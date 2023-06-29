Phát hiện lợi ích bất ngờ của cafe: Uống mỗi ngày có giúp giảm rủi ro xơ gan?

Mặc dù cà phê hòa tan và cà phê đã khử cafein cũng có lợi cho sức khỏe , nhưng cà phê xay có tác dụng tốt nhất. Cà phê xay chứa hàm lượng kahweol và cafestol cao nhất - hai thành phần được cho là có tác dụng bảo vệ chống lại các tác nhân gây bệnh gan, từ đó góp phần phòng ngừa ung thư gan.

Những lợi ích của cà phê đối với gan có thể bắt nguồn từ đặc tính chống viêm hoặc chống xơ hóa của cà phê. Cụ thể, khi vào cơ thể caffeine sẽ tạo ra một chất hóa học được gọi là paraxanthine có khả năng làm chậm sự phát triển của quá trình xơ hóa. Điều đó có thể giúp chống lại ung thư gan, xơ gan do rượu, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, viêm gan C.

Trong caffein có chứa một chất gọi là alkaloid xanthine, sau khi vào cơ thể con người, loại chất này sẽ theo đường tuần hoàn máu đến gan.

Ngoài ra, axit trong cà phê có thể chống lại virus gây ra bệnh viêm gan B. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy cà phê decaf (là dòng cà phê được loại bỏ ít nhất 97% hàm lượng caffein) cũng có khả năng chống lại virus viêm gan B.

Gan được dùng để hấp thụ và chuyển hóa đường, sau khi hợp chất này đi vào gan sẽ kích thích gan đẩy nhanh hiệu quả hấp thụ và chuyển hóa đường của cơ thể.

Theo thời gian, do gan hoạt động trong một thời gian dài, sức khỏe và sức mạnh của nó có thể được rèn luyện tốt, các chức năng chuyển hóa khác nhau cũng có thể được cải thiện rõ rệt về hiệu quả.

Ngoài xanthine alkaloid, trong gan còn có nhiều thành phần có ích khác như axit chlorogenic là chất chống oxy hóa rất hiệu quả, sau khi vào gan có thể trì hoãn tốc độ lão hóa của tế bào mô gan, tăng cường hoạt động của mô gan, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh.

Có ít tế bào gan bị hoại tử hơn và sức khỏe tổng thể của gan có thể làm giảm nguy cơ xơ gan và xơ gan một cách tự nhiên, đồng thời giảm các rủi ro khác nhau.

Theo dữ liệu được cung cấp bởi Mạng Cảnh báo Khoa học Hoa Kỳ, những người uống hai tách cà phê mỗi ngày có thể giảm khoảng 44% nguy cơ mắc bệnh xơ gan, điều này có thể rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh xơ gan.

Có thể thấy việc hình thành thói quen uống cà phê quả thực có thể duy trì và chăm sóc lá gan rất tốt.

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5 lưu ý uống cà phê tốt cho sức khỏe

Nếu sử dụng cà phê đúng cách, điều độ sẽ có lợi cho sức khỏe và tốt cho gan. Tuy nhiên nếu lạm dụng hoặc uống cà phê lẫn tạp chất sẽ tăng nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là những lưu ý:

Cẩn trọng với cà phê "hóa chất"

Bạn nên tránh xa các loại cà phê được "hô biến" từ nước lã, các loại hóa chất, phẩm màu công nghiệp chứa các kim loại nặng độc hại như thủy ngân, chì, asen... Đây là những hóa chất hủy hoại lá gan và sức khỏe từng ngày. Ngoài ra, trong cà phê "bẩn" còn chứa các loại đường hóa học bị cấm dùng trong thực phẩm như Sodium Cyclamate, các chất tạo bột chỉ dùng trong công nghiệp, chất tạo bọt Sodium lauryl sunlfate (dùng pha chế nước rửa chén).

Tránh pha cà phê quá đậm đặc

Cà phê có tác dụng làm giãn nở và thu nhỏ các nhánh phế quản, tác động đến hệ tim mạch, làm tăng khả năng cung cấp máu của tim và tăng nhịp tim. Do đó, nếu uống cà phê quá đậm đặc sẽ khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng, xuất hiện các triệu chứng khác như: người nôn nao, bồn chồn, bất an, ù tai, khó ngủ, mất ngủ, chân tay run. Với những người bị bệnh cao huyết áp, bệnh động mạch vành còn có thể dẫn tới những cơn đau thắt ngực.

Ảnh minh họa: Internet

Không uống quá nhiều cà phê trong ngày

Nếu uống nhiều hơn 3 ly cà phê mỗi ngày sẽ gây hại cho sức khỏe, gây lo âu và kích thích. Về lâu dài, bạn có thể bị phụ thuộc vào caffeine để duy trì sự tỉnh táo. Đồng thời uống quá nhiều sẽ gây chứng mất ngủ khó kiểm soát. Do vậy, bạn hãy chỉ nên uống cà phê vào buổi sáng hoặc trưa, hạn chế tối đa thói quen uống cafe vào buổi tối, tốt nhất là chỉ nên uống với một liều lượng nhất định.

Không nên cho quá nhiều đường vào cà phê

Cho một lượng đường thích hợp vào cà phê sẽ làm tăng mùi vị của cà phê. Tuy nhiên, nếu pha quá nhiều đường có thể làm kích thích các tế bào tiết insulin trong tụy, đồng thời đường chứa lượng glucose cao, làm tăng nguy cơ béo phì và đái tháo đường.

Không uống cà phê khi đang uống thuốc

Nếu uống cà phê và thuốc cùng với nhau sẽ làm cho dạ dày bị kích thích với cường độ mạnh. Ngoài ra, chất caffeine trong cà phê có thể tương tác với một số thành phần của thuốc làm mất tác dụng của thuốc.

Đặc biệt, người bị bệnh tim, người đang cho con bú, người bị hội chứng ruột kích thích, người đang mang thai, người bị rối loạn giấc ngủ, người bị tiêu chảy, trẻ em dưới 12 tuổi không nên uống cà phê để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và tránh các tác dụng phụ không mong muốn có thể xảy ra.