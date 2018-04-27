Chính vì thế, nếu xuất hiện những triệu chứng như ngáy, chảy nước miếng, gặp ác mộng thường xuyên... khi ngủ, bạn chớ chủ quan bỏ qua. Mặc dù là những hiện tượng phổ biến nhưng nếu xảy ra liên tục và có vẻ bất thường, bạn nên cẩn trọng vì đây có thể là tín hiệu cảnh báo sức khỏe đang gặp vấn đề.

Mọi người đều biết ngủ là khoảng thời gian cơ thể được nghỉ ngơi, thư giãn cũng như tái tạo lại năng lượng đã tiêu hao, chuẩn bị đón chào một ngày mới.

Nếu tình trạng này kéo dài, không chỉ khiến chất lượng giấc ngủ ngày càng giảm mà còn làm bạn bị suy nhược thần kinh dễ rơi vào trầm cảm.

Theo các chuyên gia thần kinh học thuộc Đại học Harvard (Mỹ), có rất nhiều nguyên nhân khiến con người gặp ác mộng và nói mớ khi ngủ. Tuy nhiên, lý do thường gặp nhất là do việc ăn tối quá no, ban ngày bạn quá phấn khích hay lo âu.

Theo Đông y, nếu gặp ác mộng thường xuyên kèm theo các triệu chứng đau mỏi lưng mỗi khi thức dậy là dấu hiệu của chứng thận hư.

Nghiến răng

Nghiến răng cũng là thói quen thường gặp của khá nhiều người tuy không gây hại cho sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Nguyên nhân vì thói quen này sẽ khiến răng thường xuyên bị ma sát dễ bị bào mòn, làm giảm kích thước tầng dưới khuôn mặt từ đó có thể gây biến dạng.

Theo các nha sĩ, những người thường nghiến răng khi ngủ rất dễ mắc phải chứng rối loạn khớp thái dương, nguyên nhân khiến khuôn mặt bị mất cân xứng. Nếu thường ngủ nghiến răng và có những triệu chứng như đau xương hàm mỗi khi há miệng, nhai hay nói chuyện, cần đến gặp nha sĩ.

Ngủ ngáy

Ngáy là triệu chứng phổ biến của rối loạn hô hấp khi ngủ (SBD), nếu không sớm được điều trị có thể dẫn đến hội chứng ngưng thở trong lúc ngủ nguy hiểm đến tính mạng.

Chính vì thế, các chuyên gia khuyến cáo những người ngủ ngáy thường xuyên đừng nên chủ quan, tốt nhất hãy đến bệnh viện kiểm tra để điều trị kịp thời.

Mộng du

Mộng du là một trong những dấu hiệu bất thường khi ngủ đừng chủ quan bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tượng cơ thể vẫn hoạt động trong lúc ngủ nhưng hoàn toàn không nhớ những gì đã làm sau khi tỉnh được gọi là mộng du. Đây được coi là biểu hiện của chứng rối loạn giấc ngủ và có liên quan đến chứng động kinh vô cùng nguy hiểm.

Người mộng du không chỉ có thể tự làm tổn thương bản thân mà còn gây nguy hiểm cho những người xung quanh bởi họ không kiểm soát được hành vi của mình. Do đó, nếu phát hiện bị mộng du, bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được điều trị kịp thời và đúng cách.

Chảy nước miếng

Không ít người cho rằng chảy nước miếng trong lúc ngủ là một hiện tượng bình thường nên chủ quan bỏ qua. Thế nhưng, tình trạng này xảy ra thường xuyên có thể là dấu hiệu cảnh báo của bệnh viêm khoang miệng.

Các chuyên gia giải thích, khi khoang miệng bị viêm nhiễm, nước bọt sẽ tiết ra nhiều hơn từ đó dẫn đến tình trạng chảy nước miếng khi ngủ.

Đi tiểu nhiều lần trong đêm

Nếu tỉnh giấc giữa đêm để đi tiểu nhiều hơn 1 - 2 lần, rất có thể bạn đã bị bệnh tiểu đường. Tần suất đi tiểu nhiều là một trong những dấu hiệu phổ biến của bệnh tiểu đường. Nguyên nhân vì lượng đường trong máu quá cao khiến thận phải hoạt động hết công suất để lọc bớt.

Buồn tiểu nhiều ban đêm là triệu chứng của bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Nếu xuất hiện những dấu hiệu bất thường như trên khi ngủ, bạn nên sớm đến bệnh viện để được thăm khám và có phương pháp điều trị kịp thời.