Sau khi cổ vũ World Cup, dùng ngay những thức uống này để giảm đau họng nhanh chóng

Không cần lo lắng, bạn có thể làm giảm cảm giác đau rát cổ họng khó chịu này nhanh chóng nhờ những thức uống dễ làm sau.

Sau một đêm cổ vũ World Cup cuồng nhiệt, chắc chắn không ít người cảm thấy đau rát cổ họng vào ngày hôm sau. Nếu không xử lý kịp thời, tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn, dẫn đến viêm họng.

Với những tác dụng tuyệt vời kể trên, gừng và mật ong là sự kết hợp tuyệt vời giúp làm giảm đau rát cổ họng sau khi xem bóng đá hữu hiệu.

Mật ong nguyên chất có vị ngọt dịu, chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt một số thành phần trong mật ong có tác dụng chống viêm, giảm đau nhanh và không gây ra tác dụng phụ. Trong khi đó, gừng là loại gia vị có tính ấm, được dùng trong nhiều bài thuốc trị cảm lạnh, đau rát họng, đau bụng...

Nguyên liệu:

Nước nóng: 1 ly

Gừng tươi: 1 củ nhỏ

Mật ong nguyên chất: 2 muỗng canh

Thực hiện:

- Gừng cạo vỏ, rửa sạch và thái thành từng lát mỏng.

- Cho nước và gừng vào nồi đun ở lửa vừa khoảng 10 phút rồi thêm mật ong vào, khuấy đều. Bạn đun trong vòng 5 - 7 phút thì tắt bếp và vớt gừng bỏ đi, chỉ giữ lại phần nước để dùng.

- Uống hỗn hợp gừng, mật ong này ngay sau khi xem bóng đá sẽ làm cảm giác đau cổ dịu bớt tức thì và bình thường vào sáng hôm sau.

Nước lá tía tô

Theo Đông y, lá tía tô có vị ấm rất hiệu quả trong việc điều trị những triệu chứng khó chịu như đau họng, khàn tiếng, ho, sổ mũi... Còn theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, tía tô có chứa saponin steroid, chất giúp giảm đau, trị ho và hạ sốt rất tốt.

Chuẩn bị:

Nước ấm: 1 ly

Tía tô: 10 - 15 lá

Thực hiện:

Nước tía tô dễ làm và trị viêm họng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Lá tía tô bạn rửa sạch, giã nhuyễn và vắt lấy nước cốt. Pha phần nước cốt này vào nước ấm và dùng ngay. Uống nước lá tía tô 2 lần/ngày, bạn sẽ thấy cảm giác đau ở cổ họng thuyên giảm nhanh chóng.

Sữa nghệ

Dùng sữa nghệ sẽ giúp trị viêm họng rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, nghệ chứa hàm lượng curcumin cao. Đây là chất có khả năng sát khuẩn, chống viêm vô cùng hiệu quả. Nghệ không chỉ là một gia vị giúp món ăn thêm thơm ngon mà còn rất có ích trong việc điều trị bệnh, nhất là đau họng.

Chuẩn bị:

Bột nghệ: 1/2 muỗng canh

Nước: 1/4 ly

Sữa không đường: 1/2 ly

Thực hiện:

Cho nước và bột nghệ vào nồi đun ở lửa nhỏ, khuấy đều đến khi hỗn hợp hòa quyện. Khi nước sôi, bạn thêm sữa vào đun thêm khoảng 2 phút, tắt bếp và rót ra ly.

Sữa nghệ nên uống khi còn nóng. Dùng 1 - 2 lần/ngày không chỉ giúp làm giảm cảm giác khó chịu ở cổ họng mà còn tăng sức đề kháng, phòng ngừa được nhiều căn bệnh khác.

Một số lưu ý khi cổ vũ bóng đá tránh bị đau họng

- Không nên dùng những thức uống có cồn như bia, rượu... trong khi xem bóng đá vì có thể khiến cảm giác đau rát cổ họng thêm nghiêm trọng.

- Hạn chế việc ăn những món cay, đồ chiên nhiều dầu mỡ để tránh làm tình trạng tổn thương thêm nặng.

Dùng ngay những thức uống giảm đau họng này sau khi xem những trận đấu hấp dẫn của World Cup, chắc chắn bạn sẽ không còn cảm giác khó chịu vào ngày hôm sau.