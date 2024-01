Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí có thể làm tăng nguy cơ ung thư gan, đồng thời có thể dẫn đến tăng áp lực nội sọ, đôi khi kèm theo những thay đổi về da và tóc, đau đớn, mệt mỏi.

Hãy cẩn thận để tránh tiêu thụ nhiều hơn liều lượng vitamin A được khuyến nghị, đặc biệt nếu bạn đã tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin A.

Vitamin E

Vitamin E được coi là chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp chống lại các tổn thương gốc tự do.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung vitamin E liều cao trong thời gian dài có thể gây ra những thay đổi về chức năng miễn dịch và chuyển hóa nội tiết, làm tăng nguy cơ huyết khối, tắc mạch phổi, tăng huyết áp, phát triển vú ở nam giới, tăng nguy cơ ung thư vú và phổi.

Khi lựa chọn bổ sung vitamin E, cần tuân theo lời khuyên của bác sĩ và tránh tiêu thụ quá liều.

Axit folic (vitamin B9)

Ảnh minh họa: Internet

Axit folic hay còn gọi là vitamin B9 là một loại vitamin tan trong nước, là chất quan trọng tham gia vào quá trình điều hòa và trao đổi chất của tế bào, đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ mang thai.

Trong thực tế lâm sàng, nó chủ yếu được sử dụng để điều trị cho tình trạng thiếu axit folic do nhiều nguyên nhân khác nhau và thiếu máu hồng cầu to do thiếu axit folic. Tuy nhiên, một số người lo ngại dùng axit folic có thể gây ung thư.

Nhưng có nhiều nghiên cứu cho thấy dùng đủ lượng axit folic có thể ngăn ngừa sự xuất hiện của ung thư ruột kết; axit folic cũng có thể làm giảm tỷ lệ mắc ung thư biểu mô tuyến trực tràng; axit folic cũng có thể làm giảm nguy cơ ung thư vòm họng.

Vì vậy, nếu bổ sung axit folic trong phạm vi khuyến nghị, bạn không phải lo lắng gây ung thư.