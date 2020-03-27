Rối loạn tiền đình là bệnh lý phổ biến và gây ra nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh. Vậy nguyên nhân và cách trị bệnh rối loạn tiền đình là gì?

Tìm hiểu nguyên nhân và cách trị bệnh rối loạn tiền đình - Ảnh minh họa: Internet Nguyên nhân rối loạn tiền đình Có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng rối loạn tiền đình, sau đây là một số nguyên nhân phổ biến thường gặp: Người bệnh bị viêm tai giữa do nhiễm vi khuẩn hoặc virus ở tai

Do chấn thương đầu

Do tình trạng rối loạn tuần hoàn máu như co thắt động mạch cột sống hay tắc động mạch tiền đình gây ảnh hưởng đến tai trong hoặc não.

Nguyên nhân của bệnh rối loạn tiền đình cũng có thể là do các yếu tố di truyền và môi trường sống. Bị viêm tai giữa là nguyên nhân gây nên tình trạng rối loạn tiền đình - Ảnh minh họa: Internet Theo các nghiên cứu cho biết, hiện tượng mất thăng bằng và chóng mặt có thể là do việc sử dụng thuốc điều trị đau mạn tính chứ không phải do ung thư hay các rối loạn thần kinh khác gây ra.

Đối tượng có nguy cơ bị rối loạn tiền đình Người càng lớn tuổi càng có nguy cơ bị các bệnh lý gây choáng váng, chóng mặt, đặc biệt là tình trạng mất thăng bằng dễ ngã hoặc đi không vững. Theo kết quả của một số nghiên cứu, ước tính có khoảng 35% người từ 40 tuổi trở lên mắc phải bệnh lý rối loạn tiền đình.

Người có tiền sử bị chóng mặt: Nếu bạn đã từng bị chóng mặt trước đây thì bạn có nguy cơ cao bị chóng mặt ở hiện tại và tái đi tái lại nhiều lần.

Người thường xuyên làm việc trong môi trường quá ồn.

Những người hay bị căng thẳng, stress có khả năng cao bị rối loạn tiền đình. Người càng lớn tuổi càng có nguy cơ cao bị rối loạn tiền đình - Ảnh minh họa: Internet Người bị rối loạn tiền đình nên ăn gì? Dưới đây là một số thực phẩm giúp cung cấp vitamin đầy đủ giúp cải thiện bệnh rối loạn tiền đình: Thực phẩm bổ sung vitamin B6: Hệ điều hành tiền đình sẽ bị ảnh hưởng nếu thiếu vitamin B6 và sẽ gây nên tình trạng chóng mặt. Để cải thiện tình trạng này bạn cần phải bổ những thực phẩm chứa nhiều vitamin B6 như thịt gà, chuối, hạnh nhân, cá, trái cây như cam, táo, bơ…

Những thực phẩm chứa vitamin C: Bổ sung vitamin C đầy đủ sẽ giúp cải thiện các triệu chứng như chóng mặt hay đau đầu. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung đầy đủ vitamin C cho cơ thể sẽ giúp kiểm soát bệnh rối loạn tiền đình tốt hơn. Một số thực phẩm có chứa nhiều vitamin C như cam, bưởi, cà chua, đu đủ, chanh, rau cải....rất tốt cho người bị rối loạn tiền đình. Bổ sung vitamin C đầy đủ sẽ giúp cải thiện các triệu chứng như chóng mặt hay đau đầu - Ảnh minh họa: Internet Thực phẩm chứa vitamin D: Xơ cứng tai là một trong những triệu chứng thường gặp ở người bị rối loạn tiền đình. Bổ sung đầy đủ vitamin D sẽ giúp cải thiện tình trạng này hiệu quả. Các thực phẩm chứa nhiều vitamin D như cá, các sản phẩm từ đậu nành, trứng sữa, các loại ngũ cốc...cần được bổ sung vào chế độ ăn của người bị rối loạn tiền đình. Cách trị bệnh rối loạn tiền đình Cách trị bệnh rối loạn tiền đình bằng phương pháp tự nhiên Ngâm chân bằng nước nóng: Đây là một trong những cách rất đơn giản có tác dụng thúc đẩy lưu thông máu, giảm căng thẳng và ngăn ngừa chứng chóng mặt rất hiệu quả.

Day ấn huyệt: Bạn dùng tay ấn vào các huyệt ấn đường giữa hai lông mày từ 5-10 phút. Đây là cách có tác dụng kiện tỳ và định thần để giảm ngay triệu chứng bị hoa mắt hoặc chóng mặt.

Đi bộ 30 phút mỗi ngày giúp tăng cường sức khỏe Ngâm chân bằng nước nóng giúp ngăn ngừa rối loạn tiền đình hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Tự xoa bóp: Mỗi khi bị chóng mặt bạn có thể dùng tay tự xoa bóp vùng trán, hai bên ổ mắt, sau mắt và vùng đỉnh đầu khoảng 10-20 phút. Cách này sẽ giúp giảm ngay các triệu chứng và phòng chống rối loạn tiền đình hiệu quả. Cách chữa rối loạn tiền đình dân gian bằng lá quýt, bưởi Với cách này, bạn cần chuẩn bị các loại lá như lá quýt với lá đại bì, hương nhu, cúc tần, lá sả, lá chanh, lá bưởi. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, đổ ngập nước rồi đun sôi. Sau đó dùng để xông hơi cho đến khi cơ thể đổ mồ hôi. Sử dụng lá cây chữa rối loạn tiền đình được xem là phương pháp cho hiệu quả đặc biệt đối với những người bị rối loạn tiền đình kéo dài. Xông hơi các loại lá này sẽ giúp tăng cường giải độc cơ thể, điều hòa khí huyết, giảm căng thẳng và mệt mỏi. Xông hơi bằng các loại lá quýt, lá bưởi, sả.. sẽ giúp giảm căng thẳng và mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet Rối loạn tiền đình nên làm gì? Để có thể nhanh chóng cải thiện tình trạng bệnh rối loạn tiền đình, người bệnh cần có chế độ sinh hoạt hợp lý như sau: Luyện tập thể dục mỗi ngày.

Không nên đứng lên ngồi xuống đột ngột hoặc liên tục.

Khi nằm ngủ nên để gối cao vừa phải để tuần hoàn máu tốt hơn.

Tránh làm việc căng thẳng hoặc áp lực trong thời gian dài. Đối với những người làm việc văn phòng, cứ mỗi 1 – 2 tiếng bạn nên đứng dậy đi lại hoặc thay đổi góc nhìn để tránh để tránh mệt mỏi và căng thẳng.

Khi cảm thấy bị chóng mặt, mất thăng bằng hoặc đứng không vững bạn nên ngồi hoặc nằm xuống một lúc để tránh té ngã. Luyện tập thể dục mỗi ngày giúp cải thiện các triệu chứng rối loạn tiền đình - Ảnh minh họa: Internet Rối loạn tiền đình là bệnh lý phổ biến thường gặp ở mọi lứa tuổi. Bệnh tuy không quá nguy hiểm nhưng nếu kéo dài sẽ gây nhiều ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Với những thông tin chia sẻ trên hy vọng sẽ giúp bạn biết được nguyên nhân và cách trị bệnh rối loạn tiền đình ngay tại nhà.

Tìm hiểu nguyên nhân và triệu chứng của rối loạn tiền đình Rối loạn tiền đình là một trong những bệnh lý phổ biến liên quan đến hệ thần kinh. Vậy nguyên nhân và triệu chứng của rối loạn tiền đình là gì?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tim-hieu-nguyen-nhan-va-cach-tri-benh-roi-loan-tien-dinh-354749.html