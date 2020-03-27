Tìm hiểu nguyên nhân và cách trị bệnh rối loạn tiền đình

Sức khỏe 27/03/2020 17:13

Rối loạn tiền đình là bệnh lý phổ biến và gây ra nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh. Vậy nguyên nhân và cách trị bệnh rối loạn tiền đình là gì?

Nội dung bài viết

Người bị rối loạn tiền đình thường gặp phải những triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng… gây ảnh hưởng đến đời sống và công việc hàng ngày. Vậy rối loạn tiền đình có nguy hiểm không? và cách trị bệnh rối loạn tiền đình như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn biết được nguyên nhân và cách điều trị bệnh rối loạn tiền đình.

cach tri benh roi loan tien dinh
Tìm hiểu nguyên nhân và cách trị bệnh rối loạn tiền đình - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân rối loạn tiền đình

Có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng rối loạn tiền đình, sau đây là một số nguyên nhân phổ biến thường gặp:

  • Người bệnh bị viêm tai giữa do nhiễm vi khuẩn hoặc virus ở tai
  • Do chấn thương đầu
  • Do tình trạng rối loạn tuần hoàn máu như co thắt động mạch cột sống hay tắc động mạch tiền đình gây ảnh hưởng đến tai trong hoặc não.
  • Nguyên nhân của bệnh rối loạn tiền đình cũng có thể là do các yếu tố di truyền và môi trường sống.
cach tri benh roi loan tien dinh 1
Bị viêm tai giữa là nguyên nhân gây nên tình trạng rối loạn tiền đình - Ảnh minh họa: Internet

Theo các nghiên cứu cho biết, hiện tượng mất thăng bằng và chóng mặt có thể là do việc sử dụng thuốc điều trị đau mạn tính chứ không phải do ung thư hay các rối loạn thần kinh khác gây ra.

Đối tượng có nguy cơ bị rối loạn tiền đình

  • Người càng lớn tuổi càng có nguy cơ bị các bệnh lý gây choáng váng, chóng mặt, đặc biệt là tình trạng mất thăng bằng dễ ngã hoặc đi không vững. Theo kết quả của một số nghiên cứu, ước tính có khoảng 35% người từ 40 tuổi trở lên mắc phải bệnh lý rối loạn tiền đình.
  • Người có tiền sử bị chóng mặt: Nếu bạn đã từng bị chóng mặt trước đây thì bạn có nguy cơ cao bị chóng mặt ở hiện tại và tái đi tái lại nhiều lần.
  • Người thường xuyên làm việc trong môi trường quá ồn.
  • Những người hay bị căng thẳng, stress có khả năng cao bị rối loạn tiền đình.
cach tri benh roi loan tien dinh 2
Người càng lớn tuổi càng có nguy cơ cao bị rối loạn tiền đình - Ảnh minh họa: Internet

Người bị rối loạn tiền đình nên ăn gì?

Dưới đây là một số thực phẩm giúp cung cấp vitamin đầy đủ giúp cải thiện bệnh rối loạn tiền đình:

  • Thực phẩm bổ sung vitamin B6: Hệ điều hành tiền đình sẽ bị ảnh hưởng nếu thiếu vitamin B6 và sẽ gây nên tình trạng chóng mặt. Để cải thiện tình trạng này bạn cần phải bổ những thực phẩm chứa nhiều vitamin B6 như thịt gà, chuối, hạnh nhân, cá, trái cây như cam, táo, bơ…
  • Những thực phẩm chứa vitamin C: Bổ sung vitamin C đầy đủ sẽ giúp cải thiện các triệu chứng như chóng mặt hay đau đầu. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung đầy đủ vitamin C cho cơ thể sẽ giúp kiểm soát bệnh rối loạn tiền đình tốt hơn. Một số thực phẩm có chứa nhiều vitamin C như cam, bưởi, cà chua, đu đủ, chanh, rau cải....rất tốt cho người bị rối loạn tiền đình.
cach tri benh roi loan tien dinh 3
Bổ sung vitamin C đầy đủ sẽ giúp cải thiện các triệu chứng như chóng mặt hay đau đầu - Ảnh minh họa: Internet
  • Thực phẩm chứa vitamin D: Xơ cứng tai là một trong những triệu chứng thường gặp ở người bị rối loạn tiền đình. Bổ sung đầy đủ vitamin D sẽ giúp cải thiện tình trạng này hiệu quả. Các thực phẩm chứa nhiều vitamin D như cá, các sản phẩm từ đậu nành, trứng sữa, các loại ngũ cốc...cần được bổ sung vào chế độ ăn của người bị rối loạn tiền đình.

