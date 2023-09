Nóng: Sở Y tế TP.HCM đến tận nơi quảng cáo giảm béo ‘xạo’, xử lý nghiêm các liệu trình trị béo ‘chẳng có kết quả gì’

Trong khi đó, ông H.C.C. cho biết đã ký hợp đồng giảm béo trị giá 150 triệu đồng với Americare clinic và đã đóng trước 50% giá trị hợp đồng. "Nay tôi muốn lấy lại số tiền nhưng không biết phải làm thế nào. Gọi vào số điện thoại của Americare clinic đều không được" - ông C. nói.

"Toàn là diễn viên được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT lại tiếp tay dựng clip lừa khán giả, không biết họ có cảm thấy lương tâm cắn rứt không" - bà N.T. đặt câu hỏi.

Theo ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết, sở đã chỉ đạo lực lượng thanh tra kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Vũ Lâm Minh tại địa chỉ 54B+54C đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận (nơi Trung tâm giảm béo công nghệ cao Americare clinic hoạt động).

Qua đó, xác định công ty này có giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh do Sở Y tế TP.HCM cấp cho phòng khám chuyên khoa da liễu, bác sĩ Nguyễn Thị Lệ My phụ trách chuyên môn kỹ thuật.

Thanh tra phát hiện tại các phòng chăm sóc da có các thiết bị, máy chăm sóc da như Le shape và Trivon K1-1701, máy laser Yag RG-190. Tuy nhiên, cơ sở chưa cung cấp hồ sơ, chứng từ về nguồn gốc xuất xứ của các máy này.

Nhiều nạn nhân mất tiền oan vì đã trót tin lời nghệ sĩ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xác định công ty này có website Americareclinic.com, quảng cáo các dịch vụ liên quan lĩnh vực khám chữa bệnh. Cụ thể quảng cáo "công nghệ giảm mỡ Le shape", "khách hàng chỉ cần 1-2 lần điều trị" và "điều trị giảm béo bụng bằng công nghệ Le shape". Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, website không còn hoạt động.

"Một số vấn đề liên quan đến clip dàn dựng giảm béo sai sự thật, gây hiểu nhầm đang tiếp tục được xác minh. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM tiếp tục làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật" - ông Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Còn tại địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần Tập đoàn y khoa quốc tế Korea (149B Trương Định, phường 9, quận 3), ông Thượng cho biết trong quyết định ngày 31-1-2023 của Sở Y tế TP.HCM về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh có 76 kỹ thuật thuộc chuyên khoa thẩm mỹ, tuy nhiên không có kỹ thuật giảm béo như đơn vị này đang quảng cáo và thực hiện cho khách hàng.

Không được phê duyệt danh mục "giảm béo", nhưng theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, trên website "vienthammykorea.com", đơn vị này có quảng cáo về "liệu pháp giảm mỡ độc quyền, giảm béo Maxthin Nanomax Di, giảm béo nam giới Korea Men Shape".

Cùng thời điểm, Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cùng các cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sữa bột... không rõ nguồn gốc, nghi nhập lậu tại Công ty TNHH Kamiki (quận 10)… Ảnh: CAND

Tồn tại thời gian dài, theo Báo CAND, tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tình trạng các nghệ sĩ, diễn viên, hotgirl mạng xã hội quảng cáo mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vẫn xảy ra phức tạp trên các mạng xã hội như Facebook, TikTok hay nền tảng trực tuyến là YouTube… Việc quảng cáo thông qua các công nghệ này khiến cơ quan chức năng khó kiểm soát hơn.

Các nghệ sĩ như Q.L, V.D, Q.T, Đ.T... quảng cáo thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm béo, ung thư dạ dày, u xơ, u nang, viêm họng... nhưng bị dư luận phàn nàn sản phẩm không đủ chất lượng, hoặc nói quá lên. L.D.B.L, L.G… cũng từng quảng bá về kem trộn, thuốc giảm cân khi các sản phẩm này chưa được kiểm chứng nguồn gốc… Sau khi bị dư luận phản ánh và phàn nàn, các nghệ sĩ đã xin lỗi và xóa bài viết.

Theo bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Sở cũng đã ban hành và triển khai nhiều kế hoạch đột xuất kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu mỹ phẩm trên địa bàn.

Theo bà Lê Thiện Quỳnh Như, Thanh tra Sở Y tế sẽ xử phạt hành chính, kiên quyết tịch thu và tiêu hủy các sản phẩm dạng này. Cũng theo bà Như thì Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục cùng phối hợp với Sở Y tế thành phố để giám sát, xử lý nghệ sĩ, diễn viên quảng cáo mỹ phẩm không đúng theo quy định pháp luật.

Luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, cho biết khi nghệ sĩ, diễn viên… đã ký kết hợp đồng quảng cáo thực phẩm chức năng, mỹ phẩm nhưng nói không đúng sự thật về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ, người sử dụng không có kết quả tốt như lời quảng cáo hoặc gây ra những hậu quả ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng thì những người truyền tải sản phẩm quảng cáo sẽ chịu trách nhiệm tương ứng với tính chất hành vi và hậu quả mà người sử dụng sản phẩm bị ảnh hưởng. Nếu người tiêu dùng khởi kiện thì những người nghệ sĩ vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường.

Để tránh trường hợp này, khi ký hợp đồng quảng cáo sản phẩm, nghệ sĩ phải hiểu rõ về mặt pháp lý, Luật Quảng cáo, truyền tải sản phẩm quảng cáo đúng sự thật theo quy định pháp luật, không nói quá, nói sai về sản phẩm.

Khi nghệ sĩ làm việc với chủ sở hữu sản phẩm, nghệ sĩ phải hiểu mình truyền tải những gì đúng pháp luật, đồng thời người nghệ sĩ thấy trách nhiệm trong hợp đồng quảng cáo đó và đưa ra giới hạn câu, từ không phải hoàn toàn nói theo câu, từ người quảng cáo. Khi ký hợp đồng quảng cáo, các nghệ sĩ nên liên hệ với cơ quan, cá nhân am hiểu về pháp lý để được tư vấn về trách nhiệm, lời nói, hành động khi truyền tải sản phẩm quảng cáo này…