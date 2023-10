Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm do ăn tiết canh lợn tại thôn An Dân, xã Thụy Dân.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 12/10, một lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm do ăn tiết canh heo dẫn tới một người chết, hai người vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện.

Cụ thể, ngày 8/10, sau khi mua tiết heo từ một cơ sở giết mổ trên địa bàn xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình để đánh tiết canh ăn trưa thì có bốn người cùng ăn tại một gia đình có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Thái Thụy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, đến ngày 9/10, có ba người phải nhập viện điều trị và một trường hợp khác tiếp tục theo dõi tại nhà. Trong ba người phải đi viện cấp cứu, bà Bùi Thị Nh. (69 tuổi, trú thôn An Dân, xã Thụy Dân) đã tử vong với chẩn đoán ban đầu là do sốc nhiễm khuẩn nghi do liên cầu lợn.

Ngoài ra, cùng sử dụng nguồn tiết heo tại cơ sở giết mổ còn có năm người khác, trong đó có một người phải nhập viện do bị rối loạn tiêu hóa, các trường hợp còn lại không có biểu hiện gì.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy, sau khi xảy ra vụ ngộ độc thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã lấy mẫu bệnh phẩm của người bệnh và đang chờ kết quả.

Trước mắt, đơn vị chỉ đạo tổ chức phun khử khuẩn khu vực giết mổ heo và nhà bệnh nhân. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở giết mổ không bán tiết sống để làm tiết canh, các quán ăn trên địa bàn không bán tiết canh cũng như các món ăn từ thịt tái, sống.

