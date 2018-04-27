Xuất hiện những dấu hiệu bất thường khi ngủ này, 90% khả năng bạn đang mắc bệnh nguy hiểm

Sống khỏe 27/04/2018 11:36

Đi tiểu nhiều lần trong đêm, chảy nước miếng, ngáy hay thường xuyên gặp ác mộng... là những dấu hiệu bất thường khi ngủ cảnh báo bạn có thể mắc phải một số căn bệnh nguy hiểm.

Mọi người đều biết ngủ là khoảng thời gian cơ thể được nghỉ ngơi, thư giãn cũng như tái tạo lại năng lượng đã tiêu hao, chuẩn bị đón chào một ngày mới.

Xuất hiện những dấu hiệu bất thường khi ngủ này, 90% khả năng bạn đang mắc bệnh nguy hiểm - Ảnh 1
Một số dấu hiệu bất thường xuất hiện khi ngủ cảnh báo sức khỏe của bạn đang gặp rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, nếu xuất hiện những triệu chứng như ngáy, chảy nước miếng, gặp ác mộng thường xuyên... khi ngủ, bạn chớ chủ quan bỏ qua. Mặc dù là những hiện tượng phổ biến nhưng nếu xảy ra liên tục và có vẻ bất thường, bạn nên cẩn trọng vì đây có thể là tín hiệu cảnh báo sức khỏe đang gặp vấn đề.

Dấu hiệu bất thường khi ngủ cảnh báo cơ thể mắc bệnh 

Gặp ác mộng, nói mớ

Theo các chuyên gia thần kinh học thuộc Đại học Harvard (Mỹ), có rất nhiều nguyên nhân khiến con người gặp ác mộng và nói mớ khi ngủ. Tuy nhiên, lý do thường gặp nhất là do việc ăn tối quá no, ban ngày bạn quá phấn khích hay lo âu.

Xuất hiện những dấu hiệu bất thường khi ngủ này, 90% khả năng bạn đang mắc bệnh nguy hiểm - Ảnh 2
Thường xuyên gặp ác mộng, nói mớ là một dấu hiệu cho thấy bạn đang gặp nhiều áp lực tâm lý - Ảnh minh họa: Internet

Nếu tình trạng này kéo dài, không chỉ khiến chất lượng giấc ngủ ngày càng giảm mà còn làm bạn bị suy nhược thần kinh dễ rơi vào trầm cảm.

Theo Đông y, nếu gặp ác mộng thường xuyên kèm theo các triệu chứng đau mỏi lưng mỗi khi thức dậy là dấu hiệu của chứng thận hư.

Nghiến răng

Nghiến răng cũng là thói quen thường gặp của khá nhiều người tuy không gây hại cho sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Nguyên nhân vì thói quen này sẽ khiến răng thường xuyên bị ma sát dễ bị bào mòn, làm giảm kích thước tầng dưới khuôn mặt từ đó có thể gây biến dạng.

Theo các nha sĩ, những người thường nghiến răng khi ngủ rất dễ mắc phải chứng rối loạn khớp thái dương, nguyên nhân khiến khuôn mặt bị mất cân xứng. Nếu thường ngủ nghiến răng và có những triệu chứng như đau xương hàm mỗi khi há miệng, nhai hay nói chuyện, cần đến gặp nha sĩ.

Ngủ ngáy

Ngáy là triệu chứng phổ biến của rối loạn hô hấp khi ngủ (SBD), nếu không sớm được điều trị có thể dẫn đến hội chứng ngưng thở trong lúc ngủ nguy hiểm đến tính mạng.

Chính vì thế, các chuyên gia khuyến cáo những người ngủ ngáy thường xuyên đừng nên chủ quan, tốt nhất hãy đến bệnh viện kiểm tra để điều trị kịp thời.

Mộng du

Xuất hiện những dấu hiệu bất thường khi ngủ này, 90% khả năng bạn đang mắc bệnh nguy hiểm - Ảnh 3
Mộng du là một trong những dấu hiệu bất thường khi ngủ đừng chủ quan bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tượng cơ thể vẫn hoạt động trong lúc ngủ nhưng hoàn toàn không nhớ những gì đã làm sau khi tỉnh được gọi là mộng du. Đây được coi là biểu hiện của chứng rối loạn giấc ngủ và có liên quan đến chứng động kinh vô cùng nguy hiểm.

Người mộng du không chỉ có thể tự làm tổn thương bản thân mà còn gây nguy hiểm cho những người xung quanh bởi họ không kiểm soát được hành vi của mình. Do đó, nếu phát hiện bị mộng du, bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được điều trị kịp thời và đúng cách.

Chảy nước miếng

Không ít người cho rằng chảy nước miếng trong lúc ngủ là một hiện tượng bình thường nên chủ quan bỏ qua. Thế nhưng, tình trạng này xảy ra thường xuyên có thể là dấu hiệu cảnh báo của bệnh viêm khoang miệng.

Các chuyên gia giải thích, khi khoang miệng bị viêm nhiễm, nước bọt sẽ tiết ra nhiều hơn từ đó dẫn đến tình trạng chảy nước miếng khi ngủ.

Đi tiểu nhiều lần trong đêm

Nếu tỉnh giấc giữa đêm để đi tiểu nhiều hơn 1 - 2 lần, rất có thể bạn đã bị bệnh tiểu đường. Tần suất đi tiểu nhiều là một trong những dấu hiệu phổ biến của bệnh tiểu đường. Nguyên nhân vì lượng đường trong máu quá cao khiến thận phải hoạt động hết công suất để lọc bớt.

Xuất hiện những dấu hiệu bất thường khi ngủ này, 90% khả năng bạn đang mắc bệnh nguy hiểm - Ảnh 4
Buồn tiểu nhiều ban đêm là triệu chứng của bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Nếu xuất hiện những dấu hiệu bất thường như trên khi ngủ, bạn nên sớm đến bệnh viện để được thăm khám và có phương pháp điều trị kịp thời.

Những lợi ích bất ngờ của việc ngủ không kê gối, bạn đã biết chưa?

Những lợi ích bất ngờ của việc ngủ không kê gối, bạn đã biết chưa?

Mọi người thường cho rằng một chiếc gối có chất lượng tốt sẽ giúp bạn ngủ ngon và tốt cho sức khỏe hơn. Tuy nhiên, bạn sẽ bất ngờ khi biết những lợi ích tuyệt vời mà việc ngủ không kê gối mang lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Dấu hiệu bệnh dấu hiệu bất thường khi ngủ cảnh báo bệnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?