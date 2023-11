4 tác dụng của quả anh đào mà có lẽ bạn chưa biết

Anh đào được coi là một trong những loại trái cây lâu đời nhất được nhân loại trồng từ thời kỳ đồ đá mới. Có tài liệu cho rằng quả anh đào đã được sử dụng làm thuốc vào thời La Mã. Vì vậy hãy cùng tìm hiểu những công dụng của quả anh đào do trang tin Stemilt.com đăng tải.

Kiểm soát huyết áp

Kali là một nguyên tố quan trọng dẫn truyền các xung thần kinh từ màng tế bào và duy trì sự cân bằng giữa lượng thức ăn và loại bỏ chất thải ra khỏi tế bào. Anh đào là một nguồn cung cấp kali dồi dào. Chế độ ăn giàu kali kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ cao huyết áp và đột quỵ.

Chống thiếu máu

Hàm lượng sắt trong anh đào gấp 6 lần dâu tây và 20 lần táo. Anh đào giúp ngăn ngừa và cải thiện tình trạng thiếu máu bằng cách cung cấp hemoglobin mang oxy trong máu.

Cải thiện giấc ngủ

Anh đào được cho là nguồn cung cấp hormone giấc ngủ melatonin. Melatonin là một loại hormone do não tiết ra để điều chỉnh nhịp sinh học. Chưa có nghiên cứu nào xác nhận tính an toàn lâu dài của các chất bổ sung melatonin, vì vậy việc bổ sung melatonin thông qua quả anh đào có thể là một lựa chọn an toàn và tự nhiên.

Giảm viêm khớp, bệnh gút

Do chứa nhiều anthocyanins (một chất chống oxy hóa mạnh) anh đào giúp kiểm soát bệnh viêm khớp và bệnh gút. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn một đĩa anh đào mỗi sáng sẽ giảm được 25% các dấu hiệu viêm.

Nó cũng có hiệu quả trong việc cải thiện các vấn đề kháng insulin và giảm lượng đường trong máu. Anh đào có chỉ số đường huyết thấp là 22. Đường trong quả anh đào được phân phối chậm hơn, đồng đều hơn và giúp bạn no lâu hơn. Một nghiên cứu khác cho thấy chất chống oxy hóa trong quả anh đào có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và bệnh Alzheimer.

