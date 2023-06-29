Mùa hè không gì bằng cốc bia mát lạnh sau giờ làm: Tác hại không ngờ đến cơ thể!

Một nghiên cứu ở Phần Lan cho thấy, việc uống bia hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ phát triển sỏi thận tới 40%. Tác dụng lợi tiểu của bia không làm cơ thể bị mất nước - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra sỏi thận.

Bia có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim khoảng 20% đến 40%. Chất xơ hòa tan có trong bia giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu, làm tăng mức cholesterol, làm giảm nguy cơ xơ cứng động mạch và máu đặc lại, nguyên nhân chính gây ra các cơn đau tim. Ngoài ra, trong bia còn có polyphenol, chất chống oxy hóa tốt cho tim mạch.

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, bia làm giảm 23% nguy cơ phát triển các vấn đề về trí nhớ. Việc uống vừa phải làm giúp kích thích sự phát triển của các tế bào não mới, cho phép não bộ đi vào trạng thái chú ý linh hoạt hơn, cải thiện trí nhớ, khả năng tập trung và khả năng suy luận.

Một số nghiên cứu của Hiệp hội Đột quỵ Hoa Kỳ chỉ ra rằng, những người uống bia hàng ngày giúp giảm tới 50% nguy cơ đột quỵ, các động mạch trở nên linh hoạt và lưu lượng máu được cải thiện đáng kể.

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Tác hại của việc lạm dụng bia

Tăng cân

Bia chứa lượng cồn và carb tương đối cao (khoảng 13 carb một lon) nên uống bia thường xuyên có thể làm tăng lượng calo hấp thụ hằng ngày, có khả năng dẫn tới tăng cân.

Cách cơ thể đốt cháy nhiên liệu cũng là một yếu tố khiến bia có thể khiến chúng ta tăng cân. Tiến sĩ Michael Jensen, chuyên gia nội tiết và nghiên cứu béo phì của Mayo Clinic ở Mỹ giải thích với WebMD: "Đồ uống có cồn liên quan đến vòng eo lớn hơn. Bởi khi bạn uống rượu, gan sẽ đốt cháy rượu thay vì chất béo".

Tăng nguy cơ tử vong

"Trước đây, dường như uống một hoặc hai ly bia mỗi ngày không phải là vấn đề lớn và thậm chí đã có một số nghiên cứu cho thấy tác dụng cải thiện sức khỏe. Nhưng giờ đây, chúng tôi đánh giá, những người uống ít bia mỗi ngày cũng có nguy cơ tử vong cao hơn", bác sĩ người Mỹ Sarah M. Hartz chia sẻ với Medical News Today về nghiên cứu của cô.

Năm 2018, nhóm của bác sĩ Hartz đã xem xét dữ liệu của hơn 400.000 người từ 18 tới 85 tuổi để nhận định mối liên hệ giữa việc uống bia và tỷ lệ tử vong. Họ phát hiện những người uống một hoặc hai ly đồ có cồn liên tục trong bốn đêm trở lên mỗi tuần có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 20%, ở tất cả các nhóm tuổi, so với những người uống ba lần một tuần hoặc ít hơn.

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Tiêu thụ nhiều calo rỗng

Thực tế, đồ uống có cồn là "yếu tố khá lớn" trong việc tăng cân, đặc biệt đối với nam giới vì họ thường uống bia nhiều hơn.

Theo tiêu chuẩn của CDC Mỹ, một ly bia có 355 ml, tương đương 148 ml rượu vang hay 44 ml rượu mạnh. Tùy thuộc vào loại bia, bạn có thể tiêu thụ hàng trăm calo rỗng trong một lần uống.

Theo Hiệp hội Y tế Quốc gia Mỹ, một lít bia trung bình có lượng calo tương đương một thanh chocolate. Mặc dù, định mức 1 ly bia/ngày đối với phụ nữ và 2 ly/ngày đối với nam giới được coi là "vừa phải" nhưng nếu muốn giảm cân, bạn cần uống ít hơn mức này.

