Cụ ông 77 tuổi ở Hải Phòng sống lại thần kỳ: Bác sĩ tiết lộ nguyên nhân quan trọng

Bà Nguyễn Thị Bích (vợ bệnh nhân) chia sẻ sau khi về đến nhà được khoảng hơn 1 tiếng, tim của ông bắt đầu có dấu hiệu đập lại, có nhịp thở. Lúc đó, cả nhà mừng lắm, nghĩ còn nước còn tát, lập tức thông báo với bệnh viện. Rất nhanh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã cử bác sĩ trưởng khoa tim mạch xuống nhà đưa cụ Nam vào viện.

Theo thông tin từ Vietnamnet, gia đình cụ ông Nguyễn Đức Nam, 77 tuổi, trú phố Dân Lập, quận Lê Chân, TP Hải Phòng nhiều ngày nay tràn ngập tiếng cười, xôn xao lời hỏi han, chúc mừng của bà con lối xóm, họ hàng, gia tộc. Cụ là trường hợp đã ngưng tim, bệnh viện trả về cho gia đình lo hậu sự. Vợ con cụ đã làm hợp đồng với công ty tang lễ, sắp bàn ghế, chuẩn bị căng bạt đau đớn chấp nhận giây phút vĩnh viễn mất đi người thân.

Khoảng 20 ngày sau, cụ Nam bắt đầu nhận thức được, dần dần sức khỏe được hồi phục. Sau 63 ngày điều trị, cụ được con cháu đón về nhà. Hiện tại, cụ đã đi lại bình thường, uống trà chơi cờ hằng ngày với những người hàng xóm.

Bà Bích cho biết gia đình lúc đó hoàn toàn tin tưởng các bác sĩ, để bệnh viện quyết định toàn bộ phác đồ cứu chữa cho ông cụ. Dù chỉ con một tia hy vọng, bà và gia đình đều mong có thể cứu sống chồng mình.

Để có được điều kỳ diệu này, tình cảm của người vợ, sự hiếu đạo của các con cháu đối với người bệnh là điều quan trọng nhất.

Lãnh đạo bệnh viên chia sẻ, dù y học dù có tiến bộ đến đâu, thuốc men có tốt đến mấy nhưng không được người thân tận tình, tỉ mỉ chăm sóc thì cũng khó thành công. Gia đình cụ Nam rất lạc quan, đặt trọn vẹn niềm tin vào bác sĩ. Bất cứ sự thay đổi hướng điều trị nào mà bác sĩ trao đổi, họ đều đồng thuận và phối hợp rất tốt.

Cảm nhận được tình yêu thương của vợ con dành cho cụ Nam, cùng với nghị lực vượt qua bệnh hiểm nghèo của bệnh nhân, các bác sĩ suốt hơn 60 ngày chữa trị cho cụ cũng như được tiếp thêm sức mạnh, các y bác sĩ tại bệnh viên luôn nỗ lực hết mình để chạy đua với thời gian đưa cụ trở lại với vòng tay của con cháu. Cụ bình phục, các bác sĩ cũng vỡ òa trong hạnh phúc.

Cuộc giành lại sự sống của bệnh nhân Nam là kết quả thần kỳ - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Nhiều năm trước, sức khỏe cụ Nam khá ổn định. Đến năm 2016, cụ phải trải qua ca mổ não tại Bệnh viện Việt Đức. Sau lần mổ đó, sức khỏe cụ cũng hồi phục tốt.

Cho tới ngày 21/10/2022, khoảng 10h cụ có biểu hiện tức ngực, chân tay toát hết mồ hôi, mất kiểm soát hành vi. Ngay lập tức, cụ Nam được gia đình đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu và được các bác sĩ đặt stent.

Sau này tỉnh lại, cụ nghe người thân kể, khi đặt stent xong, cụ Nam bị ngừng tim, gia đình xin về nhà lo hậu sự. Đội ngũ kèn, trống, bàn ghế, phông bạt đã được công ty tang lễ mang đến tận nhà.

