Thuốc lá là một "cám dỗ", ngay cả sau khi từ bỏ, bạn vẫn cần chú ý những điều này vì các hiểm họa sức khỏe tiềm ẩn

"Những lợi ích của việc bỏ thuốc lá bắt đầu ngay lập tức và có thể làm giảm nguy cơ tử vong sớm và thậm chí có thể kéo dài thêm 10 năm tuổi thọ của bạn", Gregory Golden, DO, bác sĩ chuyên khoa phổi khám cho các bệnh nhân tại Phòng khám sức khỏe Banner ở Bắc Colorado cho biết.

Mẹo bảo vệ sức khỏe của bạn sau khi bỏ thói quen hút thuốc

Bạn nên tự hào về việc cam kết không khói thuốc mà bạn đã làm được. Để đảm bảo bạn không còn thèm thuốc lá, khỏe mạnh về thể chất và tránh quay trở lại thói quen cũ và nghiện ngập, Tiến sĩ Golden đã chia sẻ 5 lời khuyên sau.

1. Tầm soát ung thư phổi

Là một người từng hút thuốc, nguy cơ mắc một số bệnh ung thư thấp hơn so với nếu bạn tiếp tục hút thuốc. Thật không may, nguy cơ vẫn cao hơn so với người không hút thuốc, đặc biệt là nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn lo lắng về nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi. Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí, họ có thể đề nghị bạn đi kiểm tra ung thư phổi hàng năm.