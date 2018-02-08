Quên thuốc đi, đây mới là cách điều trị đau nhức xương khớp tại nhà hiệu quả nhất

Để thoát khỏi tình trạng này, bạn hãy áp dụng những cách điều trị đau nhức xương khớp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả dưới đây.

Hiện nay, không chỉ những người cao tuổi mới bị đau nhức xương khớp mà ngay cả thanh niên cũng mắc phải căn bệnh này. Những cơn đau nhức này không chỉ khiến bạn vô cùng khó chịu mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công việc và sinh hoạt hàng ngày.

Gừng rất giàu chất chống oxy hóa và chất chống viêm giúp giảm đau, bớt sưng viêm. Hơn nữa, gừng giúp chặn COX-2, một chất hóa học trong cơ thể gây ra đau.

Bạn cắt gừng thành những lát mỏng sau đó cho vào chảo rang cùng với muối hạt để giúp giữ hơi nóng được lâu hơn. Rang xong, cho muối và gừng vào một chiếc khăn bông sạch rồi chườm trực tiếp lên chỗ bị đau. Thực hiện thường xuyên phương pháp này bạn sẽ không còn cảm thấy đau nhức nữa.

Ngoài ra, những chị em phụ nữ bị đau khớp cổ chân do mang giày cao gót nhiều có thể ngâm chân với nước muối ấm và gừng. Cách làm này không chỉ làm giảm cơn đau nhanh chóng mà còn giúp phòng ngừa được nhiều căn bệnh khác.

Lá lốt

Theo các nhà nghiên cứu, lá lốt có nhiều tác dụng rất tốt như kháng khuẩn, chống viêm và giảm đau rất hiệu quả. Do đó, từ xưa chúng đã được coi là một vị thuốc quý chữa được nhiều bệnh, trong đó có đau nhức xương khớp.

Lá lốt là một những mẹo dân gian giúp trị đau nhức xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Bạn có thể dùng lá lốt phơi khô hoặc còn tươi để nấu nước uống hằng ngày. Người bệnh nên uống nước lá lốt khi còn ấm và sau bữa ăn tối để đạt hiệu tốt nhất. Uống liên tục trong 10 ngày, bạn sẽ thấy những cơn đau nhức biến mất hoàn toàn.

Mật ong và bột quế

Mật ong từ xưa đã được sử dụng nhiều trong các bài thuốc dân gian chữa bệnh. Trong khi đó, quế được biết đến với đặc tính chống oxy hóa, có thể giúp chống đau khớp và sưng hiệu quả, làm giãn sự co cứng của cơ bắp.

Mật ong và bột quế là sự kết hợp hoàn hảo để điều trị đau nhức xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Bạn có thể uống một cốc nước ấm pha với 2 muỗng canh mật ong và 1 muỗng cà phê bột quế 2 lần/ngày để làm giảm những cơn đau nhức do thời tiết. Nhiều bác sĩ chuyên khoa cho biết, nếu uống hỗn hợp mật ong và quế thường xuyên, bệnh viêm khớp mãn tính cũng sẽ thuyên giảm nhanh chóng đến không ngờ.

Bên cạnh đó, bạn có thể tạo hỗn hợp bột nhão gồm quế, một ít nước, thêm chút mật ong để xoa bóp các khớp đau trong vài phút. Dùng hỗn hợp này 2-3 lần/ngày, cơn đau sẽ nhanh chóng tan biến và không còn tái phát nữa.

Chúc bạn thành công với những cách điều trị đau nhức xương khớp tại nhà này.