Cách trị bệnh rối loạn tiền đình

Cách trị bệnh rối loạn tiền đình bằng phương pháp tự nhiên

  • Ngâm chân bằng nước nóng: Đây là một trong những cách rất đơn giản có tác dụng thúc đẩy lưu thông máu, giảm căng thẳng và ngăn ngừa chứng chóng mặt rất hiệu quả.
  • Day ấn huyệt: Bạn dùng tay ấn vào các huyệt ấn đường giữa hai lông mày từ 5-10 phút. Đây là cách có tác dụng kiện tỳ và định thần để giảm ngay triệu chứng bị hoa mắt hoặc chóng mặt.
  •  Đi bộ 30 phút mỗi ngày giúp tăng cường sức khỏe.
cach tri benh roi loan tien dinh 4
Ngâm chân bằng nước nóng giúp ngăn ngừa rối loạn tiền đình hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet
  • Tự xoa bóp: Mỗi khi bị chóng mặt bạn có thể dùng tay tự xoa bóp vùng trán, hai bên ổ mắt, sau mắt và vùng đỉnh đầu khoảng 10-20 phút. Cách này sẽ giúp giảm ngay các triệu chứng và phòng chống rối loạn tiền đình hiệu quả.

Cách chữa rối loạn tiền đình dân gian bằng lá quýt, bưởi

Với cách này, bạn cần chuẩn bị các loại lá như lá quýt với lá đại bì, hương nhu, cúc tần, lá sả, lá chanh, lá bưởi. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, đổ ngập nước rồi đun sôi. Sau đó dùng để xông hơi cho đến khi cơ thể đổ mồ hôi. 

Sử dụng lá cây chữa rối loạn tiền đình được xem là phương pháp cho hiệu quả đặc biệt đối với những người bị rối loạn tiền đình kéo dài. Xông hơi các loại lá này sẽ giúp tăng cường giải độc cơ thể, điều hòa khí huyết, giảm căng thẳng và mệt mỏi.

cach tri benh roi loan tien dinh 5
Xông hơi bằng các loại lá quýt, lá bưởi, sả.. sẽ giúp giảm căng thẳng và mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Rối loạn tiền đình nên làm gì?

Để có thể nhanh chóng cải thiện tình trạng bệnh rối loạn tiền đình, người bệnh cần có chế độ sinh hoạt hợp lý như sau:

  • Luyện tập thể dục mỗi ngày.
  • Không nên đứng lên ngồi xuống đột ngột hoặc liên tục.
  • Khi nằm ngủ nên để gối cao vừa phải để tuần hoàn máu tốt hơn.
  • Tránh làm việc căng thẳng hoặc áp lực trong thời gian dài. Đối với những người làm việc văn phòng, cứ mỗi 1 – 2 tiếng bạn nên đứng dậy đi lại hoặc thay đổi góc nhìn để tránh để tránh mệt mỏi và căng thẳng.
  • Khi cảm thấy bị chóng mặt, mất thăng bằng hoặc đứng không vững bạn nên ngồi hoặc nằm xuống một lúc để tránh té ngã.
cach tri benh roi loan tien dinh 6
Luyện tập thể dục mỗi ngày giúp cải thiện các triệu chứng rối loạn tiền đình - Ảnh minh họa: Internet

Rối loạn tiền đình là bệnh lý phổ biến thường gặp ở mọi lứa tuổi. Bệnh tuy không quá nguy hiểm nhưng nếu kéo dài sẽ gây nhiều ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Với những thông tin chia sẻ trên hy vọng sẽ giúp bạn biết được nguyên nhân và cách trị bệnh rối loạn tiền đình ngay tại nhà. 

Tìm hiểu nguyên nhân và triệu chứng của rối loạn tiền đình

Tìm hiểu nguyên nhân và triệu chứng của rối loạn tiền đình

Rối loạn tiền đình là một trong những bệnh lý phổ biến liên quan đến hệ thần kinh. Vậy nguyên nhân và triệu chứng của rối loạn tiền đình là gì?

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh rối loạn tiền đình cách chữa rối loạn tiền đình cách chữa rối loạn tiền đình dân gian

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 25 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm