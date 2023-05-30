Khủng khiếp: Một chăm sóc viên nhét miếng giấy đại tiện dài 25 cm vào hậu môn của bệnh nhân

Sức khỏe 30/05/2023 15:28

Một nam chăm sóc viên 68 tuổi, nhét 4 miếng giấy vào hậu môn của một bệnh nhân với lí do "bệnh nhân đi phân lỏng nên phải thay bỉm thường xuyên”.

Ngày 25/5, Sở cảnh sát Namdong ở Incheon (Hàn Quốc) thông báo, một nam chăm sóc viên A. (68 tuổi) đã bị bắt giữ ngày 24/5 với cáo buộc vi phạm Đạo luật phúc lợi cho người khuyết tật.

Ông A bị cáo buộc nhét 4 miếng giấy đại tiện dài 25 cm vào hậu môn của một bệnh nhân B. (64 tuổi), mắc bệnh Parkinson, tại một bệnh viện điều dưỡng ở Namdong-gu, Incheon.

Ông A. khai với cảnh sát: “Ông B. đi phân lỏng nên phải thay bỉm thường xuyên” “Tôi nhét một miếng lót đại tiện vào hậu môn của ông ấy để dễ tống phân ra ngoài hơn". 

Khủng khiếp: Một chăm sóc viên nhét miếng giấy đại tiện dài 25 cm vào hậu môn của bệnh nhân - Ảnh 1
Một miếng giấy đại tiện được lấy từ hậu môn bệnh nhân - Ảnh: Yonhap News

Ông B. được chuyển đến bệnh viện khác điều trị với các triệu chứng viêm phổi. Khi đó, con gái ông B. phát hiện trong hậu môn của bố mình có một miếng giấy đại tiện. 

Con gái ông B. nói trong một cuộc điện thoại với Yonhap News: "Trong lúc lo lắng bố tôi không đi đại tiện được, tôi nhìn thấy một vật màu xanh ở hậu môn và kéo nó ra". 

Cô con gái cho biết thêm: “Không lâu sau khi vào bệnh viện khác, tình trạng của bố tôi đột nhiên trở nên tồi tệ hơn". 

Một ngày sau khi cô con gái ông B. tìm thấy miếng lót đại tiện từ hậu môn của bố, lại có thêm một miếng khác rơi ra.

Trong quá trình điều tra của cảnh sát, người ta xác nhận rằng ông A. đã cắt miếng giấy đại tiện thường đặt trên giường bệnh thành hình vuông có kích thước chiều rộng và chiều dài khoảng 25 cm rồi dùng để lau người cho bệnh nhân và cũng dùng để thực hiện hành vi này. Có ít nhất 4 miếng giấy đại tiện được tìm thấy trong cơ thể bệnh nhân B. 

Cơ quan chức năng nhận được đơn tố cáo của gia đình ông B. và đã tiến hành điều tra, sau khi xác định được việc ông A. đã dùng vũ lực nhét những tấm đại tiện vào hậu môn và hành hung ông B., đã xin lệnh bắt giữ.


 

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