Thông tin MỚI vụ 8 công nhân bị bụi phổi ở Nghệ An: Thêm 2 bệnh nhân diễn biến nặng, bụi dày không thể rửa

Sức khỏe 30/05/2023 12:07

Ngoài 3 công nhân đã tử vong, 5 người còn lại đang được điều trị, trong đó có 2 bệnh nhân hiện nằm bệnh viện với tình trạng rất nặng.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, ngày 30/5, ông Thái Đình Lâm - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An cho biết, hiện các bác sĩ của đơn vị đang điều trị cho 2 bệnh nhân trong nhóm 5 công nhân từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến bị mắc bệnh bụi phổi.

2 bệnh nhân được điều trị gồm: Anh Trần Ngọc Hoa (45 tuổi) và anh Hoàng Văn Sơn (47 tuổi), cùng trú tại xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. 2 bệnh nhân bị suy hô hấp, sức khỏe yếu phải sử dụng thuốc và thở ô xy.

Thông tin MỚI vụ 8 công nhân bị bụi phổi ở Nghệ An: Thêm 2 bệnh nhân diễn biến nặng, bụi dày không thể rửa - Ảnh 1
Bệnh nhân Hoàng Văn Sơn đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Nghệ An trong tình trạng nặng, phải thở oxy - Ảnh: Báo Dân Trí 

Ông Thái Đình Lâm nói bác sĩ hiện giờ chỉ chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân chứ không điều trị khỏi bệnh được. Cả 2 đều phải thở oxy, bệnh nhân Hoa đã bị biến chứng sang bệnh lao.

Anh Trần Ngọc Hoa đang phải thở oxy. Anh Hoa kể, bắt đầu làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến từ năm 2017. Năm 2021, anh được phát hiện mắc bệnh bụi phổi sau khi người họ hàng làm cùng công ty này mắc bệnh.

Dù đã đi bệnh viện điều trị nhưng bệnh tình của anh Hoa chuyển biến nặng và hiện đã biến chứng sang lao. Vừa qua, anh Hoa được chuyển ra Bệnh viện Phổi trung ương để rửa phổi nhưng không thể thực hiện được. Anh Hoa sau đó quay trở lại Bệnh viện Phổi Nghệ An để được chăm sóc, điều trị.

Thông tin MỚI vụ 8 công nhân bị bụi phổi ở Nghệ An: Thêm 2 bệnh nhân diễn biến nặng, bụi dày không thể rửa - Ảnh 2
Bệnh nhân Trần Ngọc Hoa đang phải thở oxy tại Bệnh viện Phổi Nghệ An - Ảnh: Báo Dân Trí 

Theo VietNamNet đưa tin, trong số 8 lao động bị bụi phổi đã mất và đang điều trị thì có 4 người là anh em họ hàng, gồm anh Trần Ngọc Hoa; Bùi Đình Bình (sinh năm 1985, đã rửa phổi lần 1, sức khỏe suy giảm); Bùi Chính Diện (sinh năm 1984, bụi phổi chưa rửa được, khó thở) và Trần Hữu Q. (sinh năm 1985, đã qua đời vào tháng 9/2022).

Trong các lao động bị bụi phổi, có anh Phạm Quang Sơn (sinh năm 1995, trú xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc) là người trẻ nhất. Sơn chưa lập gia đình, mẹ bị khuyết tật, cũng đã mất cách đây hơn 3 tháng.

Thông tin MỚI vụ 8 công nhân bị bụi phổi ở Nghệ An: Thêm 2 bệnh nhân diễn biến nặng, bụi dày không thể rửa - Ảnh 3
Người nhà túc trực bên giường bệnh - Ảnh: VietNamNet

Ông Thái Đình Lâm, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An, cho biết thêm, hiện tại có 2 bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện. Trong đó, ông Hoàng Văn Sơn đang phải thở oxy, sức khỏe yếu. Bệnh nhân Trần Ngọc Hoa bị bệnh bụi phổi đã biến chứng thành lao; 3 người khác đang điều trị tại nhà.

Liên quan đến người lao động bị mắc bệnh bụi phổi tại Công ty Châu Tiến, ngày 12/5, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 1302 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành.

Nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bệnh nghề nghiệp, môi trường lao động, quan trắc môi trường lao động, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động tại Công ty Châu Tiến. Thời gian kiểm tra 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

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