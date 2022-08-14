Đẩy lùi và chữa lành tình trạng sâu răng một cách tự nhiên với những biện pháp khắc phục tại nhà mà bạn có thể dễ dàng thực hiện

Các thủ thuật đơn giản và tự nhiên mà bạn có thể tự làm sau đây có thể giúp ngăn ngừa sâu răng và đẩy lùi tình trạng sâu răng.

Thay đổi thói quen ăn uống và chuyển sang một chế độ ăn uống lành mạnh luôn giúp tăng cường sức khỏe của bạn, bất kể mục tiêu của bạn là gì. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh cho thấy rằng một sự thay đổi trong chế độ ăn uống thực sự có thể đẩy lùi bệnh sâu răng. Chúng ta đã biết rằng việc tiêu thụ các sản phẩm giàu đường dẫn đến sâu răng. Tuy nhiên, nếu bạn thay đổi thói quen ăn uống của mình, bạn có thể không bao giờ phải đối mặt với vấn đề như vậy.

Hãy nhận nhiều canxi hơn. Nó là thành phần xây dựng chính của xương và răng của bạn. Ăn các sản phẩm từ sữa mỗi ngày (sữa, sữa chua, kem chua và pho mát).

Uống đồ uống không đường. Tránh uống nước ngọt, nước trái cây và đồ uống có ga. Bạn có thể thử nước đơn giản, sinh tố trái cây và trà không đường. Nước có rất nhiều tác dụng tốt đối với cơ thể của bạn bao gồm tăng cường hydrat hóa và tiết nhiều nước bọt hơn.

2. Nhai kẹo cao su không đường

Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng nhai kẹo cao su không đường thực sự có thể giúp bạn ngăn ngừa sâu răng. Khi bạn nhai, miệng của bạn tiết ra nước bọt có thể rửa sạch thức ăn còn sót lại một cách tự nhiên, trung hòa axit, tăng cường men răng và chống lại bệnh tật.

3. Làm sạch và thay đổi bàn chải đánh răng của bạn thường xuyên

Dụng cụ quan trọng nhất mà chúng ta sử dụng để làm sạch răng là gì? Đúng! đó là bàn chải đanh răng. Tuy nhiên, ít người biết tầm quan trọng của việc chọn bàn chải đánh răng phù hợp.

Luôn chọn bàn chải nhỏ hoặc vừa và đảm bảo rằng lông bàn chải có thể chạm vào các kẽ hở của răng hàm, nơi thức ăn còn sót lại có thể ẩn sau khi bạn ăn.

Không sử dụng nắp đậy cho bàn chải đánh răng của bạn vì chúng có thể chứa vi sinh vật và vi khuẩn. Thay vào đó, chỉ cần rửa sạch bàn chải của bạn với nước sau mỗi lần sử dụng và để bàn chải khô trong không khí. Cũng lưu ý là đừng để bàn chải trong cùng phòng với nhà vệ sinh vì vi khuẩn trong phân có thể bám vào đó.

Thay đổi bàn chải đánh răng của bạn thường xuyên vì lông bàn chải sẽ xấu đi theo thời gian và quá trình sử dụng. Kết quả là bạn không làm sạch răng tốt như với bàn chải mới.

4. Tuân theo một thói quen chăm sóc răng miệng cơ bản

Nghe có vẻ như một lời khuyên quá quen thuộc, nhưng nó thực sự hiệu quả. Theo các nhà nghiên cứu, 58% người không dùng chỉ nha khoa và 38,1% chưa bao giờ sử dụng nước súc miệng. Đôi khi chúng ta không nhận ra rằng cách chăm sóc răng miệng của chúng ta không đúng cách hoặc cần phải thay đổi. Nếu bạn muốn bảo vệ răng khỏi bị sâu sớm, hãy bao gồm các bước sau trong thói quen chăm sóc răng miệng của bạn vào buổi sáng và trước khi đi ngủ.

Đánh răng trong 2 phút hai lần một ngày. Cố gắng chải tất cả các bề mặt của răng, chạm đến những góc xa nhất.

Dùng chỉ nha khoa. Đôi khi ngay cả việc đánh răng cũng không hiệu quả bằng dùng chỉ nha khoa. Dùng chỉ nha khoa để lấy hết thức ăn còn sót lại bên dưới nướu và cố gắng lấy vi trùng mắc kẹt ở đó.

Sử dụng nước súc miệng. Bất kỳ loại nước súc miệng nào cũng có tác dụng kháng khuẩn và giúp bạn loại bỏ mọi vi khuẩn còn sót lại trong miệng.

5. Đến nha sĩ để được làm sạch răng thường xuyên

Thường xuyên đến gặp nha sĩ không phải là việc dễ chịu nhất, nhưng tốt hơn hết là bạn nên ngăn ngừa vấn đề hơn là điều trị. Bất kể bàn chải hay dùng chỉ nha khoa tốt đến đâu, sẽ luôn có những chỗ khó tiếp cận.

Nha sĩ sẽ làm sạch gần đường viền nướu ở mặt sau và mặt trước của răng để loại bỏ mảng bám và cao răng. Làm sạch thường xuyên là một bước rất quan trọng trong cuộc chiến chống lại sâu răng. Nhiều người nói rằng họ thích làm sạch và cảm giác răng mịn màng đáng yêu sau đó. Đảm bảo rằng bạn đặt lịch hẹn ít nhất mỗi năm một lần nhé.

6. Thêm các chất bổ sung và vitamin vào chế độ ăn uống

Chúng ta đã thảo luận về việc loại bỏ đồ ngọt và kẹo khỏi chế độ ăn uống của bạn, nhưng có một điều nữa bạn có thể làm để giúp nước bọt của bạn chống lại mảng bám răng. Vitamin rất cần thiết để thiết lập sức khỏe tốt của răng.

Ăn thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt. Chúng chứa nhiều vitamin B và sắt. Ngoài ra, ngũ cốc nguyên hạt còn chứa magiê, một khoáng chất giúp hấp thụ canxi và làm chắc răng của bạn.

Ăn hải sản thường xuyên hơn nếu bạn muốn nhận được nhiều vitamin D từ bữa ăn của mình. Cá hồi, cá trích, cá ngừ và cá thu là những nguồn cung cấp vitamin D.

7. Thử súc miệng với dầu dừa

Bạn có thể thử súc miệng với dầu dừa để bảo vệ răng khỏi sâu một cách tự nhiên. Dầu sẽ kéo vi khuẩn ra khỏi răng của bạn và chữa lành chúng một cách tự nhiên. Chỉ cần súc miệng một thìa dầu dừa trong 20 phút. Đừng nuốt nó. Nó rất đơn giản nhưng rất hiệu quả!

Dầu dừa không làm đảo ngược tác động của sâu răng, nhưng nó giúp ngăn ngừa sâu răng. Hơn nữa, nó hoạt động hiệu quả gấp đôi cùng với đánh răng và dùng chỉ nha khoa.

Theo Brightside