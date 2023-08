Phát hiện lợi ích bất ngờ của cafe: Uống mỗi ngày có giúp giảm rủi ro xơ gan?

Những lợi ích của cà phê đối với gan có thể bắt nguồn từ đặc tính chống viêm hoặc chống xơ hóa của cà phê. Cụ thể, khi vào cơ thể caffeine sẽ tạo ra một chất hóa học được gọi là paraxanthine có khả năng làm chậm sự phát triển của quá trình xơ hóa. Điều đó có thể giúp chống lại ung thư gan, xơ gan do rượu, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, viêm gan C.

Mặc dù cà phê hòa tan và cà phê đã khử cafein cũng có lợi cho sức khỏe, nhưng cà phê xay có tác dụng tốt nhất. Cà phê xay chứa hàm lượng kahweol và cafestol cao nhất - hai thành phần được cho là có tác dụng bảo vệ chống lại các tác nhân gây bệnh gan, từ đó góp phần phòng ngừa ung thư gan.