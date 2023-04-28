Duy trì 5 thói quen sau mỗi ngày, ung thư cũng "không dám lại gần"

Sức khỏe 28/04/2023 07:01

Ung thư là căn bệnh đến nay vẫn chưa tìm ra phương pháp điều trị triệt để. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trên thế giới sẽ có khoảng 9,6 triệu người chết vì ung thư trong năm 2018. Với phụ nữ, có 5 bệnh ung thư thường gặp nhất đó là: ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư phổi, ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến giáp.

Nhìn chung, căn bệnh ung thư tuy có đáng sợ nhưng nếu chúng ta hình thành những thói quen sinh hoạt tốt thì cũng có thể có tác dụng phòng ngừa nhất định. Nếu bạn có đủ 3 thói quen đó là có chế độ ăn uống lành mạnh; tập thể dục đều đặn; đi ngủ đủ giấc thì xin chúc mừng, cơ thể bạn chắc chắn đang rất khỏe mạnh. Còn nếu không có được cái nào thì bạn phải hết sức cảnh giác, ngoài việc chấn chỉnh kịp thời còn phải đến bệnh viện khám sức khỏe, khi phát hiện có bất thường thì phải hợp tác với bác sĩ để điều trị, ngăn chặn tình trạng bệnh phát triển quá nhanh.

Muốn phát hiện ung thư kịp thời, cách tốt nhất là tầm soát bệnh ung thư, chẳng hạn như đi nội soi tiêu hóa, chụp CT phổi... Ở người mắc ung thư giai đoạn cuối, tuy không còn khả năng phẫu thuật nhưng áp dụng các phương pháp điều trị có thể kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân bớt đau đớn, giúp tinh thần bệnh nhân được thoải mái, bình tĩnh hơn.

Sau đây là những thói quen giúp cơ thể giữ được sức khỏe ổn định, hạn chế xuất hiện mầm mống ung thư.

1. Uống nước mỗi ngày

 

Uống nhiều nước giúp nồng độ chất gây ung thư trong nước tiểu không tăng quá cao, ngăn ngừa ung thư bàng quang. Nếu bạn uống ít nước mỗi ngày, hoạt động của nhiều cơ quan sẽ bị xáo trôjn, gây ra niêm mạc bàng quang và nhiều tổn hại khác.

Mỗi ngày bạn nên tập thói quen cứ 30 phút sẽ uống 1 ngụm nước và đừng tiếp tay cho ung thư vì công việc bận rộn.

Duy trì 5 thói quen sau mỗi ngày, ung thư cũng 'không dám lại gần' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

2. Biết kiềm chế ăn uống

"Bệnh từ miệng mà vào" - câu nói này hoàn toàn đúng bởi chế độ ăn uống chính là "con dao hai lưỡi".

Nó một mặt là chìa khóa cho sức khỏe của chính bạn; một mặt khác cũng có thể là nguyên nhân gây bệnh nếu như bạn tiêu thụ sai cách. Người không dễ mắc ung thư thường tránh ăn vặt, họ ăn nhiều rau và trái cây, uống đủ nước mỗi ngày. Ngược lại theo bác sĩ Wang Lei, người thích ăn đồ muối chua, đồ hun khói, đồ chiên rán... thì có nguy cơ mắc ung thư cao hơn.

Duy trì 5 thói quen sau mỗi ngày, ung thư cũng 'không dám lại gần' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Giữ tâm trạng tốt

Trong các phản ứng cảm xúc bất lợi, trầm cảm có liên quan mật thiết đến ung thư, các cảm xúc xấu với cơ thể bao gồm: sự thất vọng, buồn bực, tức giận và bất lực. Theo nghiên cứu, những người bị trầm cảm nặng có tỷ lệ tử vong gấp ba lần so với người bình thường.

Ví dụ, phụ nữ bị trầm cảm nặng có nhiều khả năng phát triển ung thư vú và tiên lượng xấu hơn sau khi bị ung thư. Để duy trì sức khoẻ tốt, bạn hãy giao tiếp nhiều hơn với mọi người, giải phóng và giảm căng thẳng trong cuộc sống.

Duy trì 5 thói quen sau mỗi ngày, ung thư cũng 'không dám lại gần' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

4. Bôi kem chống nắng

Phơi nắng là yếu tố nguy cơ lớn nhất gây ung thư da. Gần 86% ung thư da khối u ác tính và 90% ung thư da không phải khối u ác tính (bao gồm ung thư biểu mô tế bào đáy và ung thư biểu mô tế bào vảy) có liên quan đến bức xạ tia cực tím mặt trời.

Duy trì 5 thói quen sau mỗi ngày, ung thư cũng 'không dám lại gần' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Không thức khuya

Khảo sát của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho thấy những phụ nữ ngủ ít hơn 7 giờ mỗi đêm có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn 47%. Bởi khi thiếu ngủ cơ thể sẽ không thể sản xuất đủ melatonin - thứ có tác dụng làm chậm quá trình sản xuất estrogen ở phụ nữ và ngăn chặn ung thư vú. 

Ngoài ra, các chuyên gia về giấc ngủ của Đức chỉ ra rằng vào lúc 1 giờ đêm là thời gian quan trọng nhất phải đi ngủ vì sẽ giúp tăng cường hoạt động của các tế bào miễn dịch trong cơ thể và đóng vai trò nhất định trong việc ngăn ngừa ung thư.

Duy trì 5 thói quen sau mỗi ngày, ung thư cũng 'không dám lại gần' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

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Từ khóa:   ung thư thói quen lành mạnh sức khỏe

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