi và đau họng và đau đầu tương đối phổ biến.

4. Mệt mỏi

Nguồn ảnh : Shutterstock

Mệt mỏi là một triệu chứng phổ biến của biến thể Omicron và cần được coi trọng. Lauren Ferrante, nhà nghiên cứu bệnh học Yale cho biết: "Các báo cáo cho thấy các bệnh nhân ở Nam Phi thì nhiều người trong số họ còn trẻ đã bị mệt mỏi nghiêm trọng, nhưng không mất vị giác hoặc khứu giác".

5. Các triệu chứng chung của bệnh cúm

Nguồn ảnh : iStock

Vì có rất nhiều triệu chứng Omicron trùng lặp với bệnh cúm, nên tốt hơn hết bạn nên giữ thái độ an toàn và cho rằng đó là COVID-19. Tiến sĩ Waleed Javaid, giám đốc phòng chống và kiểm soát nhiễm trùng tại Mount Sinai Downtown ở thành phố New York cho biết: "Có những người bị bệnh nặng do Omicron. Tiến sĩ Waleed kiên quyết rằng bất kỳ ai gặp các triệu chứng cảm lạnh hoặc cúm đều phải đi xét nghiệm và tự cách ly." Ông nói: "Nó vẫn là một loại vi rút corona. Chúng ta vẫn đang ở trong một đại dịch. Nên dù cho triệu chứng gì cũng nên kiểm tra cẩn thận"

6. Làm thế nào để luôn an toàn khi ra ngoài

Nguồn ảnh : Shutterstock

Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về sức khỏe cộng đồng và giúp chấm dứt đại dịch này, bất kể bạn sống ở đâu thì chủng ngừa hoặc tiêm liều tăng cường càng sớm càng tốt. Nếu bạn sống trong khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp, hãy đeo khẩu trang phòng độc N95, không đi lại, giản cách xã hội, tránh đám đông lớn, không tiếp xúc với nhiều người lạ, thực hành tốt vệ sinh tay và để bảo vệ cuộc sống của bạn và những người khác.

Theo Eat this Not that