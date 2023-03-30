Sau khi thăm khám và xác định lại chẩn đoán, bệnh nhân được nội soi ngược dòng vào lòng bàng quang lấy dị vật là dây tai nghe dài khoảng 1m.

Theo Báo Tuổi Trẻ thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang tiếp nhận bệnh nhân tên C. (17 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) từ tuyến dưới chuyển lên trong tình trạng tiểu gắt, đau vùng bụng dưới với chẩn đoán dị vật bàng quang do thủ dâm. Theo người nhà bệnh nhân C., khoảng ba ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân C. có nhét dây tai nghe điện thoại vào "cậu nhỏ" qua lỗ tiểu để tạo khoái cảm khi thủ dâm. Không may sợi dây bị tụt sâu vào bên trong, không thể tự lấy ra được.

Bệnh nhân cho biết trước đó tự dùng đầu hành lá nhét vào lỗ tiểu, dùng que đẩy vào phía trong và sau đó không lấy ra được. Qua quá trình thăm khám và cận lâm sàng cần thiết, bệnh nhân được xác định dị vật trong lòng bàng quang. Sau bốn giờ nhập viện điều trị, bệnh nhân tiểu ra được dị vật, xuất viện một ngày sau đó.

Trước đó, bệnh viện này cũng tiếp nhận một nam bệnh nhân cùng tuổi với bệnh nhân nói trên tên A. (ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) trong tình trạng đi tiểu ra máu nhiều.

Phần lớn những bệnh nhân cấp cứu do đưa vật lạ vào bộ phận sinh dục là những bệnh nhân trẻ, thích cảm giác lạ và tò mò.

Cũng theo Báo Dân Trí, một Bệnh nhân 25 tuổi nhập viện với triệu chứng tiểu khó, tiểu buốt, tiểu rắt. Các bác sĩ bất ngờ phát hiện một đoạn dây tai nghe điện thoại dài 20cm trong bàng quang.

Trước đó, tại Hà Nội các bác sĩ tại Bệnh viện E cũng xử trí một trường hợp tương tự. Xem phim đen thấy có cách thủ dâm bằng dụng cụ, đồ vật…, chàng trai 23 tuổi cũng muốn thử. Cậu thử nhét bút bi vào đầu niệu đạo, tuy nhiên không may đầu bút bi chạy từ niệu đạo vào bàng quang khiến cậu đau đớn, tiểu khó… Dù vậy, do ngại ngùng nên cậu không đến viện ngay. Chỉ đến khi đi tiểu ra máu, chàng trai mới vội vàng vào viện.

Theo GS Tạ Văn Trầm - giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang - mới đây một nam bệnh nhân tên T. (68 tuổi, ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) nhập viện trong tình trạng đau nhiều với một chiếc nhẫn to kẹt gốc dương vật, da xung quanh trầy xước, chảy máu nhiều, dương vật tím đen, phù nề sưng to.

Dị vật ly thủy tinh trong vùng kín. Ảnh: Tuổi Trẻ

Bệnh nhân cho biết trước đó vì muốn tạo cảm giác mới lạ nên đã tự đeo nhẫn vào "của quý" của mình. Ngay khi nhập viện, bệnh nhân đã được hội chẩn khẩn và chuyển phòng mổ để cắt dị vật bằng dụng cụ chuyên dụng.

Theo Thạc sĩ.bác sĩ Nguyễn Như Trung, khoa Ngoại thận tiết niệu Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) khi tiến hành xử trí cho người bệnh các bác sĩ nhận thấy dị vật là một đoạn dây tai nghe điện thoại nằm cuộn lại tại bàng quang. Đặc biệt, niêm mạc bàng quang, niệu đạo đã có hiện tượng viêm đỏ.

Các biến chứng nghiêm trọng hơn có thể xảy ra là bàng quang hay ống dẫn nước tiểu bị tổn thương hoặc thủng. Khi đó người bệnh sẽ phải trải qua phẫu thuật để xử trí. Ảnh: Dân Trí

Bác sĩ cảnh báo việc tự đưa các dị vật vào niệu đạo qua đường dương vật tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ như nhiễm trùng, chảy máu và hình thành nút thắt làm hẹp niệu đạo, hạn chế dòng chảy của nước tiểu. Nếu dị vật mắc kẹt bên trong dương vật, nó có thể gây cảm giác nóng rát, không thể đi tiểu và các vấn đề về cương cứng. Các biến chứng nghiêm trọng hơn có thể xảy ra là bàng quang hay ống dẫn nước tiểu bị tổn thương hoặc thủng. Khi đó người bệnh sẽ phải trải qua phẫu thuật để xử trí.

"Hiện nay có một số thanh thiếu niên, thậm chí có cả những người đã lớn tuổi, có biểu hiện muốn tạo khoái cảm và muốn có cảm giác lạ, thăng hoa khi quan hệ tình dục nên đã tự đeo nhẫn vào dương vật, cẩn bi... điều này là không nên vì không khéo sẽ làm nhiễm trùng, nguy cơ hoại tử rất cao" - bác sĩ Bằng nói.