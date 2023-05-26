Trước đó, ông Nguyễn Đức Nam được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp và đã được đặt stent mạch vành. Trong quá trình đặt stent, người bệnh xuất hiện ngừng tim và được cấp cứu ngừng tuần hoàn trong hai giờ, tình trạng người bệnh nặng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 24/5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) cho biết, Khoa Hồi sức theo yêu cầu của bệnh viện vừa cứu sống cụ ông Nguyễn Đức Nam (77 tuổi) với chẩn đoán khi vào viện là hôn mê sau cấp cứu, ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim.

Cũng theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, tâm sự về giai đoạn cả gia đình vừa trải qua khi đưa cụ ông Nguyễn Đức Nam, 77 tuổi vào viện cấp cứu, vợ ông Nam, bà Nguyễn Thị Bích 75 tuổi (đường Dân Lập, khu Hàng Kênh 1, quận Lê Chân, Hải Phòng) xúc động kể lại: "Hôm đó là 10 giờ ngày 21/10/2022, ông Nam kêu tức ngực, chân tay lạnh toát mồ hôi, vệ sinh cá nhân khó khăn và có dấu hiệu mất kiểm soát hành vi. Thấy bất thường, gia đình vội gọi xe cấp cứu và đưa ông đến viện Việt Tiệp. Tại đây, qua thăm khám, ông ngay lập tức được đặt stent nhưng không có dấu hiệu lạc quan.

Sau đó, gia đình ông N. thống nhất xin cho người bệnh về nhà để lo hậu sự. Gia đình đã làm xong thủ tục với công ty mai táng. Tuy nhiên sau đó gia đình thấy ông Nam vẫn còn nhịp tim nên quyết định đưa ông trở lại viện.

Cùng ngày hôm đó, thấy nhịp tim người bệnh đã ngừng đập, đồng tử giãn, hy vọng cứu sống vô cùng mong manh, các bác sĩ có trao đổi cho gia đình nắm được tình hình bệnh. Sau khi họp và thống nhất, gia đình đã xin đưa ông về nhà. Đến 17 giờ ngày 21/10/2022, chồng tôi được đưa về nhà. Lúc này, người ở nhà cũng đã cùng họ hàng, hàng xóm chuẩn bị các bước hậu sự cho ông ấy.

Ca bệnh giành sự sống thần kỳ nhờ can thiệp kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy đã gây chú ý dư luận suốt ngày qua - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Kỳ lạ thay, khoảng gần 2 tiếng sau, ông Nam có dấu hiệu thở oxy đều; trên màn hình monitor của bệnh viện vẫn cắm theo dõi cho ông cũng bất ngờ báo có tim đập trở lại, huyết áp tăng lại nên gia đình vừa mừng vừa ngạc nhiên, vội gọi xe cấp cứu đưa chồng tôi trở lại bệnh viện Việt Tiệp. Ông ấy được đưa vào cấp cứu tại Khoa Hồi sức Theo yêu cầu. Tại đây, ông vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử 2 bên giãn 5mm, mất hết các phản xạ, vân tím rải rác toàn thân…và vẫn rất nặng, khả năng duy trì sự sống thấp nên các bác sĩ có trao đổi với chúng tôi về hướng xử lý ca bệnh này.

Tâm lý "còn nước còn tát" nên chúng tôi đặt hết niềm tin vào các bác sĩ, đồng ý tiếp tục các can thiệp chuyên sâu cho ông ấy dù cơ hội cải thiện rất thấp. Không ngờ, điều kỳ diệu đã xảy ra, qua 63 ngày điều trị tại bệnh viện với khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, sự quan tâm của đội ngũ y bác sĩ cùng sự chăm sóc tận tình của gia đình, và khát vọng sống của bản thân, ông nhà tôi đã dần hồi phục, có ý thức trở lại. Sau khi hồi tỉnh và giành lại được sự sống, nghe gia đình kể lại hành trình đó của mình, ông Nam chỉ cười".

Cuộc giành lại sự sống của bệnh nhân Nam là kết quả thần kỳ - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Bày tỏ cảm xúc về "đại nạn" vừa vượt qua, cụ ông Nguyễn Đức Nam xúc động tâm sự: "Tôi may mắn được trở lại khỏe mạnh, sống cùng gia đình vợ con, tôi rất vui và cảm thấy rất trân quý cuộc sống hiện có của mình, trân trọng gia đình vợ con, sức khỏe bản thân hơn. Điều đặc biệt, tôi luôn trân trọng và cảm ơn đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Việt Tiệp đã tận tình chăm sóc cứu chữa, cảm ơn bạn bè đồng nghiệp đã luôn sát cánh cùng gia đình".

Hiện, sức khỏe của cụ Nam đã ổn định trở lại và mọi sinh hoạt bình thường. Buổi chiều, cụ thường đi bộ trong ngõ xóm để thư giãn. Chế độ sinh hoạt được chia thành nhiều bữa nhỏ và duy trì thăm khám định kỳ tại bệnh viện Tim Hà Nội. Nghe tin ông Nam đã hồi phục trở lại, thoát chết thần kỳ…, cả xóm và gia đình vui mừng khôn xiết, rất đông anh em, bạn bè từ khắp mọi nơi đã đến chia vui và không khỏi kinh ngạc về sự hồi sinh kỳ diệu của ông ấy.

Cụ ông Nguyễn Đức Nam và vợ - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Về phía nhà tang lễ và công ty dịch vụ tang lễ mà gia đình đã đặt, khi biết tin ông ấy sống lại, ai cũng mừng và kinh ngạc, chúc mừng cả nhà và cũng không phải bồi thường gì cho việc đã đặt trước đó. Cũng theo lời bà Bích, trước khi đổ bệnh, sức khỏe của ông hoàn toàn bình thường, không có tiền sử bệnh tim hay những bệnh hiểm nghèo khác.