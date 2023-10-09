Maria Fernanda Brito da Silva - bé gái 3 tuổi người Brazil - đã thiệt mạng vào tuần trước sau khi bị bọ cạp bò dưới quần áo và đốt khi bé đang ngủ, Newsflash đưa tin, dẫn nguồn truyền thông địa phương.

Quan chức thành phố Ribas do Rio Pardo cho biết tuyên trong một bố tuần trước: “Với nỗi buồn và tiếc nuối vô bờ bến, qua nguồn tin từ Sở Y tế thành phố, thành phố Ribas do Rio Pardo thông báo rằng bé Maria Fernanda Brito da Silva bị bọ cạp cắn đã qua đời vào sáng Chủ nhật tuần này (ngày 1/10)”.

Các bác sĩ đã điều trị cho Maria bằng liệu pháp kháng thể để kháng nọc độc, nhưng cô bé đã qua đời trong phòng chăm sóc đặc biệt vào ngày 1/10. Maria bị bọ cạp cắn vào ngày 25/9 tại nhà riêng ở Ribas do Rio Pardo, Brazil.

Mẹ của Maria, Vanessa Ramirez da Silva, đau đớn mô tả vụ bọ cạp tấn công đã giết chết cô con gái yêu quý của mình: “Hình ảnh đó sẽ mãi mãi trong tâm trí tôi. Maria ngồi trên giường, tôi quay lại và thấy con bọ cạp dính vào lưng con bé. Đó không phải là một con bọ cạp nhỏ mà là một con bọ cạp lớn. Tôi đánh con bé và con bé dù rất đau nhưng vẫn giơ ngón tay út lên chỉ ra rằng con bọ cạp đã dính vào áo tôi. Tôi ném con bọ cạp xuống đất và giết chết nó".

Maria bị ngừng tim khi đang chiến đấu giành lấy sự sống tại Bệnh viện Regional de Mato Grosso do Sul ở Campo Grande - Ảnh: New York Post

Ramirez da Silva cho biết cô đã đi ra ngoài và hét lên cầu cứu khi Maria bắt đầu nôn mửa. Một người hàng xóm đã đưa gia đình đến bệnh viện. Primeira Pagina cho biết thêm anh trai của cô và đứa con trai 5 tuổi của cô trước đây đã từng bị bọ cạp cắn.

Lễ tang của Maria được tổ chức vào ngày 2/10. Bà của Maria, Cleide Cristina Ramirez, cho biết nỗi đau không thể diễn tả được: “Đó là nỗi đau vô hạn. Con gái tôi là một bà mẹ đơn thân, nó luôn hy sinh bản thân mình cho con cái”.

Theo dữ liệu của bộ y tế Brazil, hơn 3.000 trường hợp liên quan đến bọ cạp đã được báo cáo trong năm nay ở bang Mato Grosso do Sul - Ảnh: New York Post

Theo dữ liệu của Bộ y tế Brazil, hơn 3.000 trường hợp liên quan đến bọ cạp đã được báo cáo trong năm nay ở bang Mato Grosso do Sul. Vào tháng 8/2023, một cậu bé 5 tuổi ở Ribas do Rio Pardo đã chết sau khi bị bọ cạp đốt bên trong giày.

Các chuyên gia cho rằng bọ cạp Brazil đã thích nghi để tồn tại trong cống rãnh, rác thải ở khu vực thành thị. Bọ cạp vàng Brazil, loài bọ cạp Tityus serrulatus chết người, được cho là loài bọ cạp nguy hiểm nhất ở Nam Mỹ.