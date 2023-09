Đau âm ỉ bụng trên - Dấu hiệu cảnh báo sức khỏe “xuống cấp”

Phần lớn, mọi người đều xem nhẹ hiện tượng đau âm ỉ bụng trên , chủ quan và không chịu đi khám. Do chưa nhận thức đúng về hiện tượng này. Theo đó, đây là một trong những dấu hiệu cảnh báo bạn đang mắc một số căn bệnh nguy hiểm, nếu không được cứu chữa kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.

Đau âm ỉ bụng trên bên phải

Đây là phần bụng chứa túi mật và gan. Vì vậy, những nguyên nhân gây đau âm ỉ bụng trên bên phải thường thường liên quan đến 2 cơ quan này. Theo đó, nếu đau đột ngột, dữ dội lan ra vai phải và thường xuất hiện sau các bữa ăn nhiều chất béo thì có thể bạn đã bị sỏi mật. Còn những cơn đau nhói hoặc chuột rút, âm ỉ lan đến vai hoặc lưng phải, kéo dài trong vài giờ, rất có thể bạn bị viêm túi mật. Nếu đau âm ỉ hoặc đau nhói nhưng hết nhanh có thể là dấu hiệu của bệnh viêm gan.

Đau âm ỉ vùng bụng trên rốn

Phần bụng trên rốn bao gồm tá tràng, phần đầu tiên của ruột non và một phần lớn của tuyến tụy. Khi bạn đau âm ỉ vùng bụng trên rốn, thường xuyên bị đau lan ra lưng và trở nên trầm trọng hơn khi ăn, đặc biệt là khi nạp các thực phẩm giàu chất béo rất có thể là dấu hiệu viêm tụy. Còn nếu xuất hiện những cơn đau âm ỉ đan xen với những cơn đau dữ dội, kèm theo buồn nôn, nôn, tiêu chảy và sưng bụng thì có lẽ vùng thượng vị của bạn có vấn đề.

Đau âm ỉ vùng bụng trên rốn có thể là bạn mắc chứng khó tiêu

Nếu không gặp những hiện tượng trên nhưng lại có cảm giác nóng rát ở ngực cùng với các triệu chứng ho, đau họng, vị axit trong miệng, khí quá nhiều, buồn nôn, nôn và đầy hơi... có nghĩa là bạn mắc chứng khó tiêu. Đặc biệt, cơn ợ nóng trở nên tồi tệ hơn khi bạn cúi hoặc nằm xuống kèm theo đau ngực và ợ hơi, thì đến 90% bạn đang bị thoát vị tạm thời.

Ngoài ra, bạn đau âm ỉ vùng bụng trên rốn và các cơn đau thường tệ hơn vào giữa các bữa ăn hoặc giữa đêm chỉ dịu đi khi không ăn một thứ gì đó thì đây chính là dấu hiệu của bệnh loét tá tràng.

Đau bụng trên rốn ở giữa là bệnh gì?

Hầu hết, các cảm giác khó chịu ở giữa bụng đều có liên quan chặt chẽ đến các vấn đề trong ruột non và ruột già. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy đau bụng trên rốn ở giữa kèm theo chuột rút, tiêu chảy nghiêm trọng, mệt mỏi, sốt và giảm cân thì có thể là bạn đang mắc bệnh viêm ruột. Còn nếu xuất hiện triệu chứng đau bụng âm ỉ, sau đó là nôn mửa, tiêu chảy và khó xì hơi hoặc đại tiện, bạn nên cẩn thận, hãy đi khám bác sĩ ngay vì đây là những dấu hiệu của chứng tắc nghẽn ruột non. Ngoài ra, các cơn đau bụng âm ỉ kèm theo sưng phình ra gần rốn, thường gây khó chịu ở bụng thì đến 90% bạn đang bị thoát vị rốn. Do đó, khi thấy những dấu hiệu này, bạn hãy nhanh chóng đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám và kiểm tra.

