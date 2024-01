Một nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) có tỷ lệ tử vong cao hơn so với dân số nói chung, không chỉ do những nguyên nhân chủ quan như tự tử mà còn do những nguyên nhân tự nhiên. Các nhà nghiên cứu khuyên rằng cần có biện pháp bảo vệ, phòng ngừa và can thiệp sớm tích cực hơn đối với những bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Karolinska ở Stockholm, Thụy Điển, công bố vào ngày 17/1 (giờ địa phương) rằng, qua kết quả phân tích quan sát trên 61.378 bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, họ phát hiện tỷ lệ tử vong cao hơn tới 80% so với mức kiểm soát ở nhóm không có rối loạn ám ảnh cưỡng chế.