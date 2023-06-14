Tại sao cánh mày râu có hiện tượng 'chào cờ' khi thức dậy vào buổi sáng?

Sức khỏe 14/06/2023 05:47

'Chào cờ' buổi sáng là một hiện tượng sinh lý vô cùng bình thường, hầu hết nam giới nào cũng từng trải qua, thế nhưng nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này không phải ai cũng biết.

Chào cờ buổi sáng ở nam giới là sinh lý phổ biến và hoàn toàn bình thường. Tình trạng này có thể xuất hiện phổ biến ở các bạn trẻ và thanh thiếu niên.

Vì sao dương vật cương vào buổi sáng?

Nguyên nhân có thể do kích thích vật lý, thay đổi nồng độ hormone, bởi nồng độ hormone cao nhất tại thời điểm nam giới mới ngủ dậy. Sự gia tăng nồng độ testosterone này có thể gây ra tình trạng cương cứng dương vật mà không có bất kỳ kích thích vật lý nào kèm theo. Do đó, hiện tượng cũng không còn xuất hiện thường xuyên ở nam giới trung niên.
 
Ngoài ra, vào ban ngày, não bộ nam giới tiết ra norandrenaline giúp duy trì sự tỉnh táo đồng thời ức chế sự cương dương. Còn khi ngủ thì nồng độ noradernalin tiết ra ít hơn. Do đó, "chào cờ" buổi sáng ở nam giới là một hiện tượng sinh lý phổ biến và hoàn toàn bình thường.

Tại sao cánh mày râu có hiện tượng 'chào cờ' khi thức dậy vào buổi sáng? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp của bạn không nói rõ là không cương cứng trong thời gian bao lâu, trước đó có thường xuyên hay không. Tuy nhiên, nếu việc cương cứng đều đặn mỗi sáng bỗng dừng giảm hoặc dừng hẳn thì bạn nên đi khám sớm để nắm rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình.

Nam giới duy trì lối sống lành mạnh để tránh hoặc đảo ngược tình trạng rối loạn cương như ăn uống hợp lý, tập thể dục, tránh hút thuốc và hạn chế rượu bia. Hầu hết tình trạng "chào cờ" vào buổi sáng sẽ giảm dần trong vòng 30 phút sau khi nam giới thức dậy. Nếu sự cương cứng kéo dài hơn hoặc khiến phái mạnh bị đau thì cũng nên đi khám.

Tại sao cánh mày râu có hiện tượng 'chào cờ' khi thức dậy vào buổi sáng? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tượng “chào cờ” nói gì về sức khỏe nam giới?

Nếu sự cương cứng hiện hữu trong khi ngủ và khiến dương vật chào cờ buổi sáng chứng tỏ rằng sự lưu thông máu trong cơ thể đang trong trạng thái ổn định. 

Vì thế, nếu nam giới đang gặp vấn đề về cương cứng khi quan hệ tình dục điển hình như rối loạn cương dương. Nhưng mỗi sáng thức dậy vẫn thấy dương vật chào cờ thì có thể xác định rối loạn cương dương đó là do tâm lý gây ra. Đa số ghi nhận lo âu, chứng trầm cảm ảnh hưởng nhiều đến khả năng sinh lý mà không phải do các vấn đề về sức khỏe.

Tại sao cánh mày râu có hiện tượng 'chào cờ' khi thức dậy vào buổi sáng? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tượng “chào cờ” ở dương vật sẽ hỗ trợ cho một số chức năng quan trọng của cơ thể như: Giữ cho dương vật luôn được khỏe mạnh và sẵn sàng “lâm trận”; Giúp mô dương vật được mềm mại và khả năng co giãn tốt, các cơ cậu nhỏ khỏe mạnh và được tập dượt thường xuyên.

Các cơ trơn ở dương vật được kích thích, ngăn việc rút ngắn kích thước của cậu nhỏ nếu như không có sự cương cứng thường xuyên.

Hải Phòng: Sản phụ 60 tuổi hạ sinh thành công 1 bé gái nặng 3,1kg

Hải Phòng: Sản phụ 60 tuổi hạ sinh thành công 1 bé gái nặng 3,1kg

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng vừa thực hiện ca mổ đẻ thành công cho sản phụ N.T.M., sinh năm 1963.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe chuyện phòng the sinh lý nam giới

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm