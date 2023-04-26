Ngày 29/4, có 613 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, số ca mắc tăng lên 2.731 ca

Sức khỏe 26/04/2023 18:57

Bộ Y tế cho biết, trong ngày 26/4, nước ta có 2.731 ca mắc COVID-19 mới, tăng 230 ca so với ngày trước đó.

Dẫn nguồn đi từ báo Dân Trí, ngày 26/4, Việt Nam vẫn ghi nhận số mắc COVID-19 ở mức cao, với 2.731 ca mắc mới. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.551.917 ca bệnh, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.688 ca nhiễm).

Ngày 29/4, có 613 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, số ca mắc tăng lên 2.731 ca - Ảnh 1
Tình hình COVID-19 ngày 26/4 - Ảnh: Báo Dân Trí 

Về tình hình điều trị, trong ngày có 613 ca được công bố khỏi bệnh. 

Số bệnh nhân đang thở oxy là 123 ca, trong đó:

- Thở oxy qua mặt nạ: 86 ca.

- Thở oxy dòng cao HFNC: 11 ca.

- Thở máy không xâm lấn: 2 ca

- Thở máy xâm lấn: 24 ca.

- ECMO: 0 ca. 

Dẫn nguồn tin từ VTV, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.188 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Ngày 29/4, có 613 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, số ca mắc tăng lên 2.731 ca - Ảnh 2
 Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.188 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm - Ảnh minh họa: Internet

Về tiêm chủng, trong ngày 25/4, có 5.561 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.174.292 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.552.845 liều: Mũi 1 là 70.907.973 liều; Mũi 2 là 68.451.493 liều; Mũi bổ sung là 14.343.892 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.081.347 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.768.140 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.433 liều: Mũi 1 là 9.130.879 liều; Mũi 2 là 9.021.266 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.656.014 liều: Mũi 1 là 10.211.477 liều; Mũi 2 là 8.444.537 liều.

Nóng: Ngày 26/4 có 2.731 ca COVID-19 mới, 123 bệnh nhân thở oxy

Nóng: Ngày 26/4 có 2.731 ca COVID-19 mới, 123 bệnh nhân thở oxy

Trong ngày có 613 ca khỏi, 123 bệnh nhân thở oxy.

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