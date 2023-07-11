Bệnh tay chân miệng được nhận biết với những nốt mọng nước trên da, loét niêm mạc miệng. Bệnh tiến triển nặng có thể gây khó thở, nôn, co giật… Do đó, bố mẹ cần cảnh giác mỗi khi vệ sinh cơ thể cho con, nếu phát hiện có dấu hiệu tay chân miệng cần đưa đi khám sớm.

Thời tiết chuyển mùa làm gia tăng các ca bệnh liên quan đến đường hô hấp trên, với các triệu chứng như bị nghẹt mũi, chảy nước mũi, sốt, ho, đau họng... Bố mẹ cần lưu ý, các bệnh liên quan đến hô hấp trên thường có các triệu chứng giống nhau dẫn đến sự chủ quan, tự điều trị cho trẻ ở nhà hoặc sử dụng đơn thuốc cũ. Điều này rất nguy hiểm, vì với những bệnh như viêm phổi, viêm tiểu phế quản nếu không được điều trị sớm rất dễ dẫn đến biến chứng nặng.

Đây là bệnh giao mùa mà trẻ rất hay mắc. Biểu hiện của bệnh thường là sốt cao đột ngột (>38,3 độ C) hoặc sốt đi kèm với run, ớn lạnh, cơ thể đau nhức, mệt mỏi, ho khan. Sau khi xuất hiện các triệu chứng trên, trẻ có thể bị đau họng, nghẹt mũi và tiếp tục ho.

Bệnh thường không quá nghiêm trọng và có thể tự khỏi trong 1-2 tuần. Tuy nhiên, nó ảnh hưởng đến sức khỏe và trong một số trường hợp có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Tiêu chảy

Theo thống kê của WHO, mỗi năm nước ta có khoảng 1.100 trẻ dưới 5 tuổi tử vong vì bệnh này. Bệnh bắt đầu với triệu chứng sốt, đau bụng, tiêu chảy và ói mửa. Nếu không được điều trị kịp thời, trẻ có thể bị mất nước từ nhẹ đến nặng, nguy cơ tử vong cao.

Trường hợp nhẹ bệnh có thể tự khỏi sau vài ngày. Nặng thì cần đến ngay cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và hướng dẫn điều trị bù nước, điện giải, thuốc kháng sinh hoặc các phác đồ điều trị khác.

Ảnh minh họa: Internet

Sốt xuất huyết

Thống kê của Bộ Y tế đến 10.2021 cả nước ghi nhận 49.113 ca mắc, 18 trường hợp tử vong và dự báo tiếp tục gia tăng trong mùa lạnh. Khi bị sốt xuất huyết thường sẽ bị sốt và xuất huyết dưới da, kèm theo những cơn đau đầu, nhức mỏi người dữ dội.

Cha mẹ cần hết sức lưu ý vì các triệu chứng của sốt xuất huyết cần hết sức lưu ý vì có một số triệu chứng rất dễ nhầm lẫn với Covid-19 như: sốt, đau mỏi cơ. Do đó mọi người cần hết sức chú ý và khai báo với nhân viên y tế về các yếu tố dịch tễ cẩn thận và kỹ càng, tránh bỏ sót hoặc nhầm lẫn, gây ra các hậu quả đáng tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

Sốt phát ban

Bệnh thường gây ra bởi vi rút sởi hoặc vi rút Rubella. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Biểu hiện của bệnh là mệt mỏi, đau đầu, sổ mũi, đau họng, viêm kết mạc mắt, niêm mạc vòm họng, có thể xuất hiện những chấm xuất huyết nhỏ.

Ở vị trí gần hai bên cổ, sau tai của bé sẽ xuất hiện hai hạch sưng to và đau. Da trẻ sẽ xuất hiện những nốt đỏ nhỏ li ti ở vùng mặt rồi sau đó lan nhanh ra toàn thân và chân tay. Trẻ bị sốt, nổi ban đỏ khắp người, nhiều nhất ở thân mình và tứ chi.

