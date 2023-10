- Thở oxy dòng cao HFNC: 11 ca.

- Thở máy không xâm lấn: 2 ca

- Thở máy xâm lấn: 24 ca.

- ECMO: 0 ca.

Dẫn nguồn tin từ VTV, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.188 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.188 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm - Ảnh minh họa: Internet

Về tiêm chủng, trong ngày 25/4, có 5.561 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.174.292 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.552.845 liều: Mũi 1 là 70.907.973 liều; Mũi 2 là 68.451.493 liều; Mũi bổ sung là 14.343.892 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.081.347 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.768.140 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.433 liều: Mũi 1 là 9.130.879 liều; Mũi 2 là 9.021.266 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.656.014 liều: Mũi 1 là 10.211.477 liều; Mũi 2 là 8.444.537 liều.