Tác hại từ việc mặc áo ngực sai kích cỡ

Mặc áo ngực không vừa chị em sẽ nhận phải những hậu quả này

Mặc dù có rất nhiều sự lựa chọn nhưng nhiều phụ nữ trên thế giới vẫn mặc áo ngực sai kích cỡ. Có vẻ như một chiếc áo ngực không vừa vặn không phải là vấn đề lớn, nhưng liên tục mặc một chiếc áo ngực quá chật hoặc quá rộng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chị em.

Theo các nhà nghiên cứu, mặc áo ngực sai kích cỡ có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Những vấn đề phổ biến nhất là đau lưng, đau cổ và đau ngực. Những chiếc áo lót không vừa vặn không có khả năng nâng đỡ tốt và gây ra áp lực khi dây áo cọ vào cơ thể, gây đau cho các phần khác nhau của cơ thể.

Nếu mặc áo ngực không đúng size, bạn có thể bị đau đầu, đau lưng và thậm chí về lâu dài có khả năng bị ung thư vú. Khi tỷ lệ quai áo và cup ngực không cân xứng, tạo ra áp lực không mong muốn lên các phần khác của cơ thể, dẫn đến cảm giác đau. Kích cỡ bra hoàn hảo sẽ giúp nâng đỡ ngực từ phía dưới chứ không phải nhờ hai quai ở vai.

Ảnh minh họa: Internet

3. Hạch bạch huyết

Mặc áo ngực quá chật có thể làm nổi hạch bạch huyết. Nếu không được điều trị sớm sẽ hình thành ổ áp xe.

Bra quá chật còn ảnh hưởng tới lưu lượng máu đến ngực, gây ra u hoặc ngăn bài tiết chất thải, độc tố. Nếu bạn thấy vết hằn rõ ràng, có màu đỏ quanh người khi cởi áo ngực, điều đó có nghĩa size này không phù hợp với bạn.

4. Thay đổi kích thước ngực

Nếu mặc áo ngực không phù hợp và thoải mái, ngực sẽ tăng hoặc giảm kích cỡ.

Ngược lại, áo ngực quá rộng có thể không đủ nâng đỡ, khiến da ngực bị tổn thương. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngực bị biến dạng do trọng lực gây ra khiến da căng ở vùng trên của bầu ngực. Hơn nữa, những người có bộ ngực nhỏ hơn cũng bị tổn thương da cũng như những người có bộ ngực lớn.

Ảnh minh họa: Internet

5. Cách chọn áo ngực vừa vặn

Mặc áo ngực không vừa chị em sẽ nhận phải những hậu quả này

Có một cách đo kích thước ngực giúp chị em tìm được một chiếc áo ngực vừa vặn. Để chọn được chiếc áo ngực hoàn hảo, bạn cần biết 2 thông số: dây đeo và các đường cúp ngực.

Để tìm kích thước vòng dây, bạn hãy đo xung quanh khung xương sườn của bạn, ngay dưới bầu ngực. Sau đó, bạn làm tròn kết quả đến số chẵn gần nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Để tìm kích thước cúp ngực, bạn hãy đo lỏng lẻo xung quanh phần ngực đầy nhất. Sau đó, bạn trừ số đo vòng ngực của bạn với số đo vòng dây của bạn. Mỗi inch đại diện cho một kích thước cúp ngực, như 1 inch có thể là cúp A, 2 inch có thể là cúp B,…

Lưu ý : Các tính toán này có giá trị trung bình. Kích cỡ áo ngực có thể khác nhau đối với từng thương hiệu. Điều quan trọng là bạn phải cảm thấy thoải mái khi mặc áo ngực.