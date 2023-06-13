Sau gần 4 giờ phẫu thuật, bàn tay bị đứt lìa đã được nối lại gần như hoàn hảo, bàn tay và các ngón tay ấm hồng.

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, ngày 13/6, đại diện Bệnh viện Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin, các y, bác sỹ vừa cấp cứu và phẫu thuật nối thành công bàn tay của anh P. D. P (40 tuổi, ngụ Xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) bị trộm đột nhập dùng mã tấu chém đứt lìa. Người nhà đã băng phần cổ tay, cầm máu và đưa bệnh nhân đến trạm xá. Tại trạm xá, bệnh nhân được sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Bà Rịa-Vũng Tàu cùng với bàn tay đứt lìa được bỏ vào thùng đá.

Bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa-Vũng Tàu thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh: Báo Tin Tức

Các bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa-Vũng Tàu đã tận dụng thời gian vàng trong xử lý đứt lìa chi để có kết quả phục hồi tốt nhất. Các bác sĩ đã truyền dịch, cho bệnh nhân dùng thuốc giảm đau, xử lý lại bàn tay đứt lìa, làm các xét nghiệm tiền phẫu, chuẩn bị máu truyền... Sau gần 4 giờ phẫu thuật, bàn tay bị đứt lìa đã được nối lại gần như hoàn hảo, bàn tay và các ngón tay ấm hồng.

Các bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa-Vũng Tàu khuyến cáo người dân khi bị đứt lìa chi cần băng ép cầm máu phần mỏm cụt (phần còn dính với cơ thể) có thể ga-rô phần chi có vết thương; phần đứt lìa phải dùng vải sạch bao bọc lại, bỏ vào túi nylon và đặt vào thùng đá (tránh để tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh), sau đó chuyển đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Thời gian vàng để nối lại chi đứt lìa là trong vòng 6 giờ sau khi bị đứt lìa. Càng muộn hơn thời gian này, khả năng thành công nối lại chi sẽ càng thấp.

Dẫn tin từ VOV, trước đó, vào ngày 11/6, anh Phạm Duy P, 40 tuổi, ngụ xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện trộm đột nhập nhà mình nên tiến hành truy đuổi. Trong lúc đuổi rượt, anh P. bị trộm đánh trả và dùng mã tấu chém đứt lìa tay.

Ngay sau đó, người nhà đã băng bó, cầm máu phần cổ tay rồi đưa anh P. đến trạm xá để sơ cứu, đồng thời chuyển bệnh nhân cùng với phần tay bị chém lìa vào thùng đá đến bệnh viện Bà Rịa.

Sau khi được nối lại bàn tay, bệnh nhân P. đã tỉnh táo, sức khoẻ ổn định, phần tay nối đã ấm hồng, gấp duỗi được các ngón tay, vết thương khô. Cảm giác bàn tay, ngón tay phải chờ một thời gian nữa mới phục hồi.

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