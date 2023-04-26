Bộ Y tế cho biết, trong ngày 26/4, nước ta có 2.731 ca mắc COVID-19 mới, tăng 230 ca so với ngày trước đó.
- Số ca COVID-19 lại 'lập đỉnh' mới, các tỉnh miền Trung khuyến cáo vào mùa du lịch
- Bất thường: 30% số ca mắc COVID-19 ở Quảng Ninh không có triệu chứng
Dẫn nguồn đi từ báo Dân Trí, ngày 26/4, Việt Nam vẫn ghi nhận số mắc COVID-19 ở mức cao, với 2.731 ca mắc mới. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.551.917 ca bệnh, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.688 ca nhiễm).
Về tình hình điều trị, trong ngày có 613 ca được công bố khỏi bệnh.
Số bệnh nhân đang thở oxy là 123 ca, trong đó:
- Thở oxy qua mặt nạ: 86 ca.
- Thở oxy dòng cao HFNC: 11 ca.
- Thở máy không xâm lấn: 2 ca
- Thở máy xâm lấn: 24 ca.
- ECMO: 0 ca.
Dẫn nguồn tin từ VTV, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.188 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).
Về tiêm chủng, trong ngày 25/4, có 5.561 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.174.292 liều, trong đó:
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.552.845 liều: Mũi 1 là 70.907.973 liều; Mũi 2 là 68.451.493 liều; Mũi bổ sung là 14.343.892 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.081.347 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.768.140 liều.
Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.433 liều: Mũi 1 là 9.130.879 liều; Mũi 2 là 9.021.266 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.
Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.656.014 liều: Mũi 1 là 10.211.477 liều; Mũi 2 là 8.444.537 liều.