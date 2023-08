Tại sao cánh mày râu có hiện tượng 'chào cờ' khi thức dậy vào buổi sáng?

Chào cờ buổi sáng ở nam giới là sinh lý phổ biến và hoàn toàn bình thường. Tình trạng này có thể xuất hiện phổ biến ở các bạn trẻ và thanh thiếu niên.

Vì sao dương vật cương vào buổi sáng?

Nguyên nhân có thể do kích thích vật lý, thay đổi nồng độ hormone, bởi nồng độ hormone cao nhất tại thời điểm nam giới mới ngủ dậy. Sự gia tăng nồng độ testosterone này có thể gây ra tình trạng cương cứng dương vật mà không có bất kỳ kích thích vật lý nào kèm theo. Do đó, hiện tượng cũng không còn xuất hiện thường xuyên ở nam giới trung niên.



Ngoài ra, vào ban ngày, não bộ nam giới tiết ra norandrenaline giúp duy trì sự tỉnh táo đồng thời ức chế sự cương dương. Còn khi ngủ thì nồng độ noradernalin tiết ra ít hơn. Do đó, "chào cờ" buổi sáng ở nam giới là một hiện tượng sinh lý phổ biến và hoàn toàn bình thường.