Đau bụng âm ỉ trên rốn khi mang thai

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau bụng âm ỉ trên rốn khi mang thai như: Áp lực tử cung, da và cơ bắp quanh bụng bị căng, thoát vị rốn hoặc có thể là do một số bệnh lý về tiêu hóa như đau dạ dày, thủng dạ dày, dư thừa acid trong dạ dày, viêm đại tràng, viêm tụy… Chỉ cần được cứu chữa kịp thời thì sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

Khi mang thai mẹ bầu thường bị đau bụng âm ỉ

Để hạn chế được tình trạng đau bụng trên rốn khi mang thai các mẹ có thể áp dụng thêm một vài biện pháp sau đây:

+ Mặc quần áo mềm mại, rộng rãi, tuyệt đối không dùng bông hay vải mềm để băng rốn lại tránh tình trạng quần áo cọ xát vào da gây đau.

+ Xây dựng cho mình một chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, ăn các thức ăn lỏng, dễ tiêu. Bên cạnh đó, mẹ bầu cần hạn chế ăn thức ăn cay nóng trong bữa ăn hàng ngày vì không tốt cho hệ tiêu hóa.

+ Các mẹ cũng hãy chia các bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ với lượng thức ăn vừa phải, để tránh đầy bụng làm cho cơn đau rốn thêm nghiêm trọng.

+ Đặc biệt, cần kiêng quan hệ vợ chồng trong giai đoạn đầu thai kỳ để làm giảm tình trạng đau bụng trên rốn.

Đau bụng âm ỉ trên rốn khi mang thai là triệu chứng thường gặp ở mẹ bầu. Vì vậy, mẹ hãy quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, để có phương pháp xử lý hiệu quả. Tuy nhiên, nếu mẹ bầu bị đau bụng trên rốn từng cơn khi mang thai, cơn đau thường xuyên xuất hiện kèm theo nhiều biểu hiện bất thường thì nên nhanh chóng đến bệnh viện thăm khám. Bởi tình trạng này có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý nguy hiểm.

Cách chữa đau bụng trên rốn tại nhà

Với những trường hợp nhẹ, bạn có thể chữa đau bụng trên rốn tại nhà bằng các phương pháp sau:

Uống nước lọc

Uống nhiều nước khi có những cơn đau bụng trên rốn (do viêm phổi/nhiễm trùng đường tiểu) sẽ có tác dụng thúc đẩy quá trình thải độc tố ra khỏi cơ thể. Đồng thời, uống nhiều nước cũng tạo nên môi trường lý tưởng để các phản ứng hóa học có lợi xảy ra một cách dễ dàng.

Chườm nóng

Chườm nóng giúp làm giảm đau bụng âm ỉ hiệu quả

Chườm nóng là một phương pháp nhanh chóng để làm giảm nhẹ cơn đau bụng trên rốn bên cạnh đó nó cũng có tác dụng giảm viêm. Vì thế, bạn hãy chuẩn bị một bình nước nóng hoặc ấm được bọc lại trong một chiếc khăn sau đó đặt lên vùng bụng bị đau trong 5 đến 10 phút. Lăn đi lăn lại để bụng có cảm giác dễ chịu hơn.

Nước giấm/rượu táo

Để cải thiện hệ tiêu hóa và duy trì ổn định độ PH trong cơ thể bạn hãy trộn một muỗng giấm/rượu táo nguyên chất trong một ly nước ấm. Sau đó, thêm 1 muỗng cà phê mật ong, uống 2 lần/ngày cho đến khi hết cơn đau bụng.

Gừng

Uống trà gừng làm giảm đau bụng hiệu quả

Với tính kháng viêm tự nhiên, gừng giúp cải thiện hiệu quả các triệu chứng của viêm dạ dày cũng như các biểu hiện đầy hơi, khó tiêu. Vì thế, bạn hãy cắt những lát gừng mỏng rồi pha chúng với nước nóng, ngâm trong khoảng 10 phút, lọc lấy nước thêm một chút mật ong vào cho dễ uống. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhai lát gừng nếu muốn.

Nghệ

Nghệ có tính nhiệt kết hợp với tính kháng viêm là Curcumin nên có thể làm dịu những cơn đau bụng do dạ dày. Bên cạnh đó, nghệ còn có khả năng tăng tiết axit để duy trì độ pH trong dạ dày giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Cách sử dụng nghệ cũng giống như gừng, bạn có thể pha uống với nước hoặc nhai đều được.

Hy vọng với các thông tin trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tình trạng đau âm ỉ bụng trên để biết cách xử lý kịp thời cũng như có công tác phòng ngừa hiệu quả để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.