6 bí mật để sống lâu và khỏe mạnh, được khám phá bởi khoa học

Sức khỏe 26/05/2023 15:10

Bí quyết để sống lâu và khỏe mạnh là gì? Sống lâu và khỏe mạnh có ảnh hưởng từ di truyền, nhưng cách sống cũng là một ảnh hưởng lớn.

Khoa học đã chứng minh rằng những người sống lâu và khỏe mạnh sẽ có một cuộc sống năng động. Cùng khám phá 6 bí quyết trường thọ khỏe mạnh đã được khoa học chứng minh.  

1. Đứng dậy và vận động thường xuyên

Nếu quan sát những người sống lâu và khỏe mạnh, họ không đến phòng tập thể dục hoặc tham gia các lớp thể dục đặc biệt. Tuy nhiên, việc duy trì sức khỏe nằm ở việc lựa chọn các hoạt động đòi hỏi sự vận động của cơ thể hơn là các hoạt động làm tăng sự thuận tiện trong cuộc sống hàng ngày.

Đi bộ những quãng đường ngắn có thể di chuyển bằng chân, dọn dẹp trực tiếp thay vì nhờ sự trợ giúp của máy hút bụi và tham gia vào các sở thích cho phép bạn vận động cơ thể, chẳng hạn như làm vườn, dọn dẹp. Theo nhóm nghiên cứu National Geographic của Mỹ chuyên nghiên cứu về lĩnh vực trường thọ cho biết, những người sống trên 100 tuổi có thói quen cứ 20 phút lại vận động một lần.

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Ảnh minh họa: Internet

2. Ngừng ăn khi cảm thấy no  

Ngừng ăn luôn là điều tốt khi bạn nghĩ rằng 'lẽ ra mình có thể ăn nhiều hơn'. Dừng bữa ăn khi bạn cảm thấy no khoảng 80% có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng và sức khỏe của mình, ngay cả khi bạn không lên kế hoạch cho một chế độ ăn kiêng đặc biệt.

Ăn sáng tương đối phong phú là tốt, nhưng bạn nên đặt thìa xuống trước khi no để ăn trưa và ăn nhẹ hơn vào bữa tối. 

3. Sống có mục đích

Ở Okinawa, Nhật Bản, một trong những vùng có tuổi thọ cao, từ 'ikigai' thường được sử dụng. Điều này có thể được hiểu là 'ý nghĩa của cuộc sống' hay 'lý do của sự tồn tại'. Điều này có nghĩa là sống không chỉ để sống mà phải sống có mục tiêu và phương hướng, yếu tố này sẽ góp phần tạo lên sự hạnh phúc, khoẻ mạnh. 

6 bí mật để sống lâu và khỏe mạnh, được khám phá bởi khoa học - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

4. Ăn uống lành mạnh  

Một trong những bữa ăn lành mạnh nhất trên thế giới là chế độ ăn Địa Trung Hải. Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu người Mỹ, chế độ ăn tập trung vào rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, quả hạch, hạt, v.v... so với chế độ ăn đồ ăn nhanh điển hình của người Mỹ, giúp kéo dài tuổi thọ trung bình thêm 6 năm. Cách ăn này giúp môi trường vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh, duy trì khả năng miễn dịch.

5. Ngủ trưa, uống trà

Khi mức độ căng thẳng nhận được trong cuộc sống hàng ngày cao, mức độ viêm trong cơ thể tăng lên và nguy cơ mắc các bệnh khác nhau cũng tăng lên. Quản lý tốt căng thẳng cũng là bí quyết để sống lâu và khỏe mạnh. Vì điều này, một số quốc gia có 'thời gian uống trà' hoặc 'giờ hạnh phúc' trong ngày, và đôi khi dành thời gian ngủ trưa. 

Thời gian nghỉ giải lao này làm giảm mệt mỏi và căng thẳng tích tụ, đồng thời là động lực để cải thiện hiệu suất. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng giấc ngủ trưa còn có tác dụng tốt cho sức khỏe, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Thật may mắn nếu môi trường làm việc của bạn có thể linh hoạt cho phép bạn chợp mắt một chút hoặc uống trà giữa giờ làm việc, nhưng nếu không có, bạn nên tìm cách riêng để giảm bớt căng thẳng, chẳng hạn như dành thời gian để nghỉ ngơi sau khi trở về nhà.

6 bí mật để sống lâu và khỏe mạnh, được khám phá bởi khoa học - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

6. Duy trì sự gắn kết xã hội

Điều quan trọng nữa là duy trì một cuộc sống không bị cô lập về mặt xã hội. Trầm cảm đã gia tăng trong đại dịch COVID-19 do các biện pháp cách ly và phong tỏa. Nếu bạn là một người lớn tuổi đã nghỉ việc, hãy đảm bảo rằng bạn có thời gian để giao tiếp với những người khác thông qua các hoạt động xã hội, tình nguyện hoặc tôn giáo trong cộng đồng của bạn.

Tuy nhiên, nếu những cuộc hội họp khiến bạn khá căng thẳng, hoặc nếu những người tụ tập cùng nhau ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất và tinh thần của bạn, thì tốt hơn là bạn không nên tham dự cuộc hội họp. Các nghiên cứu cho thấy béo phì, hút thuốc và cô đơn đều có xu hướng bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh bạn. May mắn thay, trạng thái hưng phấn cũng dễ lây lan, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn tham dự các cuộc hội họp khiến bạn vui vẻ và phấn khởi.

 

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