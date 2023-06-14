Nhập viện muộn, nhiều trẻ bị biến chứng viêm ruột thừa

Trong tuần vừa qua, Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tiếp nhận 4 trường hợp trẻ nhập viện với chẩn đoán viêm phúc mạc ruột thừa.

Theo thông tin từ VTV News, tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên (Quảng Ninh), số trẻ được chẩn đoán viêm ruột thừa do nhập viện muộn gây biến chứng thành viêm phúc mạc có xu hướng gia tăng.

Sau khi tiếp nhận, thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị viêm ruột thừa giai đoạn muộn, ruột thừa đã vỡ, gây viêm nhiễm lan tràn trong ổ bụng, phải mổ cấp cứu . Rất may mắn là các bác sĩ đã phẫu thuật được cho bệnh nhi bằng phương pháp nội soi, gỡ dính, cắt ruột thừa, hút rửa hết mủ trong ổ bụng.

Bệnh nhi C.V.P. (12 tuổi, trú tại huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên trong tình trạng đau bụng quanh rốn lệch sang phải, sau đó đau quanh bụng đã 5 ngày nay, kèm theo đi ngoài 4-5 lần/ ngày, bụng chướng, buồn nôn, sốt.

Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn phải trải qua thời kì điều trị hậu phẫu với ống dẫn lưu dịch tiết ra khỏi ổ bụng, sử dụng nhiều loại kháng sinh và đòi hỏi quá trình phục hồi chức năng tiêu hóa tích cực.

Tương tự, bệnh nhi T.B.N. (4 tuổi, trú tại huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) được gia đình đưa đến viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ quanh rốn từ trước đó. Sau đó, tình trạng đau bụng ngày càng tăng, kèm theo nôn, sốt.

Bệnh nhi được chẩn đoán viêm phúc mạc ruột thừa trong ổ bụng do ruột thừa đã vỡ, dịch mủ toàn bộ ổ bụng, được tiến hành phẫu thuật cấp cứu nội soi cắt ruột thừa viêm, rửa sạch ổ bụng, đặt dẫn lưu ổ bụng.

Trước đó, một bệnh viện đa khoa tại Hà Nội đã cấp cứu thành công bé trai 5 tuổi bị viêm ruột thừa đã hoại tử vỡ. Dẫn nguồn thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, Trường hợp nguy kịch này là bé T. V. D. (5 tuổi, Hà Nội) vừa được tiếp nhận cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC.

Ruột thừa của bé T.V.D. bị vỡ khiến mủ và dịch tràn vào ổ bụng gây nhiễm trùng nặng - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Theo lời mẹ bé kể lại, thấy con than đau bụng, buồn nôn, chị nghĩ con bị rối loạn tiêu hoá nên cho uống thuốc như bình thường. Tuy nhiên, cơn đau của con không thuyên giảm, thậm chí còn kèm theo sốt cao không hạ. Tới khi thấy cơn đau bụng của con tăng dần, vợ chồng chị mới vội vàng đưa vào viện cấp cứu.

Tại BV, sau khi tiến hành một số xét nghiệm và thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ kết luận bé bị viêm phúc mạc toàn thể do viêm ruột thừa hoại tử, điều mà gia đình bé trước đó không nghĩ đến. Rất nhanh chóng, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cấp cứu cho bé.

Trong mổ, ê kíp ghi nhận, ổ bụng bệnh nhi rất nhiều mủ và dịch do ruột thừa viêm hoại tử đã vỡ. Sau gần 2 giờ khẩn trương trong phòng mổ, các bác sĩ đã cắt thành công ruột thừa cho bệnh nhi, rửa sạch mủ trong bụng và dẫn lưu kèm kháng sinh phổ rộng.

Do được thực hiện bằng phương pháp phẫu thuật nội soi, chỉ một ngày sau phẫu thuật, bệnh nhi đã tỉnh, sức khỏe dần bình phục và may mắn được xuất viện sau 4 ngày điều trị.