Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra các loại men vi sinh giúp làm giảm nguy cơ viêm niệu đạo, từ đó hạn chế những bệnh khác liên quan đến bộ phận này. Probiotic cũng sẽ tạo ra một hàng rào bảo vệ dài từ âm đạo đến bàng quang để ngăn ngừa những bệnh lý phụ khoa ở phụ nữ. Các món ăn giàu Probiotic bao gồm: Sữa chua, kim chi, kefir và một số loại chế phẩm sữa chua sinh học,…

Sữa chua chứa rất nhiều Probiotic có lợi cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường lượng vitamin C cho cơ thể

Vitamin C (Axit Ascorbic) thường được dùng trong quá trình điều trị viêm đường tiết niệu. Vitamin C có khả năng gây ức chế sự phát triển của vi khuẩn E.coli, từ đó giúp cho lượng nước tiểu ít axit hơn, đồng thời làm giảm tái viêm đường tiết niệu. Đối với những ai bị viêm đường tiết niệu, mỗi người cần khoảng 5.000mg vitamin C trong một ngày. Những thực phẩm tiêu biểu trong việc bổ sung vitamin C như: súp lơ, bắp cải, quả mọng đỏ, bông cải xanh, rau chân vịt, bưởi và ổi, cà chua,...

Súp lơ, bắp cải tốt cho người bị viêm đường tiết niệu - Ảnh minh họa: Internet

Rau xanh và hoa quả

Trái cây và rau xanh luôn là những loại thực phẩm chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể đồng thời bổ sung nhiều chất xơ giúp tăng lượng nước và nâng cao hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, nó sẽ tạo ra cơ chế thải độc cũng như phòng chống các triệu chứng viêm đường tiết niệu.

Viêm đường tiết niệu nên ăn uống gì?

Nước ép nam việt quất

Sử dụng nước ép nam việt quất không đường là liệu pháp điều trị viêm đường tiết niệu rất phổ biến. Hoạt chất Proanthocyanidin có trong nam việt quất có tác dụng ngăn ngừa vi khuẩn E.coli tạo ra liên kết với những tế bào trong đường tiết niệu. Uống loại nước ép này thường xuyên cũng giúp cho bạn ngăn ngừa vi khuẩn và các loại nấm bám vào thành đường tiết niệu và gây bệnh.

Trong nước ép nam việt quất còn có thành phần chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và nâng cao sức khoẻ tổng thể. Hãy lưu ý luôn chọn loại nước ép nguyên chất, không đường, không có hương liệu hoặc các chất phụ gia để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Nước ép nam việt quất thơm ngon, bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Uống nhiều nước

Đây là điều vô cùng quan trọng với những người bị viêm đường tiết niệu. Việc này giúp giảm nguy cơ hydrat hoá, làm loãng bàng quang, giúp người bệnh sẽ đi tiểu dễ dàng hơn. Quá trình đi tiểu thuận lợi là cách để loại bỏ vi khuẩn ra bên ngoài, giải độc tố, thanh lọc cơ thể và tăng cường sức khỏe.

Nhu cầu uống nước của mỗi người khác nhau, tuy nhiên việc uống nhiều nước không hề gây hại cho tình trạng viêm đường tiết niệu. Bạn hãy uống khoảng 6-8 ly nước mỗi ngày khi cảm thấy khát hoặc hơi khát.

Viêm đường tiết niệu nên ăn kiêng gì?

Cafe

Cafe là loại đồ uống chứa caffein điển hình khiến bàng quang bị kích thích, các triệu chứng viêm đường tiết niệu trở nên nghiêm trọng hơn. Theo một nghiên cứu khoa học, những người sử dụng nhiều hơn 2 ly cafe mỗi ngày có nguy cơ mắc viêm đường tiết niệu cao hơn 64% so với những người không uống cafe. Vì thế, những ai có thói quen uống cafe buổi sáng thì nên từ bỏ ngay. Thay vào đó, bạn hãy sử dụng trà thảo dược sẽ giúp điều trị viêm đường tiết niệu tốt hơn.

Người bị viêm đường tiết niệu cần phải kiêng cafe - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm cay nóng

Bị viêm đường tiết niệu không nên ăn gì? Câu trả lời chắc chắn là các món ăn cay nóng bởi chúng sẽ khiến bạn bị kích thích bàng quang, đặc biệt là không tốt trong khi bạn đang mắc viêm đường tiết niệu. Hãy loại bỏ những món ăn cay nóng với các loại gia vị như ớt, tiêu, tỏi, gừng,… để quá trình điều trị bệnh diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Người bị viêm đường tiết niệu không được ăn đồ cay nóng - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng những thông tin trong bài viết này sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức về vấn đề viêm đường tiết niệu nên ăn gì và không nên ăn. Từ đó, bạn sẽ biết cách điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý hơn để mau chóng khỏi bệnh và thật khoẻ mạnh!