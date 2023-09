Những thực phẩm chứa vitamin C: Bổ sung vitamin C đầy đủ sẽ giúp cải thiện các triệu chứng như chóng mặt hay đau đầu. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung đầy đủ vitamin C cho cơ thể sẽ giúp kiểm soát bệnh rối loạn tiền đình tốt hơn. Một số thực phẩm có chứa nhiều vitamin C như cam, bưởi, cà chua, đu đủ, chanh, rau cải....rất tốt cho người bị rối loạn tiền đình.