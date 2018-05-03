Thói quen nhịn tiểu: Hàng loạt tác hại đáng sợ đang chờ bạn đấy!

Sống khỏe 03/05/2018 15:46

Để tranh thủ thời gian làm việc gì đó, do lười biếng hay cảm thấy có thể nín được, nhiều bạn trẻ có thói quen nhịn tiểu. Điều này gây ra nhiều tác hại đáng sợ cho sức khỏe.

Ngày nay, cuộc sống bận rộn làm con người sinh ra nhiều thói quen xấu, đặc biệt là các bạn trẻ. Để tiết kiệm thời gian, không ít người hình thành những thói quen như ăn uống qua loa, thậm chí bỏ bữa hay sử dụng nhiều cà phê... Đặc biệt, nhịn tiểu là một trong những thói quen tai hại mà nhiều người không hay biết.

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Nhịn tiểu là một thói quen thường gặp ở nhiều người và gây ra vô số tác hại nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Hàng loạt tác hại vì thói quen nhịn tiểu

Nhiễm khuẩn đường tiết niệu

Theo các chuyên gia tại trường Đại học Johns Hopkins (Mỹ), thói quen nhịn tiểu là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu.

Nguyên nhân vì nước tiểu càng tích tụ lâu trong bàng quang sẽ khiến vi khuẩn có cơ hội sinh sôi nhiều hơn. Không chỉ phát triển và gây hại cho đường tiết niệu, những vi khuẩn này sẽ tấn công sang âm đạo, tử cung dẫn đến các bệnh viêm nhiễm phụ khoa nguy hiểm.

Thói quen nhịn tiểu: Hàng loạt tác hại đáng sợ đang chờ bạn đấy! - Ảnh 2
Nhiễm trùng tiết niệu là một trong những căn bệnh do nhịn tiểu gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Một khi bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu, người bệnh sẽ có một số biểu hiện như: nước tiểu màu đục hoặc lẫn ít máu, sốt nhẹ, cảm giác nóng rát khi đi tiểu... Nếu có những triệu chứng như trên, bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được điều trị kịp thời.

Viêm bàng quang kẽ

Những người bị viêm bàng quang kẽ sẽ thường xuyên buồn tiểu (đi hơn 60 lần/ngày) và mỗi lần như vậy lượng nước thải ra rất ít. Ngoài những cơn đau đớn, căn bệnh này còn gây hại đến các bộ phận gần đó, điển hình là xương chậu bị chèn ép thường xuyên.

Hiện tại, viêm bàng quang kẽ vẫn chưa có cách điều trị tận gốc, do đó "xả lũ" đúng lúc là cách tốt nhất để phòng ngừa bệnh tốt nhất.

Mất cảm giác buồn tiểu

Khi nhịn tiểu quá lâu, bàng quang sẽ dần căng phồng lên từ đó làm giảm khả năng nhận biết buồn tiểu. Vệc kìm nén này xảy ra thường xuyên có thể sẽ khiến não bộ không còn khả năng kiểm soát được việc "xả nước" nữa.

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Nhịn 'xả nước' thường xuyên khiến não bộ mất cảm giác buồn tiểu - Ảnh minh họa: Internet

Hậu quả là bạn lúc nào cũng có thể tiểu mọi lúc mọi nơi như một đứa trẻ sơ sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày.

Sỏi thận

Việc nhịn tiểu lâu là nguyên nhân dẫn tới bệnh sỏi thận do các cặn canxi không được đào thải hết ra ngoài cơ thể, lưu lại và tạo thành sỏi thận…

Thói quen nhịn tiểu: Hàng loạt tác hại đáng sợ đang chờ bạn đấy! - Ảnh 4
Sỏi thận là một căn bệnh nguy hiểm do thói quen nhịn tiểu gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Sỏi thận có thể phát triển thành các kích cỡ, hình dáng khác nhau, khiến người bệnh chịu nhiều đau đớn mỗi khi đi tiểu. Đối với những viên sỏi nhỏ, bạn có điều trị bằng thuốc và thường xuyên uống nước đầy đủ. Tuy nhiên, với những viên sỏi lớn, cách tốt nhất là đến bệnh viện để làm phẫu thuật loại bỏ.

Một ngày nên đi tiểu bao nhiêu lần?

Theo tiến sĩ Neil Grafstein, khoa Tiết niệu Bệnh viện Mount Sinai (Mỹ), không có quy định chính xác số lần một người bình thường nên đi tiểu mỗi ngày, nhưng hầu hết mọi người thường sẽ "xả lũ" với tần suất dao động từ 4 -7 lần/ngày. Con số này có thể thay đổi ở từng đối tượng, lượng chất lỏng nạp vào cơ thể hay mức độ nhạy cảm của bàng quang...

Để không phải gánh chịu những tác hại đáng sợ của việc nhịn tiểu, bạn nên "xả lũ" đúng lúc mỗi khi cơ thể có nhu cầu.

Còn lười uống nước và nhịn tiểu, bạn nên "xác định" với bệnh gây đau đớn khủng khiếp này

Còn lười uống nước và nhịn tiểu, bạn nên "xác định" với bệnh gây đau đớn khủng khiếp này

Sỏi thận có thể gây ra cơn đau khủng khiếp nếu bị phá vỡ và đẩy vào niệu quản - ống dẫn đến bàng quang.

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