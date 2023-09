Dấu hiệu bất thường khi ngủ cảnh báo cơ thể mắc bệnh

Gặp ác mộng, nói mớ

Theo các chuyên gia thần kinh học thuộc Đại học Harvard (Mỹ), có rất nhiều nguyên nhân khiến con người gặp ác mộng và nói mớ khi ngủ. Tuy nhiên, lý do thường gặp nhất là do việc ăn tối quá no, ban ngày bạn quá phấn khích hay lo âu.

Thường xuyên gặp ác mộng, nói mớ là một dấu hiệu cho thấy bạn đang gặp nhiều áp lực tâm lý - Ảnh minh họa: Internet

Nếu tình trạng này kéo dài, không chỉ khiến chất lượng giấc ngủ ngày càng giảm mà còn làm bạn bị suy nhược thần kinh dễ rơi vào trầm cảm.