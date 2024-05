Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn tắm nước đá lạnh thường xuyên vào mùa hè?

Tắm nước đá hoặc ngâm trong nước lạnh ngày nay đang trở nên phổ biến. Tắm nước đá liên quan đến việc ngâm cơ thể trong nước lạnh trong một thời gian ngắn. Nhiều người cho rằng việc này giúp cải thiện tuần hoàn máu, kích hoạt endorphin giúp tăng cường máu và cũng giúp giảm sưng tấy và phân hủy mô sau khi tập luyện cường độ cao. Các chuyên gia cảnh báo cũng có những rủi ro vì việc tiếp xúc lâu với nước lạnh có thể dẫn đến hạ thân nhiệt, giảm nhiệt độ cơ thể một cách nguy hiểm.

Theo một bài báo đăng trên tạp chí Journal of Applied Physiology, việc tắm nước đá hoặc sử dụng nước lạnh để trị liệu, còn được gọi là liệu pháp áp lạnh, đã có từ nhiều thế kỷ trước. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Sports Medicine vào tháng 1/2022, những người ngâm mình trong bồn nước đá sau khi tập thể dục cường độ cao cho biết cảm thấy tốt hơn, tăng sức mạnh cơ bắp và cải thiện tình trạng đau nhức. Do đó, tắm nước đá có thể giúp giảm đau và viêm, cải thiện sức khỏe tinh thần và có thể làm mát cơ thể nhanh chóng trong trường hợp bị say nắng.