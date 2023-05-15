4 bí quyết trị hôi nách nặng từ thiên nhiên mà ai cũng nên biết

Sức khỏe 15/05/2023 10:10

Hôi nách tuy không phải bệnh lý nguy hiểm nhưng lại ảnh hưởng lớn đến tâm lý của người mắc bệnh lý này, dưới đây là 4 cách trị hôi nách nặng tại nhà đơn giản.

 

1. Nguyên nhân hôi nách

Thông thường cơ thể chúng ta đổ mồ hôi khi hoạt động hoặc thời tiết nóng bức. Đây là một hiện tượng sinh lý bình thường và cần thiết cho sự tỏa nhiệt của cơ thể. Mồ hôi là thủ phạm gây ra mùi khó chịu ở vùng nách.

Có khoảng 2-4 triệu tuyến mồ hôi trên cơ thể nếu chúng ta hoạt động, làm việc nặng nhọc, tập thể dục,... khiến cơ thể nóng lên các tuyến này sẽ bài tiết ra mồ hôi, sau đó bốc hơi và làm mát cơ thể. Thời tiết, stress và những cảm xúc mạnh cũng có thể gây đổ mồ hôi.

4 bí quyết trị hôi nách nặng từ thiên nhiên mà ai cũng nên biết - Ảnh 1
Nếu như trong gia đình bạn có người bị hôi nách thì tỷ lệ bạn bị bệnh sẽ cao hơn so với bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra một số nguyên nhân khác khiến cho tuyến mồ hôi vùng nách hoạt động mạnh, ra nhiều hơn phải kể đến các bất thường ở tuyến mồ hôi và có yếu tố gia đình. Theo các nhà nghiên cứu nguyên nhân di truyền chiếm đến 60% tỷ lệ người mắc bệnh. Vì thế nếu như trong gia đình bạn có người bị hôi nách thì tỷ lệ bạn bị bệnh sẽ cao hơn so với bình thường.

2. Những nguyên liệu trị hôi nách tự nhiên

2.1. Giấm táo

Giấm táo là một phương thuốc tự nhiên phổ biến cho nhiều bệnh, bao gồm cả mùi cơ thể. Đặc tính axit của nó giúp hạ thấp độ pH của da, khiến da trở thành môi trường ít thuận lợi hơn cho vi khuẩn gây mùi phát triển.

Trộn giấm táo và nước theo tỷ lệ bằng nhau, sau đó thoa hỗn hợp lên vùng da dưới cánh tay bằng bông gòn. Mùi giấm sẽ bay biến nhanh chóng, giúp bạn thơm tho cả ngày.

4 bí quyết trị hôi nách nặng từ thiên nhiên mà ai cũng nên biết - Ảnh 2
Mùi giấm sẽ bay biến nhanh chóng, giúp bạn thơm tho cả ngày - Ảnh minh họa: Internet

2.2. Gừng chữa hôi nách cực tốt

Chọn những củ gừng tươi, mọng nước, rửa sạch, gọt vỏ, thái nhỏ, nghiền nhuyễn rồi mang lọc lấy nước. Cất nước gừng nguyên chất vào một cái lọ nhỏ để dùng dần. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, lau khô vùng nách thì lấy một miếng vải xô sạch thấm nước gừng nguyên chất rồi thoa trực tiếp lên 2 vùng nách. Để khoảng 20 phút thì dùng khăn khô lau sạch đi.

Lượng nước gừng chưa sử dụng đến có thể cất vào tủ lạnh để bảo quản cho những lần sử dụng sau nhưng cũng không nên để quá lâu. Liên tục sử dụng tới tuần thứ 2, bạn sẽ cảm giác vùng nách khô thoáng và không còn mùi hôi nữa. Nếu bị nặng thì nên kiên trì sử dụng thêm để đạt được hiệu quả chữa hôi nách tốt nhất.

4 bí quyết trị hôi nách nặng từ thiên nhiên mà ai cũng nên biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

2.3. Chanh tươi trị hôi nách tận gốc

Không quá khó để bạn tìm ra nguyên liệu này đúng không? Chanh với thành phần axit mạnh sẽ giúp loại bỏ những độc tố gây mùi trên nách, đồng thời giúp vùng da nách thêm trắng sáng và se khít lỗ chân lông.

4 bí quyết trị hôi nách nặng từ thiên nhiên mà ai cũng nên biết - Ảnh 4
Chanh với thành phần axit mạnh sẽ giúp loại bỏ những độc tố gây mùi trên nách - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

- Sau khi tắm sạch cơ thể, bạn thái lát chanh mỏng vừa chà lên nách.

- Khoảng 10 phút sau bạn lấy khăn bông thấm sạch để nách được khô thoáng.

- Vậy là bạn đã khử được mùi hôi trên cơ thể mình rồi đấy!

2.4. Lá trầu không

Có thể nhiều người còn hơi lạ lẫm với cách trị hôi nách tận gốc bằng lá trầu, tuy nhiên theo các nghiên cứu khoa học cho biết lá trầu không là một trong những cách loại mùi tốt nhất. Lí do bởi thành phần trong lá trầu không có nhiều chất như đường, tanin, tinh dầu và diataza .... có tính khử trùng rất công hiệu.

4 bí quyết trị hôi nách nặng từ thiên nhiên mà ai cũng nên biết - Ảnh 5
 Thành phần trong lá trầu không có nhiều chất như đường, tanin, tinh dầu và diataza .... có tính khử trùng rất công hiệu - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

- Chuẩn bị khoảng 4, 5 lá trầu không sạch. Bạn cho giã nhỏ và nắm lại thành nắm.

- Sau khi tắm sạch, bạn dùng nắm lá chà vào vùng da dưới cánh tay. Khoảng 10 phút thì tắm lại bằng nước

- Thực hiện đều đặn trong một tháng sẽ giúp bạn ngăn chặn mùi hôi một cách hiệu quả.

 

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Hóa ra thói quen vô thức bấy lâu nay lại tàn phá cơ thể chúng ta khủng khiếp đến như vậy!

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