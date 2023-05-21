Top 5 loại rau củ tốt nhất giúp cải thiện sức khỏe tim mạch!

Bạn biết rằng rau rất tốt cho sức khỏe, nhưng bạn có biết rằng việc bổ sung nhiều rau hơn vào chế độ ăn uống cũng có thể có lợi cho tim và kéo dài tuổi thọ của bạn không? Thật vậy, theo một số nghiên cứu, chẳng hạn như một bài báo năm 2017 được đăng trên tạp chí Chất dinh dưỡng , đã chỉ ra rằng có những loại rau rất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Cụ thể là những loại rau củ nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về 5 loại rau củ tốt nhất giúp cải thiện sức khỏe tim mạch ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Một chén củ dền cung cấp hơn một phần ba hàm lượng folate (vitamin B9) hàng ngày mà cơ thể bạn cần -, một vi chất dinh dưỡng thiết yếu đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch của bạn. Cụ thể, theo Viện Y tế Quốc gia, folate có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách hạ thấp mức homocysteine. Bởi khi nồng độ homocysteine quá cao thì nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ sẽ tăng lên.

Theo một bài báo năm 2020 được đăng trên tạp chí Chất chống oxy hóa, củ dền là một loại rau củ giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin, khoáng chất và nitrat mà cơ thể bạn chuyển hóa thành oxit nitric một cách tự nhiên. Trong đó, oxit nitric sẽ thúc đẩy quá trình giãn nở mạch máu để giúp giảm huyết áp và cải thiện chức năng tim bằng cách bơm máu chứa oxy và chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể bạn hiệu quả hơn.

Bí đao

Nguồn kali phong phú trong bí đao có thể giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch!

Bí đao là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, với 1 cốc bí cắt khúc chứa khoảng 16% hàm lượng vitamin C và hơn 8% kali với nhu cầu được khuyến nghị bổ sung hàng ngày. Vì bí đao là một nguồn kali phong phú nên nó có thể giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách làm giãn mạch máu và cho phép máu lưu thông dễ dàng khắp cơ thể, theo một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên Food Science & Nutrition.

Không chỉ có vậy, bí đao còn có nhiều chất xơ, có thể giúp giảm cholesterol, nhiều nước, có thể giúp kiểm soát cân nặng lành mạnh và nhiều vitamin, giúp chống viêm và chất điện giải giúp giảm huyết áp và bảo vệ sức khỏe của tim hiệu quả.

Các loại rau lá xanh

Các loại rau lá xanh chứa nhiều vitamin K, giúp bảo vệ các động mạch!

Các loại rau lá xanh như cải xoăn, cải ngọt, rau bina và rau cải xanh là một trong những thực phẩm tốt cho tim mạch và giàu chất dinh dưỡng nhất trên hành tinh. Cụ thể, chúng chứa nhiều vitamin K, một loại vitamin tan trong chất béo quan trọng đối với sức khỏe tim mạch vì nó giúp bảo vệ các động mạch và thúc đẩy quá trình đông máu khỏe mạnh, theo một đánh giá năm 2021 được công bố trên Open Heart.

Bên cạnh đó, một bài đánh giá toàn diện năm 2018 được công bố trên tạp chí Chất dinh dưỡng đã xem xét một số nghiên cứu và kết luận rằng việc tăng lượng rau xanh vào thực đơn sẽ mang lại những lợi ích đáng kể cho sức khỏe tim mạch. Cụ thể, các loại rau lá xanh rất tốt cho sức khỏe tim mạch của bạn, bởi chúng ít calo, nhiều chất xơ, có hàm lượng nước cao và rất tốt cho đường tiêu hóa cũng như tim mạch của bạn.

Các loại rau họ cải

Các loại rau họ cải chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho tim mạch!

Các loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ trắng và cải bruxen chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho tim mạch. Đó là bởi vì chúng là nguồn giàu glucosinolates và isothiocyanate. Hai hợp chất bảo vệ tim mạch này có thể giúp bảo vệ tim và não bằng cách giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và rối loạn thoái hóa thần kinh, theo một đánh giá năm 2022 được công bố trên tạp chí Nutrients.

Bên cạnh đó, bông cải xanh, súp lơ trắng, cải bruxen và các loại rau họ cải khác rất giàu chất xơ và ít calo nên chúng có lợi cho việc kiểm soát cân nặng lành mạnh. Ngoài ra, chúng còn chứa nhiều hợp chất sulforaphane, cũng rất tốt cho đường tiêu hóa và tim mạch của bạn.

Khoai lang

Nguồn kali dồi dào trong khoai lang đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch!

Khoai lang là nguồn dự trữ kali, với 1 chén khoai lang nghiền chứa khoảng 12% hàm lượng kali và 35% hàm lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Trong đó, theo AHA, thực phẩm giàu kali đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch bằng cách chống lại tác dụng có hại của natri đối với huyết áp. Chính nhờ thành phần giàu chất xơ, vitamin và kali, khoai lang rất tốt cho huyết áp và lượng đường trong máu, tất cả đều quan trọng đối với sức khỏe tim mạch.

Những lời khuyên khác để hỗ trợ sức khỏe tim mạch của bạn

Ngoài việc đưa nhiều loại rau tốt cho tim này vào chế độ ăn uống của bạn, các chuyên gia khuyên bạn nên áp dụng các thói quen sinh hoạt lành mạnh sau đây để hỗ trợ sức khỏe tim mạch của bạn:

- Tăng thức ăn có nguồn gốc thực vật vào chế độ ăn của bạn.

- Hãy thực hiện ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải hoặc 75 phút hoạt động thể chất cường độ cao mỗi tuần.

- Xây dựng thói quen đi ngủ để ưu tiên một giấc ngủ ngon.

- Tránh hút thuốc và hạn chế uống rượu.

- Giữ lượng natri ở mức dưới 2.300 miligam mỗi ngày.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 5 loại rau củ tốt nhất giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Hãy bổ sung nhiều loại rau giàu chất dinh dưỡng này vào thực đơn hàng ngày để có thể tăng cường sức khỏe tim mạch và cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý độc giả!