Tìm hiểu “tất tần tật” về bệnh trĩ

Sức khỏe 08/11/2017 08:24

Mặc dù không phải là căn bệnh hiểm nghèo, nhưng bệnh trĩ gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người bệnh, làm giảm năng suất làm việc và gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu để tình trạng bệnh kéo dài có thể gây ra áp xe hậu môn, bị viêm nhiễm nặng dẫn đến hoại tử.

Theo một thống kê gần đây của Bộ Y tế, tỷ lệ mắc bệnh trĩ ở Việt Nam hiện nay lên tới 40-50%. Riêng đối với các tỉnh ở phía Bắc, dân số mắc bệnh trĩ cao hơn lên đến 65%.

Bệnh trĩ là gì?

 

Bệnh trĩ khiến cho người bệnh khó chịu gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt.
Bệnh trĩ khiến cho người bệnh khó chịu gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Ảnh internet

Bệnh trĩ trong dân gian còn gọi là lòi dom. Bệnh hình thành do dãn nở quá mức các mạch máu và tĩnh mạch ở vùng hậu môn.

Đây là căn bệnh khá phổ biến, gặp ở tất cả mọi người từ trẻ nhỏ cho đến người già. Thông thường, những người làm việc ở một tư thế như: tài xế, nông dân, thợ may… sẽ có nguy cơ mắc bệnh trĩ cao hơn.

Phân loại bệnh trĩ

Dấu hiệu để dễ dàng nhận biết căn bệnh này là đi ra ngoài máu, thường là máu đỏ tươi. Tuy bệnh không chảy máu ồ ạt, nhưng để tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến mất máu, cơ thể rơi vào trạng thái suy nhược và vô cùng mệt mỏi.

Khi búi trĩ bắt đầu to lên sẽ sa ra ngoài và gây bất tiện trong quá trình đi cầu. Trĩ khiến cho người bệnh đau rát hậu môn, phù nề, tác rộng ra hai bên. Thậm chí, khi “giao hợp” bạn cũng gặp khá nhiều khó khăn, do búi trĩ to, làm “vật cản” trong quá trình di chuyển tư thế.

Hiện bệnh trĩ được chia làm 3 loại: trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp.

Bệnh trĩ ngoại

Bệnh trĩ ngoại hình thành là do sự căng giãn quá mức những tĩnh mạch ở vùng hậu môn. Có nhiều nguyên nhân gây ra trĩ ngoại như: táo bón, vận động mạnh, viêm nhiễm vùng da quanh hậu môn…

Trĩ ngoại dễ nhận biết bằng mắt thường, không xuất hiện hiện tượng chảy máu, chỉ khi nào búi trĩ to lên dẫn đến tắc mạch mới có hiện tượng này. Nhưng người bệnh sẽ xuất hiện những cục búi trĩ nhỏ, phù thũng, khi đi đại tiện thì cảm thấy đau tức.

Bệnh trĩ nội

 

Trĩ nội được chia thành 4 cấp độ.
Trĩ nội được chia thành 4 cấp độ. Ảnh internet

Khi bị trĩ nội có nghĩ là đã bước sang giai đoạn nặng. Lúc này các tĩnh mạch ở phía trên đường lược bị giãn ra quá mức. Lớp niêm mạc ống hậu môn bị viêm, không có thần kinh cảm giác. Đi cầu ra máu, đau rát, sa búi trĩ, sa nghẹt trĩ, nhiễm trùng, hoại tử búi trĩ là những tình trạng thường gặp khi bị bệnh trĩ nội.

Trĩ nội được chia thành 4 cấp độ: từ 1-4. Nếu để bệnh trĩ nội đến cấp độ 4, búi trĩ đã rất to, không thể dùng tay thụt vào và lúc này cần có biện pháp can thiệp ngoại khoa đó là cắt bũi trĩ, quá trình thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn và rất tốn kém.

Còn bệnh trĩ hỗn hợp là tình trạng bệnh mắc cả hai loại trĩ nội và trĩ ngoại. Rất khó tự điều trị tại nhà, mà cần có sự can thiệp của bác sĩ ngay từ đầu, để đạt được kết quả tốt nhất.

Lưu ý khi bị bệnh trĩ

Để phòng ngừa và điều trị bệnh trĩ hiệu quả bạn cần lưu ý các điều sau:

Nên ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ để hạn chế bị táo bón gây ra trĩ.
Nên ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ để hạn chế bị táo bón gây ra trĩ. Ảnh internet

  • Có nhiều người hoang mang, bệnh trĩ có lây không? Câu trả lời là không? Tuy nhiên, nếu chế độ sinh hoạt, ăn hợp không hợp lý và ít vận động thì bạn có nguy cơ mắc bệnh trĩ rất cao.
  • Bệnh trĩ rất nguy hiểm, đặc biệt là với nữ giới. Bởi do kết cấu của hậu môn và âm hộ của nữ giới nằm gần nhau, nên vi khuẩn dễ tích tụ tại hậu môn và dễ dàng xâm nhập âm hộ, gây các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
  • Khi bị bệnh trĩ bạn cần tìm hiểu kĩ nên ăn gì và kiêng gì? Tích cực bổ sung thực phẩm giàu chất xơ vào bữa ăn hàng ngày để đường ruột dễ hoạt động và phân không bị vón cục. Uống đủ 2 – 2,5 lít nước/ngày giúp đường tiêu hóa làm việc ổn định hơn. Hạn chế ăn đồ cay nóng.
  • Hình thành thói quen đi đại tiện khoa học và luôn vận động tránh ngồi một chỗ. Đồng thời tâm lý cần luôn thoải mái là một cách hữu ích nhất để tránh khỏi sự tấn công của bệnh.

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