Theo Báo Tuổi Trẻ thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang tiếp nhận bệnh nhân tên C. (17 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) từ tuyến dưới chuyển lên trong tình trạng tiểu gắt, đau vùng bụng dưới với chẩn đoán dị vật bàng quang do thủ dâm. Theo người nhà bệnh nhân C., khoảng ba ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân C. có nhét dây tai nghe điện thoại vào "cậu nhỏ" qua lỗ tiểu để tạo khoái cảm khi thủ dâm. Không may sợi dây bị tụt sâu vào bên trong, không thể tự lấy ra được.

Sau khi thăm khám và xác định lại chẩn đoán, bệnh nhân được nội soi ngược dòng vào lòng bàng quang lấy dị vật là dây tai nghe dài khoảng 1m.