5 đối tượng nào tuyệt đối không được ăn RAU MUỐNG nếu không muốn rước họa vào thân

Với những người đang có vết thương trên da không nên ăn rau muống bởi chúng kích thích sinh tế bào gây sẹo, làm xấu da. Thậm chí, sẽ khiến cho chỗ da mới mọc bị ngứa nhiều hơn. Vì thế, chỉ nên ăn rau muống khi vết thương đã khỏe hẳn, da đã lành lại mà thôi.Người mắc bệnh gout, sỏi thận

Những người mắc chứng gout hoặc viêm nhiễm đường tiết niệu, sỏi thận, người huyết áp cao không nên ăn rau muống. Do đó, khi thấy có những biểu hiện khác thường sau khi ăn rau muống, bạn cần ngưng lại ngay.

Nếu bạn gặp tình trạng thường xuyên đau nhức xương khớp thì không nên bổ sung rau muống vào thực đơn hàng ngày. Những dưỡng chất trong loại rau này có thể khiến cơn đau nhức trầm trọng hơn, người mắc bệnh càng khó chịu, mệt mỏi.

Nếu bạn đang trong quá trình điều trị bệnh hoặc bồi bổ cơ thể bằng thuốc Đông y thi không nên ăn rau muống. Những dưỡng chất trong loại thực phẩm này có thể làm mất tác dụng, hiệu quả của thuốc khiến bệnh lâu khỏi.

Người bị tiêu chảy

Bởi vì rau muống thường được trồng, thả ở những nơi ao hồ nên thường nhiễm nhiều loại ký sinh trùng, đặc biệt là kí sinh trùng sán lá ruột lớn có tên Fasciolopsis buski có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể khi ăn rau sống hoặc nấu chưa chín kĩ. Khi vào thành ruột, loại kí sinh trùng có này có thể gây ra các chứng khó tiêu, dị ứng, đau bụng.

Vì vậy, nếu thường xuyên bị các vấn đề với hệ tiêu hóa, tốt nhất bạn nên hạn chế ăn rau muống.

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Người đang uống thuốc Đông y

Nếu bạn đang trong quá trình điều trị bệnh hoặc bồi bổ cơ thể bằng thuốc Đông y thi không nên ăn rau muống. Những dưỡng chất trong loại thực phẩm này có thể làm mất tác dụng, hiệu quả của thuốc khiến bệnh lâu khỏi.

Người bị sỏi thận

Những người mắc bị viêm nhiễm đường tiết niệu do sỏi thận, người huyết áp cao không nên ăn rau muống.Bởi rau muống chứa hàm lượng muối khoáng cao, và rất giàu canxi, kali, có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Thay vào đó, người bệnh sỏi thận có thể chọn các loại rau củ như bắp cải, cà chua, bí đao...