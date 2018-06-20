Sau khi cổ vũ World Cup, dùng ngay những thức uống này để giảm đau họng nhanh chóng

Sống khỏe 20/06/2018 11:11

Nhiều người hâm mộ bóng đá đối mặt với những triệu chứng như đau họng, khàn tiếng... sau khi cổ vũ hết mình. Để làm giảm cảm giác khó chịu và tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, bạn nên "bỏ túi" một số loại thức uống giảm đau họng hiệu quả sau.

Sau một đêm cổ vũ World Cup cuồng nhiệt, chắc chắn không ít người cảm thấy đau rát cổ họng vào ngày hôm sau. Nếu không xử lý kịp thời, tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn, dẫn đến viêm họng.

Sau khi cổ vũ World Cup, dùng ngay những thức uống này để giảm đau họng nhanh chóng - Ảnh 1
Cổ vũ World Cup hết mình có thể khiến bạn bị đau họng vô cùng khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Không cần lo lắng, bạn có thể làm giảm cảm giác đau rát cổ họng khó chịu này nhanh chóng nhờ những thức uống dễ làm sau.

Thức uống giảm đau họng cần biết trong mùa World Cup

Trà gừng, mật ong

Mật ong nguyên chất có vị ngọt dịu, chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt một số thành phần trong mật ong có tác dụng chống viêm, giảm đau nhanh và không gây ra tác dụng phụ. Trong khi đó, gừng là loại gia vị có tính ấm, được dùng trong nhiều bài thuốc trị cảm lạnh, đau rát họng, đau bụng...

Sau khi cổ vũ World Cup, dùng ngay những thức uống này để giảm đau họng nhanh chóng - Ảnh 2
Trà gừng và mật ong là thức uống giảm đau họng nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Với những tác dụng tuyệt vời kể trên, gừng và mật ong là sự kết hợp tuyệt vời giúp làm giảm đau rát cổ họng sau khi xem bóng đá hữu hiệu.

Nguyên liệu:

Nước nóng: 1 ly

Gừng tươi: 1 củ nhỏ

Mật ong nguyên chất: 2 muỗng canh

Thực hiện:

- Gừng cạo vỏ, rửa sạch và thái thành từng lát mỏng.

- Cho nước và gừng vào nồi đun ở lửa vừa khoảng 10 phút rồi thêm mật ong vào, khuấy đều. Bạn đun trong vòng 5 - 7 phút thì tắt bếp và vớt gừng bỏ đi, chỉ giữ lại phần nước để dùng.

- Uống hỗn hợp gừng, mật ong này ngay sau khi xem bóng đá sẽ làm cảm giác đau cổ dịu bớt tức thì và bình thường vào sáng hôm sau.

Nước lá tía tô

Theo Đông y, lá tía tô có vị ấm rất hiệu quả trong việc điều trị những triệu chứng khó chịu như đau họng, khàn tiếng, ho, sổ mũi... Còn theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, tía tô có chứa saponin steroid, chất giúp giảm đau, trị ho và hạ sốt rất tốt.

Chuẩn bị:

Nước ấm: 1 ly

Tía tô: 10 - 15 lá

Thực hiện:

Sau khi cổ vũ World Cup, dùng ngay những thức uống này để giảm đau họng nhanh chóng - Ảnh 3
Nước tía tô dễ làm và trị viêm họng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Lá tía tô bạn rửa sạch, giã nhuyễn và vắt lấy nước cốt. Pha phần nước cốt này vào nước ấm và dùng ngay. Uống nước lá tía tô 2 lần/ngày, bạn sẽ thấy cảm giác đau ở cổ họng thuyên giảm nhanh chóng.

Sữa nghệ

Sau khi cổ vũ World Cup, dùng ngay những thức uống này để giảm đau họng nhanh chóng - Ảnh 4
Dùng sữa nghệ sẽ giúp trị viêm họng rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, nghệ chứa hàm lượng curcumin cao. Đây là chất có khả năng sát khuẩn, chống viêm vô cùng hiệu quả. Nghệ không chỉ là một gia vị giúp món ăn thêm thơm ngon mà còn rất có ích trong việc điều trị bệnh, nhất là đau họng.

Chuẩn bị:

Bột nghệ: 1/2 muỗng canh

Nước: 1/4 ly

Sữa không đường: 1/2 ly

Thực hiện:

Cho nước và bột nghệ vào nồi đun ở lửa nhỏ, khuấy đều đến khi hỗn hợp hòa quyện. Khi nước sôi, bạn thêm sữa vào đun thêm khoảng 2 phút, tắt bếp và rót ra ly.

Sữa nghệ nên uống khi còn nóng. Dùng 1 - 2 lần/ngày không chỉ giúp làm giảm cảm giác khó chịu ở cổ họng mà còn tăng sức đề kháng, phòng ngừa được nhiều căn bệnh khác.

Một số lưu ý khi cổ vũ bóng đá tránh bị đau họng

- Không nên dùng những thức uống có cồn như bia, rượu... trong khi xem bóng đá vì có thể khiến cảm giác đau rát cổ họng thêm nghiêm trọng.

- Hạn chế việc ăn những món cay, đồ chiên nhiều dầu mỡ để tránh làm tình trạng tổn thương thêm nặng.

Dùng ngay những thức uống giảm đau họng này sau khi xem những trận đấu hấp dẫn của World Cup, chắc chắn bạn sẽ không còn cảm giác khó chịu vào ngày hôm sau. 

 

Để không bị viêm họng vào mùa hè, bạn nên sớm loại bỏ những thói quen này

Để không bị viêm họng vào mùa hè, bạn nên sớm loại bỏ những thói quen này

Uống nước đá thường xuyên, sử dụng máy lạnh quá lâu, để quạt hướng thẳng vào người... là những thói quen gây ra viêm họng mà nhiều người hay mắc phải trong mùa hè.

Xem thêm
Từ khóa:   thức uống trị viêm họng thức uống giảm đau họng World Cup 2018

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?