Nguy cơ gây bệnh gout (gút)

Bia là loại thức uống có hàm lượng purin cao, uống nhiều bia trong thời gian dài sẽ làm tăng axit uric trong cơ thể, tăng áp lực và gánh nặng cho thận, khiến thận không chuyển hóa được các chất purin, axit uric tích tụ nhiều gây tăng acid uric máu.

Chất purin bên ngoài liên tục đi vào cơ thể, axit uric không thể đào thải ra ngoài, theo thời gian gây ra bệnh gout. Căn bệnh này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt thường ngày, làm tăng căng thẳng về thể chất và tinh thần cho người bệnh.

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Nguy cơ gây ra bệnh gan

Gan là cơ quan chuyển hóa và giải độc chính trong cơ thể con người. Mỗi lần uống bia, hơn 90% lượng cồn mà cơ thể tiêu thụ sẽ chuyển vào gan, đa phần những người tửu lượng kém thường có chức năng gan kém.

Khi liên tục uống một chai bia mỗi ngày, chất ether và ethanol trong bia vào gan sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa và giải độc của gan, làm tăng áp lực và gánh nặng cho gan, khiến sức khỏe của gan bị ảnh hưởng và có thể gây ra các bệnh như viêm gan do rượu bia, viêm gan mãn tính, xơ gan và thậm chí là ung thư gan.

Làm hỏng hệ thống thần kinh trung ương

Một chai bia mỗi ngày tưởng chừng chỉ là lượng nhỏ nhưng thực chất lại ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, đặc biệt nó sẽ gây áp lực và gánh nặng cho não bộ, hệ thần kinh, hệ tim mạch.

Khi lượng cồn trong bia đi vào não sẽ kích thích mạch máu não, gây thiếu máu cục bộ và thiếu oxy lên não, làm tăng áp lực cho não, gây suy giảm các dây thần kinh sọ não, làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

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Làm thế nào để uống bia đúng cách?

Nhiệt độ bia bao nhiêu là tốt nhất?

Nhiệt độ bia tốt nhất nên là khoảng 12℃. Thứ nhất, dưới nhiệt độ này, các hương vị của bia sẽ được phát huy hiệu quả. Thứ hai, ở 12℃, khí CO2 trong bia sẽ tác dụng chậm hơn. Khi bia nổi bọt, hương vị của bia theo đó ra ngoài, nhiệt độ quá cao sẽ khiến khí CO2 bay đi nhanh chóng, làm bia giảm đi hương vị. Ngược lại, nếu nhiệt độ quá thấp sẽ khiến các hương vị trong bia không thể phát huy hết.

Theo thí nghiệm, khi để bia đông lạnh dưới 3℃, hương vị của bia sẽ thay đổi và bia khó nổi bọt. Khi bia bị đông lại, thể tích nước đá tăng lên, bia dễ bị chảy ra hoặc nứt vỡ. Do đó, không nên làm lạnh bia trong ngăn đá của tủ lạnh để tránh tình trạng này.

Các chuyên gia cũng nhắc nhở mọi người không nên cho đá viên vào bia, vì bản thân bia vốn đã rất nhạt, bỏ đá lạnh vào sẽ làm ảnh hưởng đến hương vị.

Uống bao nhiêu bia là tốt cho sức khỏe?

Lương bia uống vào mỗi lần không nên vượt quá 300ml. Sau khi uống hết một chai bia, dạ dày gần như đã đầy, nếu tiếp tục uống, khi nôn mửa sẽ gây căng hoặc rách dạ dày, trường hợp nặng có thể gây xuất huyết nhiều dạ dày, thậm chí dẫn tới tử vong.

Ngoài ra, với số lần đi tiểu tăng lên, người nghiện bia rượu dễ bị liệt chu kỳ hạ kali máu (biểu hiện là suy nhược toàn thân) và rối loạn nhịp tim, vì vậy tốt nhất nên kiểm soát lượng bia trong khoảng 300ml mỗi lần uống.