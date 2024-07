Không phải thịt cá, người sống thọ thường ăn ngay 1 thứ này đầu tiên trong bữa cơm: 90% người Việt biết nhưng chưa ăn nhiều

Theo NDTV Food, Jessie Inchauspe, một nhà hóa sinh người Pháp và là tác giả sách bán chạy nhất của New York Times, gần đây đã chia sẻ một mẹo đơn giản và dễ dàng để hỗ trợ quản lý lượng đường trong máu tốt hơn. Cô gọi đó là "Veggie Starter Hack" (ăn rau trước bữa ăn). Jessie Inchauspe đã chia sẻ cách ăn này trên một podcast nổi tiếng có tên "The School of Greatness" của Lewis Howes.