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh thủy đậu

Thủy đậu là bệnh lây nhiễm do một loại vi rút mang tên Varicella Zoster (VZV) gây ra. Biểu hiện của bệnh chỉ xuất hiện sau 10 – 21 ngày từ khi nhiễm vi rút. Giai đoạn đầu, trẻ có thể có biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ… sau đó sẽ xuất hiện những nốt hồng ban, phỏng nước… Sau 2-3 ngày mụn có thể đóng vẩy.

Tại sao khi chuyển mùa trẻ nhỏ thường dễ nhiễm bệnh?

Thời tiết đang chuyển lạnh và mưa nhiều ở cả ba miền, thường lạnh vào buổi sáng, nắng vào giữa trưa và mưa vào buổi chiều. Chính kiểu thời tiết “sáng nắng chiều mưa” thất thường này khiến hệ miễn dịch không kịp thích ứng dẫn đến dễ mắc bệnh. Mặt khác, thời tiết ẩm ướt, độ ẩm cao cũng là điều kiện thuận lợi để virus, vi khuẩn, nấm… sinh sôi nhanh và phát tán mầm bệnh trong không khí.

Chuyên gia CKII Hoàng Quốc Tưởng - Giảng viên Đại học Y dược TP.HCM cho biết, bệnh giao mùa thường “tấn công” người già, trẻ nhỏ, người mắc các bệnh lý nền, người có sức đề kháng yếu, phụ nữ mang thai… Đặc biệt, trẻ nhỏ là đối tượng dễ mắc bệnh nhất vì hệ miễn dịch chưa được hoàn chỉnh, sức đề kháng thấp.

Ảnh minh họa: Internet

Làm gì để phòng ngừa bệnh cho trẻ nhỏ khi giao mùa?

Phòng các bệnh lây truyền đường hô hấp cần: Hạn chế tiếp xúc với người bệnh, đám đông; khi ra ngoài cần đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài trời khi nắng nóng; che miệng khi ho, hắt hơi bằng khăn giấy.

Thường xuyên vệ sinh mũi, họng bằng các dung dịch nước muối sinh lý, với trẻ nhỏ hạn chế sử dụng các thức uống có đá lạnh, thức uống có gas dễ gây viêm họng.

Đặc biệt bảo vệ trẻ giữ môi trường trong lành, hạn chế khói bụi, tránh thay đổi môi trường cũng như nhiệt độ đột ngột; khi cho trẻ đi bơi lội, cần chú ý chọn hồ bơi đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh…

Phòng các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa: Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm "ăn chín, uống sôi", không ăn các thức ăn sống, không rõ nguồn gốc; các loại thức ăn đường phố, thức ăn để qua đêm… rất ôi thiu phát sinh vi khuẩn gây bệnh tiêu hóa, nhiễm độc.

Cần rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch, nhất là trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Ảnh minh họa: Internet

Giữ môi trường nhà cửa thông thoáng, thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng tiếp xúc hằng ngày của trẻ, như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn, ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

Phòng các bệnh do côn trùng cắn đốt, chú ý vệ sinh nhà cửa, môi trường; loại bỏ điều kiện để côn trùng truyền bệnh như ruồi, muỗi, chuột, gián… sinh sôi phát triển. Bảo vệ trẻ, phòng côn trùng cắn, đốt bằng cách ngủ mùng, dùng các thiết bị xua đuổi côn trùng.

Đối với những bệnh có vắc xin tiêm ngừa, phụ huynh cần chú ý cho trẻ tiêm theo lịch, đúng chỉ định để tăng cường khả năng phòng bệnh.

Trẻ em thường có sức đề kháng yếu, khả năng tự nhận thức bảo vệ bản thân chưa có nên dễ mắc bệnh hơn người lớn. Ngoài các biện pháp phòng bệnh cơ bản, cha mẹ nên chú ý nâng cao sức đề kháng cho trẻ thông qua tăng cường dinh dưỡng, có chế độ sinh hoạt, tập luyện, nghỉ ngơi hợp lý, khoa học.