Tại sao cánh mày râu có hiện tượng 'chào cờ' khi thức dậy vào buổi sáng?

'Chào cờ' buổi sáng là một hiện tượng sinh lý vô cùng bình thường, hầu hết nam giới nào cũng từng trải qua, thế nhưng nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này không phải ai cũng biết.

Chào cờ buổi sáng ở nam giới là sinh lý phổ biến và hoàn toàn bình thường. Tình trạng này có thể xuất hiện phổ biến ở các bạn trẻ và thanh thiếu niên. Vì sao dương vật cương vào buổi sáng? Nguyên nhân có thể do kích thích vật lý, thay đổi nồng độ hormone, bởi nồng độ hormone cao nhất tại thời điểm nam giới mới ngủ dậy. Sự gia tăng nồng độ testosterone này có thể gây ra tình trạng cương cứng dương vật mà không có bất kỳ kích thích vật lý nào kèm theo. Do đó, hiện tượng cũng không còn xuất hiện thường xuyên ở nam giới trung niên.



Ngoài ra, vào ban ngày, não bộ nam giới tiết ra norandrenaline giúp duy trì sự tỉnh táo đồng thời ức chế sự cương dương. Còn khi ngủ thì nồng độ noradernalin tiết ra ít hơn. Do đó, "chào cờ" buổi sáng ở nam giới là một hiện tượng sinh lý phổ biến và hoàn toàn bình thường.

Ảnh minh họa: Internet Trường hợp của bạn không nói rõ là không cương cứng trong thời gian bao lâu, trước đó có thường xuyên hay không. Tuy nhiên, nếu việc cương cứng đều đặn mỗi sáng bỗng dừng giảm hoặc dừng hẳn thì bạn nên đi khám sớm để nắm rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình. Nam giới duy trì lối sống lành mạnh để tránh hoặc đảo ngược tình trạng rối loạn cương như ăn uống hợp lý, tập thể dục, tránh hút thuốc và hạn chế rượu bia. Hầu hết tình trạng "chào cờ" vào buổi sáng sẽ giảm dần trong vòng 30 phút sau khi nam giới thức dậy. Nếu sự cương cứng kéo dài hơn hoặc khiến phái mạnh bị đau thì cũng nên đi khám.

Ảnh minh họa: Internet Hiện tượng “chào cờ” nói gì về sức khỏe nam giới? Nếu sự cương cứng hiện hữu trong khi ngủ và khiến dương vật chào cờ buổi sáng chứng tỏ rằng sự lưu thông máu trong cơ thể đang trong trạng thái ổn định. Vì thế, nếu nam giới đang gặp vấn đề về cương cứng khi quan hệ tình dục điển hình như rối loạn cương dương. Nhưng mỗi sáng thức dậy vẫn thấy dương vật chào cờ thì có thể xác định rối loạn cương dương đó là do tâm lý gây ra. Đa số ghi nhận lo âu, chứng trầm cảm ảnh hưởng nhiều đến khả năng sinh lý mà không phải do các vấn đề về sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet Hiện tượng “chào cờ” ở dương vật sẽ hỗ trợ cho một số chức năng quan trọng của cơ thể như: Giữ cho dương vật luôn được khỏe mạnh và sẵn sàng “lâm trận”; Giúp mô dương vật được mềm mại và khả năng co giãn tốt, các cơ cậu nhỏ khỏe mạnh và được tập dượt thường xuyên. Các cơ trơn ở dương vật được kích thích, ngăn việc rút ngắn kích thước của cậu nhỏ nếu như không có sự cương cứng thường xuyên.

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