Cụ Nam chia sẻ, chắc trời thấu được lòng con cháu đang muốn được chăm bố, chăm ông thêm thời gian nữa nên cho sống lại. Từ ngày thoát được lưỡi hái tử thần, cụ càng cảm thấy trân trọng sự sống và yêu gia đình nhiều hơn. Đồng thời, cụ không quên cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ giàu y đức đã cứu sống mình.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, đánh giá ca bệnh đặc biệt hiếm thấy, ThS.BSCKII Nguyễn Văn Lữ - Trưởng Khoa Hồi sức Theo yêu cầu BV Việt Tiệp cho biết: Thời điểm gia đình đưa bệnh nhân Nguyễn Đức Nam trở lại cấp cứu, tình trạng bệnh vẫn rất nặng, người bệnh hôn mê sâu, Glasgow: 3 điểm, đồng tử 2 bên giãn 5mm, mất hết các phản xạ, vân tím rải rác toàn thân, nhịp tim: 130 chu kỳ/phút, HA: 70/40mmHg đang duy trì ba thuốc vận mạch liều tối đa, SP02: 70%, phổi nhiều ral ẩm, ral nổ. Xét nghiệm thể hiện tình trạng toan máu nặng, suy đa tạng với điểm SOFA: 16 điểm (tiên lượng tử vong > 90%).

Các bác sĩ xác định cơ hội duy trì sự sống của bệnh nhân là rất thấp nên bệnh viện đã trao đổi, giải thích tình trạng của người bệnh cho gia đình để bệnh viện tiếp tục các can thiệp chuyên sâu. Lúc đó, gia đình rất hợp tác và đồng ý nên các bác sĩ đã bắt tay triển khai ngay. Người bệnh được lọc máu liên tục, đặt thiết bị thăm dò huyết động bằng phương pháp PiCCO; đặc biệt được tiến hành hạ thân nhiệt chỉ huy. Phương pháp này giúp giảm chuyển hóa cơ thể, giảm nhu cầu tiêu thụ oxy, cải thiện tình trạng thiếu máu, giảm sản sinh các chất oxy hóa tự do để bảo vệ não và các mô, cơ quan.

Vợ chồng ông Nam đang đọc những phần chúc mừng của người thân, bạn bè nhắn gửi khi biết tin giành được sự sống một cách thần kỳ - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Qua mỗi giờ, sự sống của người bệnh vẫn được duy trì; điều này thắp lên niềm hy vọng cho tất cả gia đình và bệnh viện. Sau 72 giờ tiến hành hạ thân nhiệt chỉ huy, bệnh nhân Nguyễn Đức Nam, 77 tuổi đã được ngừng thuốc an thần, đáp ứng với kích thích, báo hiệu bước đầu có tiến triển người bệnh có khả năng hồi phục được.

Tiếp đến, người bệnh phải trải qua nhiều ngày hồi sức để cải thiện chức năng các cơ quan như tim – phổi - gan – thận do hậu quả của quá trình tụt huyết áp kéo dài. Nhưng sự cải thiện về chức năng não, kết quả của quá trình hạ thân nhiệt chỉ huy là bước cải thiện đầu tiên đồng thời cũng là sự hy vọng lớn nhất để người bệnh, gia đình cùng nhân viên y tế không nản trí.

Bác sĩ cho biết, sau 63 ngày nằm viện, người bệnh ra viện trong tình trạng phục hồi tri giác, vận động hoàn toàn, có thể tự phục vụ sinh hoạt cá nhân. Đây là ca bệnh vô cùng đặc biệt, thoát chết thần kỳ hiếm thấy.

Hiện, sức khỏe của cụ Nam đã ổn định trở lại và mọi sinh hoạt bình thường. Buổi chiều, cụ thường đi bộ trong ngõ xóm để thư giãn. Chế độ sinh hoạt được chia thành nhiều bữa nhỏ và duy trì thăm khám định kỳ tại bệnh viện Tim Hà Nội.