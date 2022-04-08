Thuốc lá là một "cám dỗ", ngay cả sau khi từ bỏ, bạn vẫn cần chú ý những điều này vì các hiểm họa sức khỏe tiềm ẩn

Bỏ hút thuốc sẽ cải thiện kết quả sức khỏe sinh sản, bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) và giảm nguy cơ ung thư. Thậm chí có những lợi ích cho những người đã được chẩn đoán mắc COPD hoặc bệnh tim.

"Những lợi ích của việc bỏ thuốc lá bắt đầu ngay lập tức và có thể làm giảm nguy cơ tử vong sớm và thậm chí có thể kéo dài thêm 10 năm tuổi thọ của bạn", Gregory Golden, DO, bác sĩ chuyên khoa phổi khám cho các bệnh nhân tại Phòng khám sức khỏe Banner ở Bắc Colorado cho biết.

Là một người từng hút thuốc, nguy cơ mắc một số bệnh ung thư thấp hơn so với nếu bạn tiếp tục hút thuốc. Thật không may, nguy cơ vẫn cao hơn so với người không hút thuốc, đặc biệt là nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn lo lắng về nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi. Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí, họ có thể đề nghị bạn đi kiểm tra ung thư phổi hàng năm.

Bạn nên tự hào về việc cam kết không khói thuốc mà bạn đã làm được. Để đảm bảo bạn không còn thèm thuốc lá, khỏe mạnh về thể chất và tránh quay trở lại thói quen cũ và nghiện ngập, Tiến sĩ Golden đã chia sẻ 5 lời khuyên sau.

Ảnh minh họa: Internet

"Việc tầm soát ung thư phổi tùy thuộc vào từng cá nhân, nhưng nếu bạn nằm trong độ tuổi từ 50 đến 77 và đã hút thuốc trong vòng 15 năm qua hoặc có tổng số trung bình là 20 năm hút một gói mỗi ngày hoặc hơn, bạn nên chụp CT hàng năm để tìm ung thư phổi có hay không", Tiến sĩ Golden nói.

Chụp CT phổi liều thấp được sử dụng để tìm các dấu hiệu ban đầu của ung thư phổi và không giống như chụp CT thông thường. "Chúng được thực hiện theo một quy trình khác với mức độ tiếp xúc với bức xạ thấp hơn", Tiến sĩ Golden lưu ý.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc được sàng lọc và đáp ứng các tiêu chí, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nếu tầm soát ung thư phổi phù hợp với bạn, bác sĩ có thể giới thiệu bạn đến cơ sở tầm soát chất lượng cao.

2. Lập kế hoạch cho những thách thức sau khi "cai nghiện"

Sau khi bạn bỏ thuốc lá, điều quan trọng là phải tránh khói thuốc thụ động và các tình huống và địa điểm mà bạn sẽ bị dụ hút thuốc. Tiến sĩ Golden cho biết: "Tất cả các trường hợp phơi nhiễm đều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh, nhưng các nghiên cứu cho thấy việc đặt bản thân vào các tình huống thường xuyên hút thuốc sẽ làm tăng nguy cơ bắt đầu hút thuốc trở lại".

Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cho thấy rằng những người hút thuốc có xu hướng có mức độ căng thẳng cao hơn những người không hút thuốc. Hầu hết mọi người nhận thấy rằng mức độ căng thẳng sau sáu tháng sau khi họ bỏ thuốc lá thấp hơn so với trước khi họ bỏ thuốc lá. Nếu bạn gặp một tình huống, chẳng hạn như căng thẳng trong công việc, hãy chuẩn bị để đối phó với nó. Hãy đưa ra những ý tưởng và hoạt động để thực hiện thay vì hút thuốc vào những thời điểm bạn thường muốn với lấy một điếu thuốc.

Cũng có thể hữu ích để bạn thay đổi các thói quen cũ mà hút thuốc là một phần trong đó, hãy cốc gắng tránh các tác nhân kích thích nói với não của bạn rằng "Ồ, đã đến lúc hút thuốc". Phá vỡ thói quen xấu này có thể giúp bạn không bị cám dỗ khi suy nghĩ về hành động hút thuốc để tránh căng thẳng nào đó.

Ảnh minh họa: Internet

3. Rèn luyện thể chất

Chỉ 30 phút mỗi ngày tập thể dục có thể giúp bạn giữ cân nặng ổn định, miễn là bạn đang thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh, cải thiện tâm trạng, kiểm soát căng thẳng và giúp hạn chế cám dỗ hút thuốc lại. Tiến sĩ Golden nói: "Tập thể dục và duy trì cân nặng hợp lý có thể cải thiện tình trạng khó thở do bệnh phổi và hút thuốc trước đó".

Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn bắt đầu tập thể dục và cải thiện sức khỏe tổng thể của mình:

Thực hiện các hoạt động bạn yêu thích, như đi bộ, đi xe đạp, bơi lội hoặc yoga.

Xây dựng bài tập thể dục thành thói quen hàng ngày của bạn. Thay vì đi thang máy để làm việc, hãy thử đi cầu thang bộ. Khi bạn đi mua sắm, hãy đậu xe ở xa hơn và đi bộ đến điểm đến của bạn.

Tìm một đối tác hoạt động để giúp bạn luôn có trách nhiệm.

4. Tiêm phòng

Nếu bạn hút thuốc hoặc đã hút thuốc, bạn có thể đã mắc các vấn đề về phổi, điều này có thể khiến bạn có nhiều khả năng bị bệnh nặng do vi rút như COVID-19, cảm cúm và viêm phổi. Tiêm vắc xin COVID-19 và vắc xin phòng cúm là điều quan trọng đối với tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là những người đã hoặc có nguy cơ bị ung thư phổi.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Golden cho biết: "Có bằng chứng về kết quả tổng thể tồi tệ hơn đối với những người bị bệnh phổi liên quan đến hút thuốc. Điều tốt nhất bạn có thể làm để giảm nguy cơ tử vong vì COVID-19 là đi tiêm phòng".

Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về việc luôn cập nhật việc tiêm chủng hàng năm cho bạn là việc bạn cần để ý.

5. Đừng bỏ cuộc

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn lỡ bị "sa ngã" vì sự "quyến rũ" của một điếu thuốc, đừng tự trách mình. Tập trung vào việc trở lại đúng hướng ngay khi bạn có thể. Bạn làm càng sớm càng tốt, từ bỏ dứt khoát càng sớm là càng tốt. Nếu điều đó có ích, hãy dựa vào một người bạn hỗ trợ, nhóm hỗ trợ và các diễn đàn trực tuyến khuyến khích từ bỏ hút thuốc hoặc làm việc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, người hiểu những thách thức bạn phải đối mặt và có thể giúp bạn trở lại đúng hướng, tránh xa được cám dỗ của những điếu thuốc lá.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Golden chia sẻ: "Tất cả chúng ta đều rơi vào vòng xoáy của một thứ gì đó, cho dù đó là thức ăn, rượu hay thuốc lá. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho bản thân và những người thân yêu của mình là học hỏi từ những thiếu sót của bản thân và cố gắng hết sức để khắc phục. Chỉ cần làm lại một lần nữa chắc chắn bạn có thể vượt qua!".

Theo Banner health