Để không bị viêm họng vào mùa hè, bạn nên sớm loại bỏ những thói quen này

Do đó, để đảm bảo sức khỏe vào những ngày hè oi bức, các bạn cần chú ý loại bỏ một số thói quen gây hại sau đây.

Viêm họng là một căn bệnh phổ biến, xảy ra ở mọi đối tượng và đặc biệt bùng phát mạnh vào những ngày hè nóng bức. Nguyên nhân gây nên tình trạng này là do một số thói quen mà nhiều thường mắc phải khi cố gắng giải nhiệt cho cơ thể.

Theo một số nghiên cứu của các nhà khoa học tại trường Đại học Harvard (Mỹ), nhiệt độ thấp và không khí khô trong phòng máy lạnh có thể gây hại cho cổ họng. Không những thế, ở một môi trường kín, số lượng vi khuẩn trong không khí sẽ gia tăng và dễ dàng xâm nhập vào cơ thể gây ra viêm họng.

Máy lạnh là thiết bị được sử dụng để làm mát phổ biến trong mỗi gia đình, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Nhiều người thường có thói quen ngồi trong phòng máy lạnh cả ngày để trốn cái nóng mà không biết rằng điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Thích vào những nơi mát mẻ

Ngày hè, chúng ta thường thích nghỉ chân tại những nơi có máy lạnh ở nhiệt độ thấp (từ 17 đến 21 độ C) như siêu thị, trung tâm thương mại. Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo sự chênh lệch nhiệt độ nhiều sẽ làm mồ hôi không thoát ra được, giảm sức đề kháng dẫn đến các căn bệnh về hô hấp.

Uống nước đá thường xuyên

Uống nhiều nước lạnh vào mùa hè rất dễ gây ra các bệnh hô hấp - Ảnh minh họa: Internet

Khi nhiệt độ tăng cao, mọi người thường có sở thích uống một ly nước đá để giải khát và làm mát cơ thể ngay tức thì. Thế nhưng, thói quen này lại là một trong những thủ phạm gây ra bệnh viêm họng ở nhiều người.

Nguyên nhân vì uống nước đá lạnh nhiều sẽ làm khô lớp nhầy bảo vệ niêm mạc cổ họng, gây nên hiện tượng bỏng lạnh. Từ đó khiến cổ họng của bạn bị rát và tổn thương, vi khuẩn dễ xâm nhập dẫn đến viêm họng cấp nguy hiểm.

Để quạt hướng thẳng vào người

Để quạt thổi thẳng vào người rất có hại cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Việc để quạt hướng thẳng vào người trong thời gian dài sẽ khiến mồ hôi bốc hơi nhanh, nhiệt độ ngoài da giảm xuống rõ rệt tạo cảm giác mát mẻ. Riêng những vùng da không đón gió, mồ hôi sẽ bốc hơi chậm và nhiệt độ tại đó vẫn cao.

Chính sự mất cân bằng nhiệt độ này là nguyên nhân khiến chúng ta dễ bị cảm, đau đầu, chóng mặt, viêm họng...

Cách phòng ngừa viêm họng ngày hè

- Súc miệng bằng nước muối ấm là cách đơn giản giúp bạn tiêu diệt các vi khuẩn trong khoang miệng gây đau họng.

Thường xuyên súc miệng bằng nước muối sẽ giúp phòng ngừa viêm họng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

- Hạn chế uống các loại thức uống ướp lạnh hay nước đá để tránh làm tổn thương cổ họng.

- Đeo khẩu trang để ngăn ngừa các loại vi khuẩn hay virus xâm nhập vào cơ thể.

- Nếu có cảm giác đau họng nhẹ, bạn có thể pha 1 muỗng cà phê bột quế vào 1 ly nước rồi đem đun sôi. Sau đó, cho 2 muỗng cà phê mật ong vào khuấy đều và uống hàng ngày, cảm giác đau họng sẽ nhanh chóng biến mất.

Sớm từ bỏ những thói quen gây viêm họng kể trên, bạn sẽ đảm bảo được sức khỏe luôn tốt để không bỏ lỡ các chuyến đi tuyệt vời vào mùa hè.